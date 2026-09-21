Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
Politico: Россия решила масштабировать производство ударных беспилотников
Власти России намерены расширить мощности завода «Алабуга-Волокно» в Татарстане для выпуска дополнительных 500 тонн углеродного волокна ежегодно к 2029 году, пишет европейская Politico. По оценкам издания, это позволит ежегодно производить дополнительно 28 тыс. дронов.
Москва наращивает внутреннее производство углеродного волокна аэрокосмического класса для снижения зависимости от импортных компонентов и обеспечения выпуска десятков тысяч ударных беспилотников, пишет Politico.
Увеличение объемов выпуска прочного композитного материала, который используется при создании планеров аппаратов, позволит ежегодно производить дополнительно 28 тыс. дронов. По оценкам американских экспертов, реализация проекта обеспечит рост оружейного производства в этой сфере на 78%.
Планы по созданию новой производственной линии получили официальное одобрение правительства в мае. Анализ спутниковых снимков особой экономической зоны показывает, что на территории рядом с действующим предприятием уже началась расчистка площадки под будущее строительство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил о кратном росте производства беспилотников за время спецоперации на Украине. В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о трехкратном увеличении выпуска таких аппаратов. В 2024 году российское руководство решило нарастить изготовление беспилотной техники в пять раз.