Три человека ранены при атаках ВСУ на Курскую область

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн. По его словам, дрон ВСУ ударил по автомобилю в районе деревни Яньково Рыльского района. В результате пострадали два человека, среди них 16-летний подросток с тяжелыми травмами головы и ног, который сейчас находится в коме.

Губернатор сообщил, что подростка доставят в Курскую областную больницу реанимобилем. Второй пострадавший, 44-летний мужчина, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и повреждение ноги, его тоже госпитализируют в областную больницу. По информации Хинштейна, мужчина находится в состоянии средней тяжести.

Еще один удар дрона ВСУ пришелся по автомобилю в деревне Красная Поляна. Предварительно известно о ранении 57-летней женщины: ей осколками повреждена голень. Власти отмечают высокую активность беспилотников в регионе и добавляют, что помощь пострадавшей будет оказана сразу, как только ситуация стабилизируется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне обломки беспилотников Вооруженных сил Украины повредили здание администрации и автомобиль в Хомутовском районе, а также фасад магазина, окна здания и автомобиль в Рыльском районе Курской области.

Ранее в селе Верхний Любаж Фатежского района дрон вызвал пожар, в результате которого погиб мужчина и пострадали три человека, в том числе ребенок.

А жителю Курской области, который вернулся с территории Украины с серьезными травмами руки и головы, сейчас оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице.