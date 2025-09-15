Бразильский журналист Мачадо связал приток латиноамериканцев в ВСУ с ложью СМИ

Tекст: Вера Басилая

Жители Латинской Америки становятся наемниками на стороне ВСУ из-за ложной информации в СМИ и на YouTube о причинах конфликта и ситуации на фронте, заявил бразильский публицист Рафаэль Мачадо во время поездки в ДНР, передает ТАСС.

По его словам, большинство латиноамериканских СМИ контролируются Западом даже в странах, которые считаются дружественными России, как, например, Бразилия в БРИКС.

Мачадо отметил, что многие СМИ и некоторые YouTube-каналы, финансируемые украинским посольством, создают ложный нарратив, будто Россия проигрывает в конфликте. Он рассказал, что на этих ресурсах часто сообщается, что «каждый солдат ВСУ убивает 20-30 российских солдат», и такая информация убеждает молодежь из Колумбии, Бразилии, Чили, Аргентины и других стран в том, что участие в боевых действиях на стороне Украины будет легким, как сафари, и оправданным.

Журналист добавил, что из-за искаженной информации многие латиноамериканцы не разбираются в истинных причинах конфликта. По его словам, они считают, что «президент России Владимир Путин стремится к мировому господству, СССР может возродиться, а коммунизм будет навязан всему миру», что приводит к страху и непониманию реальной ситуации в России.

Мачадо приехал в ДНР в составе группы журналистов и общественников еще из семи стран. В Донецке они посетили Аллею ангелов, Аллею Героев, военно-исторический музей Великой Отечественной войны и места обстрелов со стороны ВСУ, а также провели встречу со студентами и преподавателями Донецкого государственного университета.

Ранее ВСУ начали вербовать женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях на Украине.

Эксперт Марио Уруэнья Санчес сообщил о плохом обеспечении колумбийских наемников ВСУ.

По оценкам российских силовых структур, на стороне украинской армии воюют около 20 тыс. наемников из различных стран мира.