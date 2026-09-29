Ссора в магазине Нальчика закончилась гибелью продавщицы и нападавшего

СК возбудил дело по факту убийства продавщицы магазина в Нальчике

Tекст: Тимур Шайдуллин

Продавщица магазина в Нальчике погибла от ножевых ранений после ссоры с посетителем, сообщает региональное СУ СК. Инцидент произошел 27 сентября.

«По версии следствия, 27 сентября подозреваемый, войдя в помещение магазина в городе Нальчике, в ходе конфликта с продавщицей нанес ей несколько ударов ножом, от которых она скончалась на месте происшествия», – заявили в ведомстве. Следователи завели уголовное дело по статье об убийстве.

Подозреваемым оказался местный житель. Мужчина также скончался после случившегося, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе житель Елабуги зарезал знакомую в цветочном магазине.

В конце сентября следователи возбудили уголовное дело после убийства многодетного отца в волгоградском магазине.

Летом в результате нападения вооруженного ножом мужчины в торговом центре Краснодара погибла местная жительница.