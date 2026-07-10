  • Новость часаКремль прокомментировал данные о планах Турции перепродать ЗРК С-400
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Госдуме высказались за создание закона о БПЛА на фоне террористической угрозы
    Эксперт объяснил быстрое усмирение львовских бунтовщиков
    Представлена обновленная сторублевка
    ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме «Ростов-Центральный»
    Армия России нанесла удары по военным объектам Украины
    МЧС опровергло слухи об инциденте на Московском НПЗ
    Hurriyet сообщила о тайной продаже Турцией российских С-400
    Получивший 300 баллов за три предмета ростовчанин раскрыл секрет успешной сдачи ЕГЭ
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук США ведут Вторую футбольную войну

    США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

    Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО.

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

    14 комментариев
    10 июля 2026, 13:50 • В мире

    У Франции проснулся колониальный аппетит к Сирии

    У Франции проснулся колониальный аппетит к Сирии
    @ Moawia Atrash/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    Французская пресса называет «историческим» прошедший на текущей неделе визит президента страны Эммануэля Макрона в Сирию. И действительно, между Парижем и Дамаском подписаны десятки крупнейших соглашений. В чем их основной смысл и почему перед нами новая попытка Франции утолить свои колониальные аппетиты на Ближнем Востоке?

    Опередив многих других западных лидеров, президент Франции Эммануэль Макрон явился в Дамаск в сопровождении внушительной свиты, состоящей из представителей крупных французских фирм. Сирия некогда была подмандатной территорией Франции (фактически одной из колоний).

    Подмандатной территорией после окончания Первой мировой войны назывались территории и колонии проигравших государств (в основном Германии и Турции), на управление которыми Лига Наций выдавала мандат победителям. Франция среди прочего заполучила Сирию, где хозяйничала с колониальным размахом.

    Во время Второй мировой с подмандатными территориями возникли сложности, потому что Франция была разгромлена немцами. После окончания войны Сирия была признана независимым государством и прошла через разные периоды истории, а теперь на ее пороге вновь нарисовались французы.

    Le Monde не скрывает сути происходящего: «Париж стремится сохранить свое влияние в этой стране, которая играет ключевую роль в политической и экономической стабилизации Ближнего Востока». Нынешний глава Сирии Ахмед аш-Шараа захватил власть после смещения прежнего правителя Башара Асада.

    Не все в Сирии, судя по всему, в восторге от перспективы тесной дружбы с Францией: несмотря на все меры безопасности, рядом с отелем Four Seasons, где остановился французский президент, прогремели два взрыва – одно самодельное взрывное устройство оказалось заложено в мусорный бак, другое сработало в припаркованной машине. Пострадали 18 человек, включая четырех полицейских. Впрочем, Макрону это не помешало выступить в глухих темных очках, скрывающих глаза, и произнести порцию заявлений о том, что в Сирии «начинается новая эра».

    Среди прочего Макрон выразил надежду, что его сирийский коллега сможет принести в страну «мир, безопасность и процветание», благоразумно умолчав о том, чье именно процветание имеется в виду. А между тем это ключевой вопрос, учитывая нынешние геополитические обстоятельства.

    Как заметил глава концерна Total Патрик Пуянне,

    «Сирия может стать важной транзитной страной для нефти, которая поставляется из Ирака к Средиземному морю», и фактически превратиться в альтернативу проблемному Ормузскому проливу, который, как выяснилось, так легко перекрыть.

    Пуянне лично сопровождал Макрона в его визите в Сирию, как и ряд руководителей других крупных предприятий, включая Родольфа Сааде (чья семья происходит из Сирии) из CMA CGM, фирмы, являющейся крупным игроком морских перевозок. В мае 2024-го Сааде уже подписал рассчитанный на 30 лет контракт стоимостью 230 млн евро на управление важным портом Латакия, а теперь он принял решение дополнительно вложить в проект еще 200 миллионов.

    Менее известная компания Matiere, которая специализируется на строительстве металлических мостов, подписала меморандум о взаимопонимании по поводу возведения моста в Идлибе, причем сделка стала возможной благодаря гранту от французского министерства финансов, который покроет около 50% стоимости сооружения. И это еще не все, так как данный меморандум предусматривает реализацию еще 36 проектов, поиск средств на которые продолжается.

    Такое внимание к логистическим узлам показывает, что на кону действительно стоит серьезное перераспределение влияния в регионе.

    По замыслу французских властей, Сирия может обрести роль «энергетического перекрестка», а Франция, если повезет, снимет сливки. 

    Сам Пуянне признал, что «ситуация с безопасностью» в Сирии пока что не позволяет работать, но тем не менее «эта страна расположена на пересечении путей на Ближнем Востоке», и то, что случилось с Ормузским проливом, делает ее еще более важной. «Мы видим, что теперь, если мы хотим инвестировать в Ближний Восток, придется искать альтернативные маршруты».

    И действительно, некоторые альтернативы уже работают. В начале апреля Ирак начал возить нефть бензовозами через территорию Сирии. Кроме того, недавно Ирак и Сирия объявили о планах восстановить нефтепровод между странами, который десятилетиями бездействовал.

