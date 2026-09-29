У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Ссора в магазине Нальчика закончилась гибелью продавщицы и нападавшего
СК возбудил дело по факту убийства продавщицы магазина в Нальчике
В Нальчике конфликт в магазине завершился гибелью продавщицы и нападавшего, правоохранительные органы начали расследование.
Продавщица магазина в Нальчике погибла от ножевых ранений после ссоры с посетителем, сообщает региональное СУ СК. Инцидент произошел 27 сентября.
«По версии следствия, 27 сентября подозреваемый, войдя в помещение магазина в городе Нальчике, в ходе конфликта с продавщицей нанес ей несколько ударов ножом, от которых она скончалась на месте происшествия», – заявили в ведомстве. Следователи завели уголовное дело по статье об убийстве.
Подозреваемым оказался местный житель. Мужчина также скончался после случившегося, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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