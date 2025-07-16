Пленный украинский солдат Петр Климишевский из Львова сообщил о жестоком обращении с мобилизованными в рядах украинской армии, передает РИА «Новости». По его словам, во время обучения на позициях подразделения командиры били новобранцев большими палками по голове за неправильное исполнение команд.

«Относятся очень плохо... Мы были сами с автоматами, в брониках, в касках, но они брали большую палку и били нас по голове. Так происходило обучение», – рассказал Климишевский.

Он уточнил, что причин для наказания было достаточно – даже не так закатиться в окоп могло стать поводом для удара палкой по голове.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ рассказал о наборе женщин-заключенных на контрактную службу. Пленный также сообщил о том, что 18-летних украинцев принуждают к контрактной службе. Он заявил, что отступающих заключенных ВСУ расстреливают.