Пассажир московского метро напал на девушку и плюнул в поезд

Tекст: Алексей Дегтярёв

Полиция Москвы задержала мужчину, который напал на пассажирку на станции «Театральная», пояснила Волк в Max.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о побоях, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

«Девушка вместе с подругами ожидала прибытия электропоезда, когда к ним подошли двое неизвестных мужчин. В ходе возникшего конфликта один из них толкнул потерпевшую. Она упала, подняться ей помогли окружающие пассажиры», – раскрыла подробности представитель ведомства.

После падения девушки сели в прибывший состав и уехали. На опубликованных МВД кадрах видно, как подозреваемый толкает одну из пассажирок, а затем плюет в форточку уезжающего поезда.

Сам задержанный на видео утверждает, что никого не бил и не нападал на девушек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле конфликт на станции метро «Павелецкая» закончился тяжелым ножевым ранением пассажира.

Месяцем ранее правоохранители задержали снимавшего провокационные видео в столичной подземке иностранца.

В феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело на сломавшего нос попутчице мужчину.