За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Украинских военных возмутили условия контрактов для новобранцев
Военнослужащие на Украине негативно реагируют на новые условия контракта для молодых людей, которые будут призваны в ряды армии, пишут украинские СМИ.
Действующие контрактники получают значительно меньшее жалование и не имеют тех дополнительных льгот, которые минобороны Украины обещает будущим молодым контрактникам, указали военные, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.
Один из военнослужащих отметил, что подобные условия порождают дискриминацию в армии у большой группы военных. По этой причине у множества бойцов может упасть уровень морально-психологического состояния.
Ранее сообщалось, что украинское минобороны открыло контрактную службу для молодых людей только в пехотных частях, исключив возможность выбора других видов войск.