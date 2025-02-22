Полевые переливания непроверенной крови стали приводить к инфицированию солдат ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Украинское издание «Зеркало недели» сообщило о случаях заражения гепатитом С и ВИЧ среди военных ВСУ из-за полевых переливаний крови без надлежащей проверки на совместимость и наличие инфекций. По словам одного из военнослужащих, заражение, вероятно, произошло во время отступления подразделения, когда не было возможности эвакуировать раненых и осуществлялись экстренные переливания крови, передает РИА «Новости».

В интервью изданию украинский военный описал, как в их распоряжении были боевые и медицинские рюкзаки с капельницами и шприцами. Если требовалось срочно провести переливание, кровь брали у солдат с совпадающей группой крови и сразу же вводили нуждающимся, добавляя глюкозу для поддержания состояния при большой потере крови.

Издание подчеркивает незаконность и опасность подобных действий, которые могут привести к распространению инфекционных заболеваний. Военный также отметил, что некоторые солдаты покидают части для получения медицинской помощи, что особенно актуально для ВИЧ-инфицированных и наркозависимых, которые нуждаются в регулярных медикаментах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине в ряды вооруженных сил мобилизуются люди с ВИЧ и открытой формой туберкулеза, а также пациенты с другими тяжелыми заболеваниями,заявил депутат Верховной рады Александр Федиенко.

Хакерская группа RaHDit, известная как «Злые русские хакеры», выложила на сайте «НемеZида» базу данных, содержащую результаты тестов на ВИЧ граждан Украины, которые могут быть мобилизованы, сообщил представитель группы.

А пророссийское подполье Херсона сообщило о вспышке туберкулеза с летальными исходами в двух бригадах ВСУ, куда ранее прибыло пополнение из числа инфицированных заключенных.