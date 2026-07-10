США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.0 комментариев
Пассажира ударили ножом на станции метро «Павелецкая»
МВД: Мужчину задержали за нападение с ножом на станции метро «Павелецкая»
Конфликт в московском метро закончился тяжелым ножевым ранением молодого пассажира, а скрывшегося злоумышленника оперативно задержали на другой станции.
Злоумышленник нанес ножевое ранение пассажиру 2008 года рождения в ходе ссоры на станции «Павелецкая», сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Пострадавшего госпитализировали, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
Личность нападавшего, родившегося в 2003 году, удалось установить быстро. Правоохранители задержали его на станции «Лесопарковая» и доставили в отдел полиции.
Полицейские УВД на Московском метрополитене возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранта заключили под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне приезжий ранил ножом прохожего возле станции метро «Солнцево».
В феврале полиция задержала мужчину за избиение пассажирки на станции «Китай-город».
В прошлом году злоумышленник напал с ножом на охранника станции «ЦСКА».