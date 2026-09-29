Tекст: Дмитрий Зубарев

Генеральный секретарь Североатлантического альянса призвал европейские страны сохранять спокойствие на фоне серии чрезвычайных происшествий на оборонных заводах, передает ТАСС.

Марк Рютте посоветовал государствам НАТО последовать примеру Литвы, которая в текущем году направит на военные нужды 5,38% ВВП.

«Соблюдайте спокойствие и продолжайте, продолжайте, продолжайте еще больше инвестировать в оборону, как это делает Литва», – подчеркнул Рютте во время совместной пресс-конференции с литовским премьер-министром Миндаугасом Синкявичюсом в Брюсселе. Таким образом генсек отреагировал на обеспокоенность политиков инцидентами на европейских предприятиях.

За последние месяцы на ряде военных объектов в Болгарии, Словакии, Италии и Польше были зафиксированы взрывы и пожары. Рютте также рекомендовал союзникам по блоку не стесняться возлагать на Россию ответственность за подобные происшествия на своей территории.

Власти стран Европейского союза регулярно заявляют о якобы причастности Москвы к различным инцидентам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков весной 2024 года назвал склонность Запада во всем винить российскую сторону «общим заболеванием».

Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте назвал наращивание выпуска вооружений ключевым приоритетом альянса.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совместно с ним объявила о завершении эпохи оборонного аутсорсинга для Европы.

Ранее руководитель военного блока призвал европейские страны повысить военные бюджеты для подготовки к возможному конфликту с Россией.