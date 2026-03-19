  • Новость часаОтражены новые атаки Украины на «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    ИИ превращает беспилотники в боевых роботов
    Эксперт: На мировом рынке газа складывается «идеальный шторм»
    Bloomberg: США в шаге от создания гиперзвукового оружия
    Анонсировано поступление в продажу нового кроссовера Volga К50
    Отражены новые атаки Украины на «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    Иран заявил о новом этапе войны на Ближнем Востоке
    Европа присоединилась к позиции Испании по Ирану
    Курс доллара превысил отметку в 87 рублей
    Словения призвала ЕС расследовать вмешательство Black Cube в выборы
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Иран переживает нашествие варваров

    Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    19 марта 2026, 12:51 • Новости дня

    Бородай объяснил причины массовой сдачи украинских военных в плен

    Tекст: Вера Басилая

    Tекст: Вера Басилая

    Часть пленных украинских солдат осознанно переходит на сторону России и продолжает службу в российском добровольческом корпусе, заявил депутат Госдумы и председатель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

    Депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что российские войска захватывают значительно больше пленных, чем противник, передает RT.

    По словам политика, многие украинцы сдаются осознанно.

    «У них, конечно, столько пленных нет, сколько есть у нас... Более того, часть тех людей, которые попадают в плен к нам, – это пленные осознанные, которые переходят на нашу сторону и на нашей же стороне воюют потом. В Добровольческом корпусе (ВС России) есть батальон, который состоит практически исключительно из бывших пленных», – рассказал парламентарий.

    Собеседник отметил, что сдавшиеся часто жалуются на плохую подготовку, дефицит боеприпасов и нежелание воевать, однако такие заявления не всегда соответствуют действительности. Пленные нередко пытаются выдать себя за поваров или связистов, которых бросило командование.

    В качестве примера Бородай привел случай с раненым бойцом ВСУ, которого забыли при эвакуации. Российским военным пришлось на себе выносить брошенного противником солдата с линии боевого соприкосновения.

    Ранее украинский военный заявил, что российские бойцы обращаются с пленными гуманнее, чем сержанты и инструкторы в украинских учебных центрах.

    Украинские военнослужащие у Димитрова в ДНР предпочитают сдаваться группами при первой возможности.

    Украинские военные возле Гуляйполя сдаются в плен российским силам, опасаясь своих заградотрядов, которые открывают по ним огонь при попытке оставить позиции.

    18 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Разведка США признала преимущество России на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские разведслужбы пришли к выводу, что Россия сохраняет преимущество в конфликте на Украине и способна бросать вызов интересам США по всему миру.

    Разведорганы США признали преимущество России в вооруженном конфликте на Украине, сообщает ТАСС. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила: «Россия в 2025 году сохраняла преимущество в войне против Украины». Ее слова прозвучали во вступительном слове на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.

    По мнению Габбард, Россия по-прежнему способна выборочно бросать вызов интересам США по всему миру, используя как военные, так и невоенные средства. Россиz продолжает инвестировать в оборонно-промышленный комплекс и разрабатывать новые виды вооружений, которые, по оценке Директорf Национальной разведки, представляют для США большую угрозу, чем обычные виды вооружений.

    Помимо этого, по словам Габбард, Россия располагает передовыми системами, среди которых вооружения для противодействия в космосе, гиперзвуковые ракеты и подводные средства, способные нивелировать военное преимущество США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская разведка допустила возможность развития избирательного партнерства между Россией и США.

    Ранее сообщалось, что директор национальной разведки США Тулси Габбард не проявляет заинтересованности в преследовании России. Также Габбард заявила, что deep state и НАТО пытаются втянуть военных США в прямой конфликт с Россией.

    Комментарии (6)
    19 марта 2026, 04:10 • Новости дня
    В результате атаки украинских БПЛА на Севастополь погиб мужчина
    @ Департамент здравоохранения Севастополя
    @ Департамент здравоохранения Севастополя

    Tекст: Антон Антонов

    Мужчина погиб в результате атаки украинских БПЛА на Севастополь, еще два человека пострадали, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в Max, что силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку ВСУ, сбив 27 беспилотников. «К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ», – сообщил Развожаев.

