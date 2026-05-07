  • Новость часаМИД выразил протест Армении из-за выступления Зеленского на саммите в Ереване
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ушаков: Новые переговоры с Украиной возможны только после вывода войск ВСУ из Донбасса
    Премьер Латвии обвинила Россию в падении украинских дронов
    В ФРГ прошла церемония захоронения останков 80 советских солдат
    Минобороны: Объявленное Россией перемирие начнет действовать с полуночи 8 мая
    Глава Евросовета Кошта сообщил о подготовке переговоров с Россией
    ЦРУ оценило сроки устойчивости Ирана к морской блокаде США
    В Армении Пашиняна обвинили в употреблении китайских галлюциногенных грибов
    Центробанк объяснил резкий рост спроса на наличные деньги
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    23 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    0 комментариев
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    15 комментариев
    7 мая 2026, 21:30 • Экономика

    3D-печать становится условием промышленного суверенитета России

    3D-печать становится условием промышленного суверенитета России
    @ rosat.tvel.ru

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    Россия впервые поставила промышленный 3D-принтер в дальнее зарубежье – и создала эталон порошка для 3D-печати. Как эти события связаны друг с другом, в какой стадии сегодня находится развитие технологии промышленной трехмерной печати и почему эта индустрия крайне важна для укрепления российского промышленного суверенитета?

    У российской 3D-печати за одну неделю появилось сразу два показательных информационных повода. Первый – внешний: Росатом впервые поставил промышленный 3D-принтер в дальнее зарубежье. Установка RusBeam 2800 введена в эксплуатацию в Индии и будет использоваться для изготовления деталей для аэрокосмической отрасли. Поставка показывает, что российская 3D-печать начинает выходить за пределы внутреннего импортозамещения.

    Второй повод кажется куда менее эффектным, но в технологическом смысле не менее важен. Росатом и Ростех создали первый отечественный отраслевой эталонный образец металлического порошка для 3D-печати – металлопорошковую композицию из титанового сплава ПТ-3В. Такой эталон нужен лабораториям и производителям как «мерная линейка»: он позволяет сопоставлять результаты измерений текучести, насыпной плотности и других характеристик порошка, снижать риск брака и ускорять сертификацию изделий.

    На первый взгляд, новости относятся к разным мирам. Одна – про экспорт крупной промышленной установки, другая – про метрологию, порошки и лабораторную точность. На самом деле это две стороны одного процесса. Россия пытается не просто освоить отдельные 3D-принтеры, а построить полную технологическую цепочку аддитивного производства: оборудование, материалы, программное обеспечение, стандарты, сервис, кадры и сертификация.

    Как 3D-печать перестала быть игрушкой

    Уже пять лет назад стало понятно, что 3D-печать – это не только пластиковые фигурки и опытные макеты. Наиболее известным примером стала авиация. GE Aviation к августу 2021 года отгрузила 100-тысячный топливный наконечник, изготовленный методом аддитивного производства для двигателя CFM LEAP. Auburn – площадка GE в Алабаме – была названа компанией первым в отрасли массовым производством авиационных деталей, выпускаемых аддитивным способом.

    3D-печать позволила авиационным инженерам уходить от сборки сложной детали из множества элементов к выращиванию цельной детали из металлического порошка. Это давало выигрыш в массе, количестве операций, отходах материала и повторяемости. Для авиации, где каждый грамм и каждый сварной шов имеют значение, это было уже не экспериментом, а промышленной логикой. В энергетическом машиностроении похожий прорыв показал Siemens в производстве газотурбинных лопаток. Даже строительство успело показать символический прорыв: в Дубае в 2020 году был зафиксирован первый 3D-печатный коммерческий объект Dubai Future Foundation. Печать заняла 17 дней, а монтаж – еще два дня.

    На таком фоне правительство РФ утвердило Стратегию развития аддитивных технологий до 2030 года. С этого момента вопрос заключался не в том, нужна ли эта технология, а в том, как построить вокруг нее полноценную индустрию.

    А после 2022 года значение аддитивных технологий еще более выросло. Санкции, разрыв привычных цепочек поставок, уход зарубежных поставщиков оборудования и компонентов превратили 3D-печать из модной инженерной темы в инструмент промышленного выживания. Там, где нельзя быстро получить импортную деталь, можно попытаться восстановить ее геометрию, адаптировать конструкцию и изготовить малую серию внутри страны. В 2025 году рынок аддитивных технологий в России достиг 22,3 млрд рублей. Прогнозируется, что в 2026-м рынок вырастет еще на 20%.

