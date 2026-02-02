Tекст: Катерина Туманова

Аргентинские боевики намерены присоединиться к подразделению ВСУ «Специальная латинская бригада» (СЛБ), передаёт РИА «Новости».

Перуанский вербовщик бригады в прямом эфире в соцсети сообщил координатору аргентинской группы, что оформление документов для их вступления в процессе. Он отметил, что будущие наемники проживают за пределами столицы Аргентины, поэтому пообещал организовать их пребывание в Буэнос-Айресе до отправки на Украину.

В сентябре 2025 года представители СЛБ после публикаций в российских СМИ оправдывались в соцсетях, используя юридические формулировки киевского режима, но фактически подтвердили участие в боевых действиях на Украине.

По имеющимся данным, латиноамериканцев часто привлекают в ВСУ обещаниями крупных гонораров и хороших условий, однако на деле наёмники используются как «пушечное мясо».

Многие наёмники погибают, а их родственники не получают компенсаций от нанимателей, которые ссылаются на различные бюрократические причины.

