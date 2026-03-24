Мы, олды, успели после всех соблазнов mp3 и «закачай на айпод 30 тыс. любимых песен» бегом вернуться к немодному винилу. Теперь, на волне «обратной моды», Amazon за винил Pink Floyd или даже какой-нибудь Тэйлор Свифт в Европе требует 40 евро вместо 20. Молодые пока зависли на CD – и места мало занимает, и стоит в три раза дешевле винила.2 комментария
Пленный рассказал об избиениях битами до смерти сбежавших заключенных в ВСУ
Литвин рассказал, что мобилизованных в Вооружённые силы Украины бывших заключённых, пойманных после попытки побега из учебного центра возле села Подлесное Днепропетровской области, подвергали жестоким избиениям бейсбольными битами, в том числе до смерти, сообщает РИА «Новости».
Литвин, осуждённый на Украине на семь с половиной лет за непреднамеренное убийство, который позже подписал контракт с первым отдельным штурмовым полком ВСУ «Да Винчи» – ранее этот полк формировался из боевиков «Правого сектора*» (организация признана террористической и запрещена в России).
Пленный отметил, что из учебного центра было много побегов: по его словам, примерно 30% мобилизованных удаётся скрыться. В его группе из 28 человек десяти удалось сбежать. Литвин подчеркнул, что пойманных возвращают и жестоко наказывают.
«Многим не удается (бежать), их возвращают, идет серьезное наказание. Битами бьют... это не раз, не два, это и двадцать, и тридцать, и пятьдесят (ударов)», – рассказал Литвин. Он уточнил, что после избиений люди теряли сознание, получали переломы, а в некоторых случаях всё заканчивалось летальным исходом.
По словам пленного, за избиения отвечает старший учебного полигона в Подлесном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военнопленный Дмитрий Литвин заявил о расстрелах мобилизованных за попытку побега с полигона в селе Подлесное.
Другой пленный из бригады осужденных рассказал о пытках и избиениях палками со стороны командира с позывным «Бабай».
Солдат ВСУ Петр Климишевский сообщил о жестоких ударах палками по голове за ошибки при выполнении команд.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