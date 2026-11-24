Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только сама субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.0 комментариев
CNN: Армия США выявила проблемы с переброской войск с Гавайев в случае войны
Внутренний доклад сухопутных войск США показал, что американские военные могут столкнуться с трудностями при оперативной переброске войск с Гавайских островов в случае возможного конфликта, сообщает CNN.
Согласно документу, проблемы связаны с инфраструктурой, оборудованием, недостаточной подготовкой личного состава и нечетким распределением обязанностей, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
На Гавайях дислоцированы около 47 тыс. американских военнослужащих. Острова играют ключевую роль в планах США по переброске войск в западную часть Тихого океана при возможном конфликте с Китаем.
Представитель Тихоокеанского командования сухопутных войск США заявил, что армия уже приняла меры по улучшению обеспечения переброски войск и продолжает работу над инфраструктурными вопросами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на гавайской военной базе США произошла масштабная утечка нечистот из-за прорыва трубы.
В январе американские военные на Гавайях пожаловались на острую нехватку казарменных мест.