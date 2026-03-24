Пленный рассказал об избиениях битами до смерти сбежавших заключенных в ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Литвин рассказал, что мобилизованных в Вооружённые силы Украины бывших заключённых, пойманных после попытки побега из учебного центра возле села Подлесное Днепропетровской области, подвергали жестоким избиениям бейсбольными битами, в том числе до смерти, сообщает РИА «Новости».

Литвин, осуждённый на Украине на семь с половиной лет за непреднамеренное убийство, который позже подписал контракт с первым отдельным штурмовым полком ВСУ «Да Винчи» – ранее этот полк формировался из боевиков «Правого сектора*» (организация признана террористической и запрещена в России).

Пленный отметил, что из учебного центра было много побегов: по его словам, примерно 30% мобилизованных удаётся скрыться. В его группе из 28 человек десяти удалось сбежать. Литвин подчеркнул, что пойманных возвращают и жестоко наказывают.

«Многим не удается (бежать), их возвращают, идет серьезное наказание. Битами бьют... это не раз, не два, это и двадцать, и тридцать, и пятьдесят (ударов)», – рассказал Литвин. Он уточнил, что после избиений люди теряли сознание, получали переломы, а в некоторых случаях всё заканчивалось летальным исходом.

По словам пленного, за избиения отвечает старший учебного полигона в Подлесном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военнопленный Дмитрий Литвин заявил о расстрелах мобилизованных за попытку побега с полигона в селе Подлесное.

Другой пленный из бригады осужденных рассказал о пытках и избиениях палками со стороны командира с позывным «Бабай».

Солдат ВСУ Петр Климишевский сообщил о жестоких ударах палками по голове за ошибки при выполнении команд.