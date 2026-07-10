У Франции проснулся колониальный аппетит к Сирии

Tекст: Валерия Вербинина

Опередив многих других западных лидеров, президент Франции Эммануэль Макрон явился в Дамаск в сопровождении внушительной свиты, состоящей из представителей крупных французских фирм. Сирия некогда была подмандатной территорией Франции (фактически одной из колоний).

Подмандатной территорией после окончания Первой мировой войны назывались территории и колонии проигравших государств (в основном Германии и Турции), на управление которыми Лига Наций выдавала мандат победителям. Франция среди прочего заполучила Сирию, где хозяйничала с колониальным размахом.

Во время Второй мировой с подмандатными территориями возникли сложности, потому что Франция была разгромлена немцами. После окончания войны Сирия была признана независимым государством и прошла через разные периоды истории, а теперь на ее пороге вновь нарисовались французы.

Le Monde не скрывает сути происходящего: «Париж стремится сохранить свое влияние в этой стране, которая играет ключевую роль в политической и экономической стабилизации Ближнего Востока». Нынешний глава Сирии Ахмед аш-Шараа захватил власть после смещения прежнего правителя Башара Асада.

Не все в Сирии, судя по всему, в восторге от перспективы тесной дружбы с Францией: несмотря на все меры безопасности, рядом с отелем Four Seasons, где остановился французский президент, прогремели два взрыва – одно самодельное взрывное устройство оказалось заложено в мусорный бак, другое сработало в припаркованной машине. Пострадали 18 человек, включая четырех полицейских. Впрочем, Макрону это не помешало выступить в глухих темных очках, скрывающих глаза, и произнести порцию заявлений о том, что в Сирии «начинается новая эра».

Среди прочего Макрон выразил надежду, что его сирийский коллега сможет принести в страну «мир, безопасность и процветание», благоразумно умолчав о том, чье именно процветание имеется в виду. А между тем это ключевой вопрос, учитывая нынешние геополитические обстоятельства.

Как заметил глава концерна Total Патрик Пуянне,

«Сирия может стать важной транзитной страной для нефти, которая поставляется из Ирака к Средиземному морю», и фактически превратиться в альтернативу проблемному Ормузскому проливу, который, как выяснилось, так легко перекрыть.

Пуянне лично сопровождал Макрона в его визите в Сирию, как и ряд руководителей других крупных предприятий, включая Родольфа Сааде (чья семья происходит из Сирии) из CMA CGM, фирмы, являющейся крупным игроком морских перевозок. В мае 2024-го Сааде уже подписал рассчитанный на 30 лет контракт стоимостью 230 млн евро на управление важным портом Латакия, а теперь он принял решение дополнительно вложить в проект еще 200 миллионов.

Менее известная компания Matiere, которая специализируется на строительстве металлических мостов, подписала меморандум о взаимопонимании по поводу возведения моста в Идлибе, причем сделка стала возможной благодаря гранту от французского министерства финансов, который покроет около 50% стоимости сооружения. И это еще не все, так как данный меморандум предусматривает реализацию еще 36 проектов, поиск средств на которые продолжается.

Такое внимание к логистическим узлам показывает, что на кону действительно стоит серьезное перераспределение влияния в регионе.

По замыслу французских властей, Сирия может обрести роль «энергетического перекрестка», а Франция, если повезет, снимет сливки.

Сам Пуянне признал, что «ситуация с безопасностью» в Сирии пока что не позволяет работать, но тем не менее «эта страна расположена на пересечении путей на Ближнем Востоке», и то, что случилось с Ормузским проливом, делает ее еще более важной. «Мы видим, что теперь, если мы хотим инвестировать в Ближний Восток, придется искать альтернативные маршруты».

И действительно, некоторые альтернативы уже работают. В начале апреля Ирак начал возить нефть бензовозами через территорию Сирии. Кроме того, недавно Ирак и Сирия объявили о планах восстановить нефтепровод между странами, который десятилетиями бездействовал.

Официально Total подписал с сирийскими властями лишь меморандум о взаимопонимании по поводу геологоразведочного блока в Средиземном море, и Пуянне подчеркнул, что пока что у компании нет других проектов в стране, но, как говорится, лиха беда начало. В прессу просочились сведения об интересе компании к восстановлению нефтепровода Киркук – Банияс, который был некогда построен между Ираком и Сирией, затем закрыт из-за роста напряженности между странами, а в 2003 году получил серьезные повреждения во время вторжения американцев в Ирак. Это тот самый нефтепровод, который планируют вновь запустить власти Сирии и Ирака, и в случае успеха французы определенно не останутся внакладе.

Не случайно же Франция пообещала принять участие в восстановлении Сирии, и Макрон выступил на экономическом форуме, посвященном этой теме. По оценкам экспертов, на восстановление страны, разрушенной гражданской войной, потребуется более 216 млрд долларов (или 186 млрд евро). В этой области Париж также заинтересован в том, чтобы не отдавать приоритет монархиям Персидского залива или Турции, которые уже активно действуют в стране.

Пока что Франция и Сирия подписали многочисленные соглашения о совместных проектах в банковской сфере, здравоохранении, авиации, энергетике и водной инфраструктуре. Среди прочего Сирия заказала во Франции восемь самолетов Airbus. Был также затронут вопрос полноценного восстановления дипломатических отношений, и стороны договорились о назначении послов.

Кроме того, Макрон пообещал отдать сирийским властям деньги, конфискованные у дяди Башара Асада, Рифата Асада, который некоторое время жил во Франции в изгнании и в этом году умер. Речь идет, как пишет The New York Times, о сумме около 50 млн долларов.

Это предельно точно показывает характер французских властей: отдать за так они согласны разве что чужое, ими присвоенное, и то лишь после долгого торга. Точно так же Макрон вернул Сирии 23 ценных артефакта, имеющих отношение к ее истории и некогда захваченных французами. О том, сколько он не вернул, французская пресса благоразумно умалчивает.

«Исторический визит», как его называют проправительственные французские СМИ, действительно в каком-то смысле является историческим: для обеих сторон это своеобразное возвращение в прошлое, когда Франция хозяйничала в регионе, выкачивая из него ресурсы. На словах французские власти поддерживают «стабилизацию» сирийского государства, в реальности же они рассматривают его лишь как источник ресурсов и будущих прибылей.