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SpaceX собралась впервые вывести корабль Starship на орбиту Земли
В ходе 14-го испытательного полета компания Илона Маска SpaceX впервые выведет ракету Starship на орбиту Земли, миссия станет первым коммерчески полезным полетом корабля.
Космический корабль Starship совершит свой первый орбитальный полет 22 сентября, пишет NewScientist.
Сообщается, что стартовое окно откроется в 15:15 по московскому времени. Запуск пройдет с площадки Starbase в Техасе.
В ходе полета Starship достигнет высоты 275 км и за 10 часов совершит шесть витков вокруг Земли. Приводнение запланировано в Тихом океане, к западу от Чили. Все 13 предыдущих тестовых полетов корабля были суборбитальными.
Кроме того, в ходе миссии впервые будут запущены 26 спутников Starlink V3. Три из них оснащены камерами для сканирования теплозащитного экрана Starship на орбите и передачи изображений инженерам. Таким образом, полет станет первой коммерчески полезной миссией Starship.
Отмечается, что ни ускоритель Super Heavy, ни верхняя ступень не будут пытаться совершить управляемую посадку во время 14-го полета. В компании подчеркнули, что внесли несколько изменений в оборудование и программное обеспечение для устранения проблем, возникших во время предыдущего старта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом SpaceX отправила прототип Starship в 13-й испытательный полет. В мае компания запустила обновленную версию корабля. В прошлом году SpaceX провела десятый неудачный запуск Starship.