Выставку «Христианская традиция» в Москве посетили более 100 тыс. человек

Tекст: Вера Басилая

Ежедневно экспозицию осматривают более 4 тыс. человек, а в выходные дни этот показатель достигает 8 тыс. Для гостей каждые 15 минут проходят бесплатные экскурсии, которые ведут семинаристы духовных учебных заведений, сообщается на сайте Фонда гуманитарных проектов.

«Всего неделю назад количество посетителей достигло 50 тыс. А сегодня – оно превысило 100 тыс. Это показывает, насколько важен и востребован такой формат знакомства с историей и культурой», – отметил управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

На выставке представлены 524 произведения 216 авторов, среди которых Чудотворный Дмитровский крест, икона князя Дмитрия Донского и княгини Евфросинии Московской, а также работы Ильи Глазунова и Василия Нестеренко. Экспозиция разделена на четыре тематических зала, посвященных истории России, библейским сюжетам, реставрационному искусству и духовным ценностям.

Проект приурочен к 80-летию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Вход на выставку свободный, она продлится до 8 декабря включительно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Фонд гуманитарных проектов сообщил о 50 тыс. посетителей выставки «Христианская традиция. Наши дни» в Центральном выставочном зале «Манеж».

В начале месяца президент Владимир Путин в День народного единства посетил экспозицию к 80-летию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным проведение этого мероприятия в Москве.