    Почему лидерами стали Ростех и Росатом

    Роль Росатома в российской 3D-печати закономерна. Атомная отрасль предъявляет предельно жесткие требования к материалам, точности, повторяемости и документации. Для нее недостаточно просто напечатать деталь. Нужно доказать, что порошок стабилен, оборудование настроено корректно, технология воспроизводима, а изделие можно принимать в эксплуатацию.

    Именно поэтому новость о стандартном образце металлического порошка так важна. Когда разные лаборатории получают несопоставимые результаты по одному и тому же порошку, вся цепочка сертификации начинает буксовать. Новый эталонный образец должен обеспечить сопоставимость измерений, снизить риск брака и упростить приемку сырья. Фактически речь идет о создании метрологического фундамента для промышленной 3D-печати. Без него аддитивное производство остается лабораторной или опытной технологией: можно сделать красивый образец, но трудно гарантировать, что сотая и тысячная деталь будут иметь те же свойства, что и первая.

    У Росатома уже есть и другой важный пример продвижения от опытного изделия к промышленной норме. В феврале 2026 года предприятие госкорпорации впервые в России разработало нормативную документацию для применения 3D-печати при изготовлении детали для атомной энергетики. Речь шла о детали насоса третьего контура реактора РИТМ-200 – «Колесе», напечатанном по технологии селективного лазерного сплавления металлических порошков. В проекте подчеркивались не только сама печать и сложная геометрия, но и документация: технические условия, техническое решение, испытания, подтверждение характеристик материала. То есть настоящая индустриализация начинается там, где рядом с принтером появляются стандарты, техкарты и служба качества.

    В авиации и энергетическом машиностроении российская 3D-печать уже вышла за пределы демонстрационных образцов. Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха применяет 3D-печатные детали в двигателях ПД-14, ПД-8, ПД-35 и в газовой турбине большой мощности ГТД-110М.

    Особенно важный рубеж – сертификация первой в России детали горячей части серийного авиационного двигателя, изготовленной аддитивным методом. Речь идет о завихрителе камеры сгорания двигателя ПД-14. По данным Ростеха, эти детали используются в серийных ПД-14, обеспечивающих сертификационные испытания самолета МС-21-310.

    Это принципиальный момент. Одно дело – напечатать корпус, кронштейн или оснастку. Другое – вывести 3D-печатную деталь в горячую часть авиадвигателя, где действуют экстремальные температуры, вибрации и требования к ресурсу. Такой переход означает, что технология проходит самый строгий экзамен.

    * * *

    Россия, как признают отраслевые оценки, пока отстает от мирового уровня по степени проникновения 3D-печати в промышленность. Аддитивные технологии пока применяются точечно – там, где традиционные методы слишком дороги, медленны или не дают нужной геометрии.

    Однако именно последние новости показывают, что отрасль движется в правильной последовательности. Сначала – принтеры и опытные образцы. Затем – материалы, техкарты, стандарты, лабораторная база. После этого – серийные детали в двигателях, атомной энергетике, насосном оборудовании и аэрокосмических проектах. И только затем – экспорт не просто изделий, а целой технологической компетенции.

    Российская 3D-печать сегодня находится в переходной фазе.

    Она уже выросла из стадии демонстрационных экспериментов, но еще не стала повседневной технологией для всей промышленности. Ее сильные позиции – там, где нужны сложные металлические детали, малая серия, быстрое изменение конструкции, снижение массы, экономия дорогого материала и технологическая независимость.

    Поставка RusBeam 2800 в Индию показывает, что российская отрасль способна предлагать внешнему рынку крупное промышленное оборудование. Создание эталонного образца металлического порошка показывает, что внутри страны формируется база для качества, повторяемости и сертификации. Вместе эти две новости говорят о главном: Россия строит не рынок отдельных 3D-принтеров, а полноценную индустрию аддитивного производства – от порошка и стандарта до экспортных машин для наиболее технологически передовых отраслей.

    Главное
    Слуцкий: Германия пытается стать лидером прокси-войны с Россией
    В Госдуме предупредили ЕС о последствиях «похода Европейского Рейха на Восток»
    Пашинян заявил, что Армения не является союзником России
    Залужный: Украина отдала инициативу на поле боя России
    Россияне назвали причины для переезда в другой город
    Нью-Йоркский магнат назвал «расизмом» идею мэра города повысить налоги для богатых
    Семенович назвала главное условие для работы в России уехавших за рубеж артистов

    Решение Минфина удивило рубль

    Минфин впервые с лета прошлого года возобновляет покупку валюты и золота в резервы. Еще в начале года нефть Urals стоила 41 доллар, и бюджет худел на глазах. Теперь цена резко выросла и приносит сверхдоходы. Самое время пополнить резервы. На этой радостной ноте рубль начал укрепляться, однако ненадолго. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Перейти в раздел

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации