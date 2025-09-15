  • Новость часаУ ВСУ по всей линии фронта перестал работать Starlink
    У ВСУ по всей линии фронта перестал работать Starlink
    Мнения
    Дмитрий Орехов Неизбежный отказ от цифровой зависимости будет болезненным

    Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.

    Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    Глеб Простаков Россия сошлась с США в энергетическом клинче

    Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.

    15 сентября 2025, 09:10 • Новости дня

    Бразильский журналист объяснил появление наемников ВСУ из Латинской Америки

    Бразильский журналист Мачадо связал приток латиноамериканцев в ВСУ с ложью СМИ

    Tекст: Вера Басилая

    Поток наемников из Латинской Америки вызван дезинформацией в западных СМИ и на YouTube о конфликте на Украине, сообщил во время поездки в ДНР бразильский публицист и журналист Рафаэль Мачадо.

    Жители Латинской Америки становятся наемниками на стороне ВСУ из-за ложной информации в СМИ и на YouTube о причинах конфликта и ситуации на фронте, заявил бразильский публицист Рафаэль Мачадо во время поездки в ДНР, передает ТАСС.

    По его словам, большинство латиноамериканских СМИ контролируются Западом даже в странах, которые считаются дружественными России, как, например, Бразилия в БРИКС.

    Мачадо отметил, что многие СМИ и некоторые YouTube-каналы, финансируемые украинским посольством, создают ложный нарратив, будто Россия проигрывает в конфликте. Он рассказал, что на этих ресурсах часто сообщается, что «каждый солдат ВСУ убивает 20-30 российских солдат», и такая информация убеждает молодежь из Колумбии, Бразилии, Чили, Аргентины и других стран в том, что участие в боевых действиях на стороне Украины будет легким, как сафари, и оправданным.

    Журналист добавил, что из-за искаженной информации многие латиноамериканцы не разбираются в истинных причинах конфликта. По его словам, они считают, что «президент России Владимир Путин стремится к мировому господству, СССР может возродиться, а коммунизм будет навязан всему миру», что приводит к страху и непониманию реальной ситуации в России.

    Мачадо приехал в ДНР в составе группы журналистов и общественников еще из семи стран. В Донецке они посетили Аллею ангелов, Аллею Героев, военно-исторический музей Великой Отечественной войны и места обстрелов со стороны ВСУ, а также провели встречу со студентами и преподавателями Донецкого государственного университета.

    Ранее ВСУ начали вербовать женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях на Украине.

    Эксперт Марио Уруэнья Санчес сообщил о плохом обеспечении колумбийских наемников ВСУ.

    По оценкам российских силовых структур, на стороне украинской армии воюют около 20 тыс. наемников из различных стран мира.

    14 сентября 2025, 14:32 • Новости дня
    Бербок заявила о возможности миротворческой миссии ООН на Украине
    Бербок заявила о возможности миротворческой миссии ООН на Украине
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В случае достижения мирных соглашений на Украине появление миротворческой миссии ООН может стать ключевым инструментом для обеспечения стабильности и соблюдения договоренностей, считает председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок.

    Бербок заявила о возможной необходимости миссии ООН на Украине после достижения мирных договоренностей, передает Bild. Она отметила: «Если большинство государств-членов скажет, что для этого нужны миротворцы, тогда мир сможет быть обеспечен». Бербок подчеркнула, что главное – сперва добиться самого факта переговоров и соответствующих соглашений.

    По мнению Бербок, подобные миссии сегодня особенно востребованы не только на европейском континенте, но и в целом в мире. Она отметила, что справедливый мир на Украине возможен только на основе Устава ООН, который зафиксирован в ряде принятых резолюций Генассамблеи с момента начала конфликта. Также Бербок указала, что задача председателя Генассамблеи – отстаивать не личную позицию, а позицию международного сообщества, выраженную в этих резолюциях.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страны НАТО не могут выступать миротворцами на территории Украины.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    14 сентября 2025, 14:36 • Новости дня
    На Украине заявили о бесполезности ремонта Трипольской ТЭС
    На Украине заявили о бесполезности ремонта Трипольской ТЭС
    @ Dmitri Tovstonog/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ремонт, который проводился на Трипольской ТЭС в Киевской области в течение года, оказался бесполезным из-за сильных повреждений станции 8 сентября, сообщил депутат Верховной рады, член профильного комитета Сергей Нагорняк.

    По его словам, восстановительные работы на Трипольской ТЭС, крупнейшем объекте Киевской области, оказались напрасными, передает ТАСС. Нагорняк в эфире телеканала «Киев 24» сообщил: «Трипольская ТЭС... Ремонтные работы, которые велись на этой станции весь год, пошли насмарку». По его словам, 8 сентября ТЭС была сильно повреждена.

    Украинские СМИ информировали о взрывах в районе станции в этот день. После этого в Киеве и области наблюдались перебои с электроснабжением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 8 сентября была атакована Трипольская ТЭС. В Киеве после ночных взрывов зафиксировали перебои с электроснабжением.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    15 сентября 2025, 01:55 • Новости дня
    New York Times заявила о создании в России «империи дронов»

    New York Times: Россия создала империю дронов

    New York Times заявила о создании в России «империи дронов»
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Развитие беспилотников в России вышло на новый уровень, позволив стране создать «империю дронов», пишет New York Times.

    Как заявила New York Times, власти России на высшем уровне обозначили производство беспилотников как один из ключевых национальных приоритетов. В материале подчеркивается, что государство мобилизовало значительные ресурсы, включая частные, для создания «империи дронов». Подчеркивается, что в России произошла революция в производстве БПЛА, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия сумела преодолеть первоначальное отставание от ВСУ в использовании беспилотников на фронте. Россия добилась технологического и количественного превосходства в применении БПЛА.

    15 сентября 2025, 08:10 • Новости дня
    У ВСУ по всей линии фронта перестал работать Starlink
    У ВСУ по всей линии фронта перестал работать Starlink
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спутниковая связь Starlink перестала функционировать у украинских военных вдоль всей линии соприкосновения, сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадьяр».

    Спутниковая связь Starlink перестала функционировать у украинских военных вдоль всей линии соприкосновения, передает ТАСС.

    Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди сообщил, что Starlink «лег» вдоль всего фронта». Дополнительные подробности он не уточнял.

    По данным сервиса Downdetector, более 40 тыс. пользователей в США также столкнулись с перебоями в работе Starlink. Проблемы зафиксированы в Италии, Польше и ряде других европейских стран.

    Масштабный сбой затронул не только военные подразделения, но и гражданских пользователей спутниковой системы связи.

    Польша не смогла оплатить работу Starlink для Украины из-за вето Навроцкого. Ранее между Илоном Маском, Марко Рубио и Радославом Сикорским возникла перепалка по поводу заявления Маска о возможном обрушении украинского фронта без Starlink.

    В тот же день Маск заверил, что спутниковый интернет Starlink продолжит работу на Украине, несмотря на разногласия с политикой Киева.

    14 сентября 2025, 13:32 • Новости дня
    Взрыв боеприпасов в поезде под Киевом повредил три вагона

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате ночной детонации боеприпасов в составе военного поезда на Украине были повреждены три вагона, а движение поездов временно приостановили, сообщили СМИ.

    Как пишет украинский телеканал «Общественное», по данным источников в Генштабе ВСУ, взрыв произошел в поезде, который перевозил военный груз. Представители Генштаба сообщили: «Ночью в Киевской области произошла детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что в результате происшествия были повреждены три вагона состава. Личный состав, по информации телеканала, не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской области в пассажирском поезде произошла детонация боеприпаса. Из-за взрыва несколько поездов изменили маршруты следования. Генштаб ВСУ назначил проверку после детонации снарядов в перевозившем боеприпасы поезде.

    15 сентября 2025, 05:51 • Новости дня
    Najwyzszy Czas: Польша не смогла ответить на аргументы Небензи

    Tекст: Антон Антонов

    Польские политики не смогли опровергнуть высказывания постпреда России при ООН Василия Небензи о невозможности нарушения российскими беспилотниками воздушного пространства Польши, пишет Najwyzszy Czas.

    Как подчеркнула Najwyzszy Czas, польские политики не смогли предоставить аргументированные возражения. «Вместо этого (они) обрушились с оскорблениями в адрес России», – приводит РИА «Новости» текст публикации.

    Небензя, комментируя инцидент с беспилотниками над территорией Польши, подчеркнул, что дальность действия российских беспилотников не позволяет им достичь ее территории, передает РЕН ТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что обвинения в адрес России в инциденте с БПЛА в Польше остаются бездоказательными. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что по ситуации с БПЛА над Польшей масса элементарных вопросов до сих пор не получила ответа. Польские власти заявили, что сбили над страной «опасные» дроны, назвали их «российскими», но не представили никаких доказательств.


    14 сентября 2025, 21:25 • Новости дня
    ВСУ протянули колючую проволоку внутри трубопровода в Купянске

    Tекст: Ольга Иванова

    В трубопроводе города Купянска была замечена колючая проволока, которую разместили представители украинских военных.

    Украинское агентство УНИАН сообщило, что военнослужащие ВСУ протянули колючую проволоку внутри трубопровода в харьковском городе Купянск, передает РИА «Новости». По информации агентства, данный трубопровод якобы использовался российскими войсками для входа в город.

    В сообщении уточняется, что в сети появились кадры, на которых видно колючую проволоку, установленную в трубопроводе. Авторы публикации отметили, что речь идет о трубопроводе, проходящем через городскую территорию.

    Украинское агентство полагает, что подобные меры направлены на предотвращение проникновения российских военнослужащих.

    Ранее военный корреспондент Юрий Котенок показал, как российские военные используют газопровод для быстрого и скрытого передвижения в зоне боевых действий в Купянске.

    Военкор Федор Громов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал преимущества использования трубы для проникновения ВС России в Купянск.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие преимущества дало использование газовой трубы для проникновения в Купянск и как это влияет на операцию по полному освобождению города.

    14 сентября 2025, 22:34 • Новости дня
    Действующие руководители лидируют на выборах в приграничных с Украиной регионах
    Действующие руководители лидируют на выборах в приграничных с Украиной регионах
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Как следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на выборах губернаторов в приграничных с Украиной регионах России лидируют действующие руководители регионов.

    Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз набирает 79,67% голосов после подсчета 30,01% протоколов, передает ТАСС.

    В Курской области временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн получает 86,80% голосов по итогам обработки 50,06% протоколов.

    В Ростовской области Юрий Слюсарь после подсчета 0,43% протоколов получает 96,77% голосов.

    В Краснодарском крае Вениамин Кондратьев получает 77,07% после обработки 0,73% протоколов.

    В Севастополе Михаил Развожаев набирает 82,12% после обработки 10% протоколов.

    На выборах в Белгородскую областную думу с 71,09% после обработки 3,6% протоколов лидирует «Единая Россия». В Воронежской областной думе партия набирает 89,81% после подсчета 0,29% протоколов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России завершился Единый день голосования, избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени, а последней завершила работу Калининградская область. Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов России.

    Действующий глава Камчатского края Владимир Солодов одержал победу на выборах губернатора, набрав 62,97% голосов.

    14 сентября 2025, 10:15 • Новости дня
    Танкисты «Днепра» уничтожили колонну ВСУ с диверсантами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж танка группы «Днепр» ликвидировал крупную диверсионную группу противника, уничтожив танк и две БМП под Геническом, сообщил командир танка с позывным «Депутат».

    По его словам, танковый экипаж группировки «Днепр» в ходе боя экстренно провел ремонт своей машины и заманил колонну ВСУ, после чего полностью уничтожил ее, передает РИА «Новости». «Депутат» рассказал, что противник зашел двумя БМП и танком. В момент выхода в поле экипаж столкнулся с технической неисправностью – не закрывался клин, из-за чего не происходил выстрел.

    После устранения неполадки танкисты подкараулили всю колонну. «Наводчик дает команду, что готов стрелять, я смотрю, а их уже две штуки, и уже танк сзади за ними! Подкараулили целую колонну и начинали разбирать», – рассказал командир.

    Первым выстрелом осколочного боеприпаса экипаж поразил украинскую БМП, затем кумулятивным снарядом уничтожил танк. После этого танк ВСУ загорелся, экипаж начал покидать машину, а российские военные добили остатки диверсионной группы осколочными снарядами. В результате были ликвидированы танк и две БМП противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Уралвагонзавода заявили о мировой уникальности танка Т-90М. УВЗ решил представить свои новые разработки на выставке MILEX 2025 в Минске. Танки Т-80БВМ сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении.

    14 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    ВСУ раскрыли суточные расходы Украины на военный конфликт

    Генштаб оценил ежедневные военные затраты Украины в 172 млн долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные расходы на конфликт достигли 172 млн долларов в сутки, что составляет 7,1 млрд гривен, а собственных ресурсов не хватает, заявил глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

    По его словам, одни сутки военного конфликта обходятся Украине в 172 млн долларов, или 7,1 млрд гривен, передает ТАСС. «Сутки войны обходятся Украине в 172 млн долларов», – приводит слова Гнатова издание «Новости.LIVE». Он добавил, что своими силами такую финансовую нагрузку страна не выдержит.

    Гнатов также отметил, что для поддержки оборонной промышленности и инновационных технологий Украины необходимо привлекать средства партнеров. По его словам, украинская армия внедряет передовые решения на поле боя, однако для их реализации требуется дополнительное финансирование.

    Глава Генштаба подчеркнул, что внедрение инноваций требует значительных финансовых ресурсов. Он считает, что война против такой крупной и обеспеченной ресурсами страны, как Россия, обходится очень дорого для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев столкнулся с необходимостью срочно найти 300 млрд гривен для военных нужд на ноябрь и декабрь. Бельгия выделила 100 млн евро на закупку оружия для Украины в США. Госдепартамент США предодобрил продажу Украине ракет и оборудования на 825 млн долларов.

    14 сентября 2025, 13:18 • Новости дня
    Генштаб ВСУ назначил проверку после детонации снарядов в перевозившем боеприпасы поезде

    Генштаб ВСУ подтвердил взрыв боеприпасов в поезде на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрыв боеприпасов в поезде на железной дороге в Киевской области прервал движение поездов и привел к назначению служебной проверки Генштабом ВС Украины.

    Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что причиной взрыва на железной дороге в Киевской области стала детонация боеприпасов при перевозке военного груза, передает ТАСС. По данным Генштаба, инцидент произошел ночью, а личный состав при этом не пострадал. В поезде, где случился взрыв, три вагона были отцеплены, а движение по маршруту временно остановили.

    Власти назначили служебную проверку, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Сейчас проходит расследование причин, приведших к взрыву боеприпасов.

    По данным региональной военной администрации, происшествие не было связано с воздушной тревогой и повредило железнодорожную инфраструктуру. Из-за аварии поезда международных и внутренних маршрутов идут с задержками по обходным путям, а часть рейсов была отменена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской области в пассажирском поезде произошла детонация боеприпаса. Из-за взрыва несколько поездов изменили маршруты следования.

    14 сентября 2025, 11:24 • Новости дня
    Штурмовики уничтожили опорный пункт элитного подразделения ВСУ «Скала»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Мариуполя группа российских штурмовиков успешно ликвидировала укрепленный опорный пункт элитного подразделения ВСУ «Скала», сообщил командир штурмового взвода группировки войск «Восток» Вооруженных сил РФ с позывным Гуруль.

    По его словам, российские военные в составе четырех человек уничтожили опорный пункт элитного украинского подразделения «Скала», передает ТАСС.

    По словам Гуруля, ранее другие подразделения не могли взять эту позицию. «Мы брали одну позицию, опорный пункт. Туда не могли пройти ни одна, ни вторая рота, ни другие подразделения. Мы зашли вчетвером скрытно, отработали. Уничтожили. Нам сказали, это было подразделение «Скала», – заявил он.

    В составе уничтоженной группы, по информации военного, находились иностранные наемники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили большое число бойцов элитного подразделения БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра».

    15 сентября 2025, 04:14 • Новости дня
    Каллас назвала инцидент с дроном в Румынии «безрассудной эскалацией»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава евродипломатии Кая Каллас прокомментировала сообщения о якобы российском беспилотнике, который влетел в воздушное пространство Румынии.

    «Эта продолжающаяся безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Каллас в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) подчеркнула, что выражает поддержку Румынии. Она заявила, что находится в постоянном контакте с румынским правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, румынское министерство национальной обороны заявило, что воздушное пространство страны было нарушено якобы российским дроном. При этом в Бухаресте не предоставили доказательств российского происхождения беспилотника.

    14 сентября 2025, 19:23 • Новости дня
    Гладков сообщил об атаке дронов на дома и авто в Шебекино

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате атаки дронов в Шебекино пострадали фасады квартир и автомобили, а также зафиксированы повреждения в ряде сел области.

    Информация о ночной атаке украинских дронов по Белгородской области опубликована в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова. В городе Шебекино беспилотник поразил многоквартирный дом, нарушив целостность фасада и остекления двух квартир, а также повредил легковой автомобиль. Второй FPV-дрон ударил по грузовику. В Белгороде от падения обломков сбитого дрона разбилось лобовое стекло машины.

    Гладков уточнил, что в селе Муром Шебекинского округа с беспилотников были сброшены взрывные устройства. В селе Бессоновка дрон вызвал пожар на крыше социального объекта, еще один FPV-дрон поразил сельхозпредприятие. В селе Замостье Грайворонского округа после двух атак дронов повреждены жилой дом, два автомобиля и социальный объект.

    По словам губернатора, в хуторе Рябики Валуйского округа дрон сдетонировал во дворе частного дома, в Леоновке пробита крыша частного дома, а в Кургашках взрыв повредил остекление и забор домовладения. В селе Коновалово Волоконовского района два FPV-дрона нанесли удары. В хуторе Хуторище дрон повредил сельскохозяйственную технику. Пострадавших в результате атак не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны России уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью.

    14 сентября 2025, 15:41 • Новости дня
    Два взрыва прогремели в небе над Донецком

    Tекст: Ольга Иванова

    В центре Донецка жители услышали два мощных взрыва, после которых в небе остался характерный след от работы системы противовоздушной обороны.

    Два взрыва прогремели в небе над Донецком, передает корреспондент РИА «Новости». По словам очевидцев, звуки раздались в центре города, что вызвало обеспокоенность среди жителей.

    Как отмечает агентство, в небе остался характерный след, который указывает на работу системы противовоздушной обороны. Официальных данных о пострадавших или возможных разрушениях на данный момент нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, район Республиканского травматологического центра в Донецке подвергся атаке со стороны ВСУ.

    Чем Россия заменит западные правила глобальной торговли

    Всемирная торговая организация, в которую так долго и тяжело вступала Россия – похоже, приказала долго жить. По крайней мере, признания в этом звучат как от руководства ВТО, так и от ведущих западных стран. Как и зачем в свое время Запад создал ВТО, зачем сегодня он сам фактически ее уничтожает – и что в этой ситуации нужно делать России? Подробности

    Выборы открыли участникам СВО возможности в политике

    «Процесс формирования новой элиты уже идет» – так эксперты описывают предварительные итоги Единого дня голосования, в котором приняли участие 1,6 тыс. участников СВО, а также кандидаты, глубоко вовлеченные в поддержку спецоперации. Чем еще запомнились эти выборы и почему они стали прологом к думской кампании 2026 года? Подробности

    Россия повторила операцию «Труба» в Харьковской области

    На Украине рассказали об успешной операции российских военных с использованием газовой трубы при наступлении на Купянск в Харьковской области. По скрытой логистической артерии штурмовики передвигались на специальных лежаках и электросамокатах. Маршрут занял около четырех дней. Какие преимущества дало использование газовой трубы для проникновения в Купянск и как это влияет на операцию по полному освобождению города? Подробности

    Лондону вместо противостояния России предъявили реальную проблему

    Сотни тысяч британцев вышли на улицы Лондона в знак протеста против миграционной политики властей. Митинги уже привели к столкновению с полицией, 25 человек задержаны. По мнению экспертов, британскому правительству вместо геополитических игр стоит задуматься о смене внутриполитического курса, особенно в части миграционной политики. О чем говорит сложившаяся ситуация и к чему она приведет? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

