В ДТП с такси на юге Москвы пострадали два человека

МВД: В Москве в ДТП с участием такси пострадали два человека

Tекст: Валерия Городецкая

ДТП произошло на улице Москворечье. Столкнулись автомобиль такси марки Skoda и легковой Nissan, передает ТАСС. В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили информацию об аварии, отметив, что пострадали два человека.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца блогер Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе в Москве.

В прошлом месяце была названа возможная причина смертельной аварии в Новой Москве.

Летом в ДТП с автобусом пострадали 25 человек.