У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
В ДТП с такси на юге Москвы пострадали два человека
МВД: В Москве в ДТП с участием такси пострадали два человека
Два человека получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на юге Москвы, сообщили в столичном ГУ МВД.
ДТП произошло на улице Москворечье. Столкнулись автомобиль такси марки Skoda и легковой Nissan, передает ТАСС. В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили информацию об аварии, отметив, что пострадали два человека.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
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