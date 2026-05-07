Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.23 комментария
Подразделения ВСУ начали нести потери от хантавируса
Украинские военные начали массово гибнуть от хантавируса
В рядах ВСУ зафиксирована вспышка хантавируса, вызывающего поражение внутренних органов и приводящего к значительным небоевым потерям среди военнослужащих на передовой, сообщили в российских силовых структурах.
Источник в российских силовых структурах сообщил, что в украинских подразделениях зафиксированы небоевые потери, связанные с распространением хантавируса, передает РИА «Новости».
По его словам, вирус активно передается среди военнослужащих на позиции в Харьковской, Сумской и Львовской областях.
Источник отметил, что первичные симптомы заражения напоминают простуду или острое пищевое отравление.
Также, по данным источника, командиры на Украине запрещают оказывать медицинскую помощь заболевшим бойцам, поскольку подозревают их в симуляции ради уклонения от участия в боях. Хантавирус – это группа вирусных патогенов, способных вызвать у человека тяжелое поражение почек или легких. Передача инфекции, как правило, происходит при контакте с грызунами или их испражнениями.
В 71-й бригаде ВСУ увеличиваются небоевые потери из-за отсутствия медицинской помощи.
В 92-й штурмовой бригаде на харьковском направлении ранее были зафиксированы случаи туберкулеза.
Инфекционист Владимир Никифоров исключил возможность передачи хантавируса от человека к человеку.