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Рекордное нашествие медведей поставило финскую полицию на грань коллапса
Yle: Рекордное нашествие медведей угрожает Восточной Финляндии
Восточные регионы Финляндии столкнулись с беспрецедентным ростом числа инцидентов с участием бурых медведей, что привело к перегрузке экстренных служб.
Рекордное за последние годы нашествие бурых медведей наблюдается в Восточной Финляндии, местные службы реагирования работают на пределе возможностей, передает ТАСС. К концу июня текущего года количество вызовов полиции из-за инцидентов с хищниками превысило несколько сотен.
Для сравнения, в 2023 году зафиксировали всего 45 подобных обращений, годом позже – 131, а в 2025 году – 199. Представитель полиции Восточной Финляндии Харри-Пекка Похьолайнен заявил: «Если популяция медведей продолжит расти теми же темпами, в ближайшие годы руководство ситуационного центра полицейского управления уже не сможет справляться с ситуацией».
Рост численности животных связан с приостановкой охоты за пределами оленеводческих угодий. С 2023 года отстрел практически не проводился, так как выданные разрешения аннулировались судом. В этом году подано 379 заявок на отстрел, решения по которым ожидаются к началу сезона охоты 20 августа. Стоит отметить, что бурый медведь в Финляндии является охраняемым видом согласно директиве ЕС от 1992 года.
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