3D-печать становится условием промышленного суверенитета России

Tекст: Дмитрий Скворцов

У российской 3D-печати за одну неделю появилось сразу два показательных информационных повода. Первый – внешний: Росатом впервые поставил промышленный 3D-принтер в дальнее зарубежье. Установка RusBeam 2800 введена в эксплуатацию в Индии и будет использоваться для изготовления деталей для аэрокосмической отрасли. Поставка показывает, что российская 3D-печать начинает выходить за пределы внутреннего импортозамещения.

Второй повод кажется куда менее эффектным, но в технологическом смысле не менее важен. Росатом и Ростех создали первый отечественный отраслевой эталонный образец металлического порошка для 3D-печати – металлопорошковую композицию из титанового сплава ПТ-3В. Такой эталон нужен лабораториям и производителям как «мерная линейка»: он позволяет сопоставлять результаты измерений текучести, насыпной плотности и других характеристик порошка, снижать риск брака и ускорять сертификацию изделий.

На первый взгляд, новости относятся к разным мирам. Одна – про экспорт крупной промышленной установки, другая – про метрологию, порошки и лабораторную точность. На самом деле это две стороны одного процесса. Россия пытается не просто освоить отдельные 3D-принтеры, а построить полную технологическую цепочку аддитивного производства: оборудование, материалы, программное обеспечение, стандарты, сервис, кадры и сертификация.

Как 3D-печать перестала быть игрушкой

Уже пять лет назад стало понятно, что 3D-печать – это не только пластиковые фигурки и опытные макеты. Наиболее известным примером стала авиация. GE Aviation к августу 2021 года отгрузила 100-тысячный топливный наконечник, изготовленный методом аддитивного производства для двигателя CFM LEAP. Auburn – площадка GE в Алабаме – была названа компанией первым в отрасли массовым производством авиационных деталей, выпускаемых аддитивным способом.

3D-печать позволила авиационным инженерам уходить от сборки сложной детали из множества элементов к выращиванию цельной детали из металлического порошка. Это давало выигрыш в массе, количестве операций, отходах материала и повторяемости. Для авиации, где каждый грамм и каждый сварной шов имеют значение, это было уже не экспериментом, а промышленной логикой. В энергетическом машиностроении похожий прорыв показал Siemens в производстве газотурбинных лопаток. Даже строительство успело показать символический прорыв: в Дубае в 2020 году был зафиксирован первый 3D-печатный коммерческий объект Dubai Future Foundation. Печать заняла 17 дней, а монтаж – еще два дня.

На таком фоне правительство РФ утвердило Стратегию развития аддитивных технологий до 2030 года. С этого момента вопрос заключался не в том, нужна ли эта технология, а в том, как построить вокруг нее полноценную индустрию.

А после 2022 года значение аддитивных технологий еще более выросло. Санкции, разрыв привычных цепочек поставок, уход зарубежных поставщиков оборудования и компонентов превратили 3D-печать из модной инженерной темы в инструмент промышленного выживания. Там, где нельзя быстро получить импортную деталь, можно попытаться восстановить ее геометрию, адаптировать конструкцию и изготовить малую серию внутри страны. В 2025 году рынок аддитивных технологий в России достиг 22,3 млрд рублей. Прогнозируется, что в 2026-м рынок вырастет еще на 20%.

Почему лидерами стали Ростех и Росатом

Роль Росатома в российской 3D-печати закономерна. Атомная отрасль предъявляет предельно жесткие требования к материалам, точности, повторяемости и документации. Для нее недостаточно просто напечатать деталь. Нужно доказать, что порошок стабилен, оборудование настроено корректно, технология воспроизводима, а изделие можно принимать в эксплуатацию.

Именно поэтому новость о стандартном образце металлического порошка так важна. Когда разные лаборатории получают несопоставимые результаты по одному и тому же порошку, вся цепочка сертификации начинает буксовать. Новый эталонный образец должен обеспечить сопоставимость измерений, снизить риск брака и упростить приемку сырья. Фактически речь идет о создании метрологического фундамента для промышленной 3D-печати. Без него аддитивное производство остается лабораторной или опытной технологией: можно сделать красивый образец, но трудно гарантировать, что сотая и тысячная деталь будут иметь те же свойства, что и первая.

У Росатома уже есть и другой важный пример продвижения от опытного изделия к промышленной норме. В феврале 2026 года предприятие госкорпорации впервые в России разработало нормативную документацию для применения 3D-печати при изготовлении детали для атомной энергетики. Речь шла о детали насоса третьего контура реактора РИТМ-200 – «Колесе», напечатанном по технологии селективного лазерного сплавления металлических порошков. В проекте подчеркивались не только сама печать и сложная геометрия, но и документация: технические условия, техническое решение, испытания, подтверждение характеристик материала. То есть настоящая индустриализация начинается там, где рядом с принтером появляются стандарты, техкарты и служба качества.

В авиации и энергетическом машиностроении российская 3D-печать уже вышла за пределы демонстрационных образцов. Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха применяет 3D-печатные детали в двигателях ПД-14, ПД-8, ПД-35 и в газовой турбине большой мощности ГТД-110М.

Особенно важный рубеж – сертификация первой в России детали горячей части серийного авиационного двигателя, изготовленной аддитивным методом. Речь идет о завихрителе камеры сгорания двигателя ПД-14. По данным Ростеха, эти детали используются в серийных ПД-14, обеспечивающих сертификационные испытания самолета МС-21-310.

Это принципиальный момент. Одно дело – напечатать корпус, кронштейн или оснастку. Другое – вывести 3D-печатную деталь в горячую часть авиадвигателя, где действуют экстремальные температуры, вибрации и требования к ресурсу. Такой переход означает, что технология проходит самый строгий экзамен.

Россия, как признают отраслевые оценки, пока отстает от мирового уровня по степени проникновения 3D-печати в промышленность. Аддитивные технологии пока применяются точечно – там, где традиционные методы слишком дороги, медленны или не дают нужной геометрии.

Однако именно последние новости показывают, что отрасль движется в правильной последовательности. Сначала – принтеры и опытные образцы. Затем – материалы, техкарты, стандарты, лабораторная база. После этого – серийные детали в двигателях, атомной энергетике, насосном оборудовании и аэрокосмических проектах. И только затем – экспорт не просто изделий, а целой технологической компетенции.

Российская 3D-печать сегодня находится в переходной фазе.

Она уже выросла из стадии демонстрационных экспериментов, но еще не стала повседневной технологией для всей промышленности. Ее сильные позиции – там, где нужны сложные металлические детали, малая серия, быстрое изменение конструкции, снижение массы, экономия дорогого материала и технологическая независимость.

Поставка RusBeam 2800 в Индию показывает, что российская отрасль способна предлагать внешнему рынку крупное промышленное оборудование. Создание эталонного образца металлического порошка показывает, что внутри страны формируется база для качества, повторяемости и сертификации. Вместе эти две новости говорят о главном: Россия строит не рынок отдельных 3D-принтеров, а полноценную индустрию аддитивного производства – от порошка и стандарта до экспортных машин для наиболее технологически передовых отраслей.