Депутат Госдумы Бородай объяснил, почему ВСУ сдаются чаще в плен

Tекст: Вера Басилая

Депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что российские войска захватывают значительно больше пленных, чем противник, передает RT.

По словам политика, многие украинцы сдаются осознанно.

«У них, конечно, столько пленных нет, сколько есть у нас... Более того, часть тех людей, которые попадают в плен к нам, – это пленные осознанные, которые переходят на нашу сторону и на нашей же стороне воюют потом. В Добровольческом корпусе (ВС России) есть батальон, который состоит практически исключительно из бывших пленных», – рассказал парламентарий.

Собеседник отметил, что сдавшиеся часто жалуются на плохую подготовку, дефицит боеприпасов и нежелание воевать, однако такие заявления не всегда соответствуют действительности. Пленные нередко пытаются выдать себя за поваров или связистов, которых бросило командование.

В качестве примера Бородай привел случай с раненым бойцом ВСУ, которого забыли при эвакуации. Российским военным пришлось на себе выносить брошенного противником солдата с линии боевого соприкосновения.

Ранее украинский военный заявил, что российские бойцы обращаются с пленными гуманнее, чем сержанты и инструкторы в украинских учебных центрах.

