Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает РИА «Новости», украинский военнослужащий Николай Чебанов рассказал, что ВСУ вынуждали 18-летних подписывать контракт вместо срочной службы. Чебанов, которому 19 лет и который родом из села Старо-Константиновка Одесской области, отметил, что хотел пройти срочную службу, чтобы затем иметь возможность выехать из Украины. Однако из-за военного положения ему отказали в этом праве.

Он подчеркнул, что ему обещали службу в части и уверяли, что его не отправят на передовую. «Контракт и мобилизация», – такими словами описал Чебанов ситуацию. Однако после подписания контракта он узнал, что его направят на боевое задание.

Чебанов добавил, что весь взвод был сформирован из 18-летних контрактников, которые поначалу отказывались идти на линию соприкосновения, не веря обещаниям командования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине приняли решение перебросить молодых бойцов на липцовское направление, чтобы усилить группировку ВСУ. Сообщалось, что украинской молодежи предложили воевать за чизбургеры и различные бонусы для привлечения их в ряды армии. Помимо этого, на Украине также решили завлечь 18-летних в ВСУ при помощи заманчивых предложений, таких как подписка на Netflix на 185 лет.