    Он также сообщил, что у пострадавших диагностированы травмы средней тяжести. На улице Вакуленчука в нескольких квартирах выбило окна, а осколками повреждено восемь автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Спасательная служба Севастополя сообщила о возгораниях травы и построек в разных районах города из-за падения обломков сбитых беспилотников.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 16:40 • Видео
    США хотят забрать самую важную часть Ирана

    Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    Комментарии (3)
    19 марта 2026, 06:59 • Новости дня
    Пленные солдаты ВСУ рассказали о приказе убить людей в селе Сопычь

    Tекст: Антон Антонов

    Tекст: Антон Антонов

    Допросы пленных украинских националистов показали, что приказ на убийства граждан в селе Сопычь отдал командир батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины Велиш Вельдар Шукурджиев оглы, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Характерно, что звание «подполковник» неонацисту было присвоено 8 марта «авансом» за «удержание» населенного пункта. Этот военный преступник является участником АТО и причастен к убийствам мирных жителей Донбасса. До 2015 года он проживал в Крыму, где неоднократно задерживался российскими правоохранительными органами», – сообщил «Северный Ветер».

    На Сумском направлении штурмовые группы «Северян» продолжили наступление, продвигаясь вглубь области и нанося удары по позициям ВСУ с помощью армейской авиации, ВКС и ударных беспилотников.

    В районах Лужков, Эсмани, Пролетарского, Кондратовки, сел Хотень и Новая Сечь уничтожены скопления сил и техники ВСУ. В Сумском районе продвижение «Северян» зафиксировано на восьми участках, а в Глуховском – двух, за сутки пройдено до 250 метров.

    В районе освобожденного села Сопычь ВСУ пытались остановить продвижение российских войск, перебрасывая резервы, однако российские силы нанесли огневое поражение, уничтожив украинских операторов БПЛА и штурмовиков.

    В Краснопольском районе украинской стороной были задействованы заградительные отряды националистов для сдерживания бегства солдат территориальной обороны ВСУ, но после комплексного огневого воздействия вся группа была уничтожена, часть солдат ВСУ сбежала, а трое попали в плен.

    На Харьковском направлении российские штурмовые группы также продвигались вперед, уничтожая скопления ВСУ в районах Избицкого, Веселого, Колодезного, Нестерного и Малиновки. На Волчанском направлении продвижение составило до 200 м, а на Великобурлукском – до 250 м. В районе Избицкого российские военные химики уничтожили скопление сил ВСУ.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 90 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области). Три военнослужащих ВСУ взяты в плен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовики выбили ВСУ из села Сопычь в Сумской области.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 21:58 • Новости дня
    Сотни украинских солдат пропали в «черной дыре» у села Зыбино в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Tекст: Вера Басилая

    В районе села Зыбино в Харьковской области сотни военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ считаются пропавшими без вести или погибшими, сообщили в силовых структурах.

    В российских силовых структурах сообщили о появлении на Украине очередной «черной дыры», где исчезают украинские военнослужащие. На этот раз речь идет о небольшом селе Зыбино в Волчанском районе Харьковской области, передает ТАСС.

    Представитель силовых структур отметил: «Только анализ объявлений о поиске пропавших без вести показал, что оттуда не вернулись с задач сотни солдат 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ».

    Собеседник агентства добавил, что большинство из пропавших военнослужащих были уничтожены в районе соседнего села Волчанские Хутора. По его словам, командование ВСУ ежедневно отправляет туда десятки мобилизованных солдат, считая этот район стратегически важным.

    Ранее 159-я бригада ВСУ понесла колоссальные потери при попытке пересечения реки Волчья у села Зыбино.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 01:59 • Новости дня
    Силы ПВО в Севастополе и Черноморского флота сбили 14 беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе отражения атаки вооруженных сил Украины сбиты 14 беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «Силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. В общей сложности сбито 14 БПЛА», – сообщил Развожаев в Max.

    По предварительным данным, пострадавших нет. Спасательная служба Севастополя сообщает, что из-за падения их обломков в разных районах города возникли локальные пожары.

    В районе Стрелецкой бухты обломки дрона привели к возгоранию травы. В парке Победы из-за падения фрагментов аппарата загорелась часть крыши жилого здания, а в районе Фиолента огонь охватил частный дом. На Фиолентовском шоссе зафиксированы возгорания травы и промышленного здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Развожаев сообщал, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 14:43 • Новости дня
    Орбан назвал спецоперацию на Украине ответом России на действия Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецоперация на Украине стала ответом на игнорирование позиции России Европой, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    В интервью GB News Орбан отметил, что в течение двух десятилетий Украина была буферным государством, однако со временем Запад начал рассматривать возможность ее вступления в НАТО и Европейский союз, передает ТАСС.

    Орбан подчеркнул, что российская сторона с самого начала ясно дала понять: продвижение НАТО к границам России, в том числе принятие Украины в альянс, станет причиной войны. «Мы проигнорировали эту позицию России», – заявил политик.

