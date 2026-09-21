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Памфилова поздравила избранных глав Карачаево-Черкесии и Северной Осетии
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова направила поздравления Рашиду Темрезову и Сергею Меняйло в связи с их утверждением на посты руководителей северокавказских регионов.
О результатах голосования в региональных парламентах сообщает РИА «Новости». Подводя предварительные итоги выборов, глава ведомства отметила успешное завершение кампаний в субъектах страны.
«На 27-й сессии народного собрания парламента Карачаево-Черкесской Республики вчера был избран Темрезов Рашид Борисович, с чем мы его и поздравляем и желаем ему успешной работы», – заявила председатель комиссии.
Также она сообщила, что на 54-м заседании парламента Северной Осетии руководителем региона стал Сергей Меняйло, и передала ему сердечные поздравления от лица ведомства.
Выборы депутатов Госдумы и совмещенные избирательные кампании проходили в России с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин ранее назвал это голосование важнейшим внутриполитическим событием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Карачаево-Черкесии единогласно проголосовал за назначение Рашида Темрезова руководителем республики.
Депутаты парламента Северной Осетии переизбрали на пост главы региона Сергея Меняйло.
В воскресенье Рашид Темрезов официально вступил в должность после принесения торжественной присяги.