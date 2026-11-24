На Чукотке нашли 31 неизвестный петроглиф с изображением людей и животных

Tекст: Дмитрий Зубарев

Памятник федерального значения расположен на правом берегу реки Пегтымель за Полярным кругом. На скалах запечатлены фигуры людей и сцены охоты на северных оленей, медведей, китов и тюленей.

«Оцифрованы абсолютно все рисунки – от легкодоступных до тех, к которым археологам приходилось добираться с альпинистским снаряжением. Общее число задокументированных поверхностей достигло 690», – сообщил Кузнецов в MAX.

По его словам, на наскальные рисунки серьезно воздействует суровый климат, поэтому для каждого изображения установили геодезические координаты, создали трехмерные модели и детализированные карты. Цифровые копии петроглифов уже доступны в музее Анадыря.

Петроглифы на реке Пегтымель являются единственным в России памятником наскального творчества за Полярным кругом. Галерея рисунков, которые датируются периодом с конца первого тысячелетия до нашей эры до первого тысячелетия нашей эры, простирается на 1,5 км.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее исследователи из Стокгольмского университета обнаружили в Денисовой пещере на Алтае ДНК ранее неизвестного вида вымершего яка.

Также Новосибирский государственный университет сообщил об успешном восстановлении функций челюсти женщине из пазырыкской культуры на плато Укок около 2,5 тыс. лет назад.

Кроме того, наскальные изображения в пещере Шульган-Таш в Башкортостане официально признали объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.