    Премьер-министр Венгрии также считает, что изменение системы безопасности в Европе произошло без согласования с Россией, и именно это, по его мнению, спровоцировало вооруженный конфликт. Орбан подытожил, что так он понимает текущую ситуацию вокруг Украины.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к проведению спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 22:30 • Новости дня
    Песков прокомментировал заявления о стремлении США отдалить Россию от Китая

    Tекст: Антон Антонов

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя публикации о попытках США использовать переговоры по Украине для отдаления России от Китая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные заявления.

    «Сейчас много разных рассуждений. Нет смысла их все оценивать. Надо ориентироваться на официальные заявления», – приводит слова Пескова РИА «Новости» со ссылкой на Daily Storm.

    Ранее газета Politico со ссылкой на представителя администрации США сообщила, что инициатива Америки по участию в переговорах по Украине связана с желанием Вашингтона сблизиться с Москвой и ослабить ее партнерство с Пекином. По данным издания, в Вашингтоне рассматривают возможность достижения «иного баланса сил с Китаем», который мог бы быть выгоден для США.

    Источник Politico полагает, что поиск точек соприкосновения между Россией и США способен изменить глобальный миропорядок, а стимулирование возвращения России в мировую экономику и привлечение американских инвестиций может ослабить позиции Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Северного командования США Грегори Гийо заявил, что Россия способна создать максимальную угрозу Северной Америке среди всех вероятных противников Штатов.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 01:31 • Новости дня
    Песков сообщил о паузе в работе трехсторонней группы по Украине
    @ kremlin.ru
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Работа трехсторонней группы (Россия, США и Украина) по вопросам украинского урегулирования поставлена на паузу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Трехсторонняя группа – на паузе», – приводят слова Пескова «Известия».

    Он отметил, что глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает работать в рамках двусторонней группы с США.

    Кроме того, «будет обязательно продолжена» работа по обмену пленными и телами погибших между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Вопрос о месте проведения следующего раунда переговоров по украинскому урегулированию пока не решен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кремль назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 00:55 • Новости дня
    Беспилотник атаковал главное управление СБУ во Львовской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотника по зданию главного управления СБУ во Львовской области Украины зафиксированы разрушения, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

    Украинские СМИ сообщали, что во Львове были слышны взрывы, передает РИА «Новости».

    Козицкий сообщил, что удар нанесен по главному управлению СБУ в регионе. «Есть разрушения», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия наносит удары по объектам СБУ на Украине не впервые. В Киеве и соседних регионах утром работали сирены воздушной тревоги.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 21:36 • Новости дня
    ВСУ атаковали Белгородскую область четырьмя дронами и ранили мужчину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мирный житель получил минно-взрывную травму при атаке дрона ВСУ в районе Купино Белгородской области, пострадавшему оказали медицинскую помощь, также повреждены автомобили и здания, сообщают власти региона.

    В результате атаки украинских дронов в Белгородской области пострадал один человек. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил: «В районе села Купино Шебекинского округа от детонации дрона мужчина получил минно-взрывную травму». Пострадавшему оказали помощь в Шебекинской центральной районной больнице, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

    На месте происшествия осколками повреждены два легковых автомобиля и автобус. Серьезный ущерб был нанесен инфраструктуре в городе Грайворон, который атаковали четыре FPV-дрона: пострадали фасады и остекление коммерческого объекта, административного здания и одной квартиры многоквартирного дома. Повреждены три машины, один из автомобилей загорелся, пожар удалось ликвидировать силами МЧС.

    В Грайворонском округе по селу Дорогощь были зафиксированы удары двух FPV-дронов, в результате чего повреждены два автомобиля и забор домовладения посечён осколками. В селе Гора-Подол из-за детонации беспилотника выбиты окна в частном доме, разбит автомобиль.

    Власти продолжают уточнять информацию о последствиях атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в городе Грайворон в Белгородской области дрон ВСУ убил водителя автомобиля. Также во вторник пять человек, включая четверых несовершеннолетних, получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на город Корочу.

    А в понедельник в селе Ржевка микроавтобус подвергся атаке беспилотника, пострадали мужчина и женщина.


    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 02:45 • Новости дня
    Невинномысск подвергся атаке БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    В Невинномысске силы ПВО отражают атаку беспилотников, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

    «Наши силы ПВО отражают атаку вражеских БПЛА, нацеленную на промзону Невинномысска. Есть сбития», – сообщил Владимиров в Max.

    В регионе сохраняется режим беспилотной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в Севастополе и Черноморского флота сбили 14 беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 04:51 • Новости дня
    Актриса Ирина Горбачева попала в базу украинского сайта «Миротворец»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская актриса Ирина Горбачева внесена в базу экстремистского украинского портала «Миротворец», свидетельствуют данные ресурса.

