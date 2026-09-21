Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
Пассажир московского метро напал на девушку и плюнул в поезд
В Московском метрополитене правоохранители задержали мужчину, который толкнул девушку на платформе станции «Театральная» и плюнул вслед уезжающему поезду, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Полиция Москвы задержала мужчину, который напал на пассажирку на станции «Театральная», пояснила Волк в Max.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о побоях, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
«Девушка вместе с подругами ожидала прибытия электропоезда, когда к ним подошли двое неизвестных мужчин. В ходе возникшего конфликта один из них толкнул потерпевшую. Она упала, подняться ей помогли окружающие пассажиры», – раскрыла подробности представитель ведомства.
После падения девушки сели в прибывший состав и уехали. На опубликованных МВД кадрах видно, как подозреваемый толкает одну из пассажирок, а затем плюет в форточку уезжающего поезда.
Сам задержанный на видео утверждает, что никого не бил и не нападал на девушек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле конфликт на станции метро «Павелецкая» закончился тяжелым ножевым ранением пассажира.
Месяцем ранее правоохранители задержали снимавшего провокационные видео в столичной подземке иностранца.
В феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело на сломавшего нос попутчице мужчину.