Запад полон решимости сражаться с Россией до последнего

Встреча НАТО в Турции доказала: у коллективного Запада полно решимости сражаться с Россией жестко и долго. Разногласия в его рядах имеются – однако они носят скорее тактический характер. Под противостоянием с нашей страной имеется и вполне стройная идеологическая база. Координатор антироссийской политики тоже есть – генсек НАТО Марк Рютте.

Основной фокус внимания в России был направлен в сторону президента США Дональда Трампа. Он не разочаровал с точки зрения зрелища. На встрече с Рютте он дал понять, что сохранение американского военного присутствия в Европе зависит от готовности Дании уступить Гренландию. Он снова посетовал, что НАТО не помогло ему в Иране. Выглядело это эффектно. Голландец в очередной раз лебезил перед американцем и вроде бы выглядел довольно жалко. Но впечатление оказалось обманчивым.

Сила Рютте – не в зрелищности. Он уже 12 лет координирует всю антироссийскую политику Запада, начав заниматься этим, еще будучи премьером Голландии. Его основное умение – четко и планомерно продавливать оппонента за кулисами. Обладая и огромным политическим опытом, и опытом работы в компании Unilever, он знает, как говорить с бизнесменами вроде Трампа. И «серый» голландский аппаратчик в итоге добился большей части того, что желал.

Для начала Рютте прямо одобрил последние удары Украины вглубь российской территории. Собственно, мы здесь и так понимаем, что помощь в производстве ракет и беспилотников, в наведении оружия на цель страны Запада ей оказывают. Здесь же из уст главного координатора антироссийской политики фактически прозвучали слова, которые можно считать признанием прямого участия НАТО в вооруженном противостоянии с Россией. Однако дело не в словах.

В западной культуре слова значат мало. Куда важнее документы, принимаемые по итогам форумов. И здесь Рютте тоже смог показать себя умелым аппаратчиком. Во-первых, на столе есть письменное обязательство стран НАТО выделить Украине оружие на 70 млрд долларов. Во-вторых, в рамках противостояния с Россией принята программа перевооружения государств-участниц альянса на 50 миллиардов. Наконец, Россия объявлена долгосрочной угрозой НАТО. То есть с окончанием СВО противостояние не закончится.

Под документом стоит в том числе и подпись президента США. Учитывая, что немалые контракты получат и американские компании, удивляться этому не стоит. Подписались под документом и строптивые премьеры Словакии, Чехии, Венгрии и Болгарии. Правда, Роберт Фицо, Андрей Бабиш, Петер Мадьяр и Румен Радев добились права не участвовать в вооружении Украины на уровне своих государств.

Итак, еще раз. Рютте добился того, что Россию признали долгосрочной угрозой НАТО, и в той или иной мере именно на борьбу с ней выделят 120 млрд долларов в ближайшей перспективе. И теперь руководители большинства государств Североатлантического альянса костьми лягут, чтобы выполнить взятые обязательства. И нам придется самым серьезным образом на это реагировать.

Как Рютте это удалось? К сожалению, дело тут совершенно не в аппаратных способностях голландца – хотя они, безусловно, у него есть. А в том, что ему не надо прикладывать много усилий для убеждения коллег в том, что Россия представляет собой едва ли не главную угрозу Европе и Северной Америке. Большинство глав государств НАТО с ним как минимум частично согласны. И под это подведена существенная идеологическая база, которую усиленно наполняют деньгами.

Россия для стран НАТО и ЕС – держава, желающая взять реванш за проигранную холодную войну. Точка отсчета современного мира для Запада лежит именно на рубеже 1991-1992 годов. Никакой Ялтинско-Потсдамской системы, сложившейся в 1945-1949 годах, они уже не признают. Там существует уверенность, что «реваншистам» на уступки идти нельзя. В крайнем случае на минимальные. Вроде разговоров о готовности признать за Россией Крым и Донбасс – но не более того.

Россия для стран НАТО и ЕС – страна, «сошедшая с пути демократии». Под этим подразумевается не то, какой в нашей стране конституционный строй. Они имеют в виду, что Россия в 1990-е взяла на себя обязательства политически следовать за странами Запада и открыть американским и европейским компаниям почти неограниченный доступ к наиболее лакомым кускам нашей экономики. Когда наша страна взяла курс на суверенизацию – возникла потребность наказать «вероотступников».

Россия для стран НАТО и ЕС – удобный способ отвлечь внимание от собственных проблем. Намного легче бороться с ней, чем, например, заняться вопросами иммигрантских гетто в европейских городах. Или, например, признать невозможность «зеленого перехода». Или объяснить неудачи в экономике. Образ врага из России лепят уже более 500 лет, так что и выдумывать, почему надо бороться именно с Россией, не надо. Тем более что там не верят, что наша страна применит ядерное оружие в ответ на опосредованную войну против нее.

Кроме того, в Европе смертельно боятся перекройки границ. И хотя воссоединение Крыма, Донбасса и Новороссии никак не затрагивает Хельсинкские соглашения 1975 года, там испугались. Хотя посмотреть им надо на себя. Признав отделение Косово от Сербии вследствие военной агрессии НАТО, западные страны сами создали прецедент для желающих устроить передел границ или отделение какой-либо территории. Но в своем глазу они, естественно, бревно предпочитают не замечать.

Наконец, будем честны: ни в одной стране Европы, кроме Сербии, русофилы не преобладают над русофобами. Даже в Болгарии или Словакии русофобов больше – не говоря уже, например, о той же родной для Рютте Голландии. И пусть доля антироссийски настроенной части населения в разных странах разная – везде она существенная. И потому Россия – удобный способ сплотить страны, имеющие совершенно отличные точки зрения на миграцию, Израиль с Палестиной, вопросы экологии и т. п.

И последний момент. Начиная с 2012 года (да, именно тогда – даже не с 2014-го) вся бюрократическая и медийная машина Запада заточена прежде всего на противостояние с Россией. Ослабить градус данного противостояния и заняться решением других проблем – значит, признать, что на протяжении многих лет вся эта машина определила ложную цель для направления своего движения. А признавать свои ошибки ни одна власть не любит. Потому за противостояние с Россией западная элита будет держаться до последнего.

Разногласия внутри НАТО и ЕС нам, конечно, стоит учитывать. Однако ни в коем случае нельзя их преувеличивать. Воюют с Россией всерьез – и это подтверждают как стратегические документы, так и практические действия того же НАТО. И в ближайшее время они не остановятся. Потому отвечать тоже надо всерьез, не рассчитывая, что западное единство против нас вот-вот само рухнет под тяжестью их внутренних проблем и разногласий. Тем более что и достаточно квалифицированный координатор в лице Рютте у такой политики есть.