    Указывается, что украинская сторона обвиняет ее в «российской пропаганде» и «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», передает ТАСС

    В материалах сайта отмечается, что Горбачева принимала участие в создании видеороликов для школьных уроков «Разговоры о важном».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, персональные данные летчика-космонавта и Героя России Федора Юрчихина появились в базе «Миротворца» после его визита в Запорожскую область. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантинотакже включен в базу «Миротворца» из-за «систематической поддержки России». Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик внесен в скандальную украинскую базу.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 11:44 • Новости дня
    Подполье сообщило об атаке «Гераней» на судно с военным грузом НАТО под Одессой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Одной из целей атаки «Гераней» на город и порт Измаил в Одесской области стала баржа, доставившая военный груз из Румынии и стоявшая под разгрузкой. Судно не уничтожено, хотя попадание было, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев сообщил, что судно с военными поставками из стран НАТО было атаковано российскими беспилотниками у порта Измаил в Одесской области, передает «Российская газета».

    Баржа доставила военный груз из Румынии и находилась под разгрузкой, когда по ней был нанесен удар. Лебедев сообщил, что часть груза вывалилась в Дунай, а само судно, сильно накренившись, ушло в Румынию. Он заявил: «К сожалению, судно не уничтожено, хотя попадание было».

    Атака также была произведена по портовой подстанции, в результате чего в городе исчезло электричество. Помимо этого, российские беспилотники нанесли удар по базе хранения безэкипажных катеров и автобазе коммунальных служб, которую украинские военные использовали как стоянку для техники ПВО. По предварительным данным, на предприятии были уничтожены две немецкие зенитные системы: IRIS-T и Gepard.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удар по контейнеровозу с безэкипажными катерами в порту Одессы. Координатор подполья Сергей Лебедев заявил о поражении судна с британскими наемниками и военным грузом в этом регионе. Порт Измаила ранее прекратил прием военных поставок из-за разрушения складской инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 00:43 • Новости дня
    Силы ПВО в Севастополе сбили три воздушные цели над морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, над морем уничтожены три воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают мобильные огневые группы и ПВО. Уже сбито 3 воздушных цели над морем», – сообщил Развожаев в Max.

    Спасательная служба Севастополя сообщает, что ни один гражданский объект в городе не получил повреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Геленджика. Угроза БПЛА объявлена в Анапе.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 23:16 • Новости дня
    Угроза БПЛА объявлена в Анапе

    Tекст: Антон Антонов

    В Анапе введен режим угрозы атаки БПЛА, сообщила мэрия города.

    «Внимание! Объявлена угроза атаки БПЛА», – сообщила мэрия в Telegram.

    Горожанам и туристам рекомендовано не покидать здания и находиться в помещениях без окон, таких как ванные комнаты, коридоры или кладовые.

    Тем, кто находится на улице, советуют укрываться в подвальных помещениях, подземных парковках или цокольных этажах. Важно избегать нахождения у стен многоквартирных домов, в автомобилях или остановочных павильонах. Водителям рекомендуется немедленно остановить транспорт и покинуть автомобиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при падении обломков сбитых вражеских беспилотников в Краснодаре загорелась кровля медучреждения и оказалась перебита линия электропередачи.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР
    WSJ: Арабские страны выразили недовольство США из-за атак по «Южному Парсу»
    TWZ: США вывели из зоны конфликта с Ираном противоминные корабли
    Иран потребовал компенсацию от ОАЭ за удары США
    Отец археолога Бутягина назвал арест сына в Польше «сознательной подставой»
    На Марсе впервые обнаружили рубины и сапфиры
    Певицу Монеточку не пустили в Австралию из-за подозрений в провокациях

    Китай и Индия доказали опасность европейских «зеленых» идей

    Из-за физического дефицита газа азиатские страны стали активней использовать угольные электростанции. Европа тоже переходит на грязный уголь, но по другой причине – чтобы сэкономить. Получается это плохо – слишком много ЕС закрыл угольных станций. Зато в Азии выиграли те страны, которые не поддались на европейскую экологическую повестку и сохранили свои угольные мощности. Подробности

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    ИИ превращает беспилотники в боевых роботов

    На наших глазах происходит очередной этап технологической революции в военной сфере: беспилотники становятся полностью автономными боевыми системами. Они больше не требуют управления оператором, эту функцию берет на себя искусственный интеллект (ИИ). Первые образцы таких машин уже применяются в зоне СВО, а украинский министр обороны даже хочет построить на этом коммерческий проект. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации