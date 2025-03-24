Tекст: Евгений Поздняков

На Украине началась рекламная кампания так называемого «Контракта 18-24», позволяющего принять на службу в армию людей младше 25 лет. Минобороны страны распространяет плакаты и ролики в TikTok с подсчетами о том, что можно купить на обещанный добровольцам 1 млн гривен (примерно 2 млн рублей), пишет издание «Страна».

Так, в некоторых материалах вчерашним школьникам рассказывают, что озвученной суммы хватит на 15 тыс. чизбургеров или 33 млн робуксов (виртуальная валюта в компьютерной игре Roblox). Еще один «повод» пойти на фронт – получить деньги и потратить на видеосервис Netflix, обеспечив себе доступ к хостингу на 185 лет.

Напомним, проект «Контракт 18-24» был запущен на Украине в начале февраля. Участникам программы обещают выплатить 1 млн гривен. Из них 200 тыс. поступят на счет гражданина сразу после подписания договора, а остальная сумма будет переводиться ежемесячно в размере до 120 тыс. грн (около 240 тыс. рублей). Кроме того, контрактники смогут воспользоваться рядом льгот.

Среди них «нулевая ипотека», обучение за госсчет, бесплатное медицинское обслуживание, включая зубное протезирование, а также право на выезд за границу после года службы. Молодых людей также обещают освободить от мобилизации. Глава Минобороны страны Рустем Умеров назвал новый вариант контракта «одним из шагов к формированию профессиональной армии».

При этом на Украине с прошлого года серьезно обсуждалась возможность снижения призывного возраста до 18 лет. Тогда же в апреле правительство страны разрешило мобилизовывать граждан с 25 лет (до этого пороговой отметкой были 27 лет). Интересно, что нардеп Мария Ионова признавала давление по данному вопросу со стороны США.

Это же подтверждал и Сергей Лещенко, советник офиса Зеленского. Он пояснял, что Вашингтон пытается добиться снижения призывного возраста путем апелляции к собственному опыту участия во Вьетнамской войне. Тогда американцы отправлялись в зону конфликта с 19 лет. Тем не менее усилия со стороны Белого дома оказались тщетны.

При этом число желающих отправиться на фронт постоянно снижается. В частности, это подтверждает статья издания «Медуза*» (признано СМИ-иноагентом), в которой приводятся вырезки из интервью с гражданами страны. Люди описывают страх перед произволом ТЦК, трудности жизни «ухилянтов» (уклонистов) и жалуются на замалчивание этих проблем в СМИ.

«Патриотический запал украинского общества, характерный для первого года боевых действий, остался в прошлом. Большая часть населения осознала, что отправка на фронт чревата летальными последствиями. Желающих присоединиться к ВСУ становится меньше с каждым днем. Среди молодежи такие настроения проявляются особенно ярко», – сказала политолог Лариса Шеслер.

«Подростки и молодые люди хотят свободной и спокойной жизни. Они не желают жертвовать ярким будущим во имя Зеленского.

И громкими идеологическими кампаниями их не переубедить. Понимая это, правительство попыталось сыграть на материальных желаниях молодых парней и пообещало им денежное вознаграждение за участие в конфликте», – пояснила она.

«Суммы называются приличные – до миллиона гривен. Но терять жизнь ради этого готовы единицы. Поэтому новая рекламная акция выглядит странно и вызвала бурную критику в украинском сегменте соцсетей, потому что ребят завлекают на фронт чизбургерами и компьютерными играми. Это аморальный и злостный посыл», – рассуждает собеседница.

«Но и он не работает. Родители потенциальных добровольцев прекрасно осведомлены о том, что вчерашних школьников чаще всего записывают в штурмовые бригады. Украинские военные любят цинично рассуждать о том, что участие в данных формированиях – дело молодых. Мол, лобовая атака "любит" юношеский задор», – добавляет эксперт.

«Но жизнь штурмовика, тем более плохо обученного, относительно невелика.

Многие из ребят погибают во время первого же выхода в зону боевых действий. Соответственно, шанс на получение злополучного миллиона невелик. Этот факт, как и многие другие, деморализует украинское общество», – считает она.

«Это на редкость хорошо отражено в статье "Медузы" (признано СМИ-иноагентом), где перечисляются причины нежелания граждан участвовать в боевых действиях. Сама статья вызвала серьезный резонанс среди населения страны, однако обсуждение ее содержания быстро "подчищается" администраторами украинских сайтов или Telegram-каналов», – говорит Шеслер.

Обещание молодым украинцам щедрых выплат за участие в боевых действиях стало реверансом Киева в сторону Вашингтона, считает экономист и политолог Иван Лизан. «США давно заставляли Украину заполнить "пробелы" в ВСУ за счет снижения призывного возраста. Однако в офисе Зеленского прекрасно понимали, что этот шаг обернется резким недовольством граждан», – добавляет он.

«Сейчас же местные князьки столкнулись с осознанием, что им не миновать процедуры выборов. Поэтому им и пришлось наскоро придумывать способы добровольного привлечения молодежи в армию. Игра на материальных желаниях подростков показалась им наиболее приемлемым вариантом.

В Минобороны Украины попытались поговорить с парнями на их языке. Но эта тактика была обречена на провал.

Те, кто хотел уйти на фронт, давно это сделали. Кроме того, сама молодежь мыслит категориями, непонятными для украинских военных. Им хочется жить в собственное удовольствие, смотреть на мир и изменять его, а перспектива умереть за "Армію, мову, віру" кажется им абсурдной», – рассуждает эксперт.

«При этом рекламная кампания ВСУ может усилить деморализацию действующих военных. Они непременно удивятся шикарным условиям службы для "молодняка". Им пообещали миллион гривен и четко оговорили время участия в боевых действиях – всего лишь год. Мужики в окопах о таком и не мечтали», – напоминает он.

«В рядах армии непременно начнутся склоки. Вчерашних школьников будут унижать и избивать. С них непременно потребуют часть госвыплат. Украинское правительство самостоятельно инициирует мощнейший фактор ненависти. Люди это хорошо понимают, и никто в здравом уме данный контракт не подпишет», – заключил Лизан.