Стало известно о выявлении туберкулеза в 92-й бригаде ВСУ
Туберкулез обнаружили в 92-й штурмовой бригаде ВСУ на Харьковщине
В 92-й штурмовой бригаде ВСУ на харьковском направлении зафиксированы случаи туберкулеза, при этом заболевшие военные не обеспечены необходимыми лекарствами, сообщили в российских силовых структурах.
Случаи туберкулеза зафиксированы в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ, действующей на харьковском направлении, передает РИА «Новости». Об этом сообщили представители российских силовых структур. По их данным, низкая активность украинских военных на этом участке связана в том числе с выявленными случаями заболевания.
Собеседник агентства заявил: «На харьковском направлении низкая активность противника вызвана в том числе выявленными случаями туберкулеза в 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ». По информации источника, в бригаде проводится расследование, контролируемое командованием медицинских сил.
Кроме того, отмечается, что военнослужащие не обеспечены необходимыми лекарствами, и для приобретения медикаментов им приходится самостоятельно собирать деньги.