    Официально Total подписал с сирийскими властями лишь меморандум о взаимопонимании по поводу геологоразведочного блока в Средиземном море, и Пуянне подчеркнул, что пока что у компании нет других проектов в стране, но, как говорится, лиха беда начало. В прессу просочились сведения об интересе компании к восстановлению нефтепровода Киркук – Банияс, который был некогда построен между Ираком и Сирией, затем закрыт из-за роста напряженности между странами, а в 2003 году получил серьезные повреждения во время вторжения американцев в Ирак. Это тот самый нефтепровод, который планируют вновь запустить власти Сирии и Ирака, и в случае успеха французы определенно не останутся внакладе.

    Не случайно же Франция пообещала принять участие в восстановлении Сирии, и Макрон выступил на экономическом форуме, посвященном этой теме. По оценкам экспертов, на восстановление страны, разрушенной гражданской войной, потребуется более 216 млрд долларов (или 186 млрд евро). В этой области Париж также заинтересован в том, чтобы не отдавать приоритет монархиям Персидского залива или Турции, которые уже активно действуют в стране.

    Пока что Франция и Сирия подписали многочисленные соглашения о совместных проектах в банковской сфере, здравоохранении, авиации, энергетике и водной инфраструктуре. Среди прочего Сирия заказала во Франции восемь самолетов Airbus. Был также затронут вопрос полноценного восстановления дипломатических отношений, и стороны договорились о назначении послов.

    Кроме того, Макрон пообещал отдать сирийским властям деньги, конфискованные у дяди Башара Асада, Рифата Асада, который некоторое время жил во Франции в изгнании и в этом году умер. Речь идет, как пишет The New York Times, о сумме около 50 млн долларов.

    Это  предельно точно показывает характер французских властей: отдать за так они согласны разве что чужое, ими присвоенное, и то лишь после долгого торга. Точно так же Макрон вернул Сирии 23 ценных артефакта, имеющих отношение к ее истории и некогда захваченных французами. О том, сколько он не вернул, французская пресса благоразумно умалчивает.

    «Исторический визит», как его называют проправительственные французские СМИ, действительно в каком-то смысле является историческим: для обеих сторон это своеобразное возвращение в прошлое, когда Франция хозяйничала в регионе, выкачивая из него ресурсы. На словах французские власти поддерживают «стабилизацию» сирийского государства, в реальности же они рассматривают его лишь как источник ресурсов и будущих прибылей.

    Главное
    Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов
    В Севастополе открыли свободную продажу топлива на семи заправках
    Украина лишилась половины мощностей по производству электроэнергии
    Пьяные украинцы напали на прохожего и полицейских в Братиславе
    Аэропорт во Флориде официально назвали в честь Дональда Трампа
    The Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом
    Соседки по камере заставили Диану Шурыгину мыть туалеты

    Как Россия намерена насытить рынок топливом

    Ситуация на топливном рынке временная, это очевидно, заявил президент Владимир Путин. Правительство отчиталось о мерах, которые должны улучшить ситуацию. Прозвучала идея создать в стране мини-НПЗ, по которым нанести удар сложнее, чем по крупному заводу. Какие меры будут самыми эффективными и как быстро они сработают? Подробности

    Перейти в раздел

    ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России

    Украина планировала беспрецедентную серию терактов в России, сообщает ФСБ. Однако намерения противника пресечены силами спецслужбы. Целями были высокопоставленные военнослужащие Минобороны РФ. Задержана 25-летняя девушка, следившая за одним из офицеров, и мужчина, завербованный под угрозой уголовного преследования жены. Какие цели преследует Киев и что может предпринять Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Как зенитные ракетные войска внедрили искусственный интеллект в армию

    В среду, 8 июля, Россия отмечает День зенитных ракетных войск (ЗРВ), входящих в систему войск ПВО/ПРО Воздушно-космических сил РФ. Именно с ЗРВ еще несколько десятилетий назад началась эпоха внедрения в советские войска систем искусственного интеллекта – которые сегодня становятся ключевым фактором повышения эффективности боевых действий, особенно против угроз с воздуха. Подробности

    Перейти в раздел

    У Франции проснулся колониальный аппетит к Сирии

    Французская пресса называет «историческим» прошедший на текущей неделе визит президента страны Эммануэля Макрона в Сирию. И действительно, между Парижем и Дамаском подписаны десятки крупнейших соглашений. В чем их основной смысл и почему перед нами новая попытка Франции утолить свои колониальные аппетиты на Ближнем Востоке? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • МОК снял санкции с России. Что это с ним?

      Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

    • США возобновили войну с Ираном

      Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

      Домашний телефон можно подключить в квартире, частном доме или новостройке, если у оператора есть техническая возможность провести линию или подключить номер через современную сеть связи. Рассказываем, куда обращаться, какие документы могут понадобиться, сколько стоит подключение стационарного телефона и чем отличается классическая линия от телефона через роутер.

    • Самозапрет на кредиты в 2026 году: как оформить через Госуслуги, как снять и на какие займы действует

      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

    • Как уменьшить расход топлива на автомобиле в 2026 году: способы сэкономить бензин

      Снизить расход топлива можно без сложных доработок автомобиля. Для этого достаточно следить за давлением в шинах, плавно ездить, вовремя обслуживать двигатель, не перегружать машину и разумно пользоваться кондиционером. Разбираем простые способы, которые помогут экономить бензин в городе и на трассе.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации