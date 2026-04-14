  • Новость часаПутин утвердил новых членов Общественной палаты России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Орбана подвела венгерская глубинка и дороги
    14 апреля 2026, 16:21 Мнение

    Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он возглавляет общеевропейскую евроскептическую партию «Патриоты за Европу». Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв

    кандидат исторических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ

    Как США устроят морскую блокаду Ирана
    Лукьянов: Орбан был ширмой для глубоких разногласий в ЕС
    Зеленский назвал сроки частичного восстановления нефтепровода «Дружба»
    Раймонд Паулс сообщил о проблемах со здоровьем

    Поражение на парламентских выборах в Венгрии ее многолетнего премьера Виктора Орбана и его партии «Фидес» вызвала буквально шок как в России, так и во многих других странах. Согласно итогам голосования, она набрала менее 40% голосов, выиграла только 13 из 106 одномандатных округов и получила всего 56 мест. Еще один округ никак не могут посчитать – но он роли не сыграет. Еще более жесткие евроскептики из «Нашей родины» получили неполные 6% и шесть мандатов, которые тоже ни на что не повлияют.

    А проевропейская партия «Тиса» во главе с будущим главой правительства Петером Мадьяром заручилась поддержкой свыше 52%, что уже давало ей простое большинство голосов. А с учетом победы в более чем 90 округах она будет обладать минимум 136 местами в парламенте, что дает ей конституционное большинство. То есть теперь новая власть сможет делать с Венгрией буквально всё, что хочет. О желании убрать близкого к Орбану президента Тамаша Шуйока Мадьяр уже сказал. В том, что он это сделает, сомнений нет.

    Глядя на такой результат из России, возникает полное непонимание. Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он возглавляет общеевропейскую евроскептическую партию «Патриоты за Европу». Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене. За него открыто агитировал сам президент США Дональд Трамп. Он за 20 лет у власти всё и всем доказал…

    Посмотрим на то, что делал Орбан. Он делал всё для того, чтобы Венгрию не отправили на большую войну с Россией. Он как мог защищал права венгерского национального меньшинства на Украине. Он не пускал в страну мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, которые могли бы создать проблемы для безопасности. Он отстаивал традиционные ценности. Он противостоял диктату Евросоюза, который фактически стремится лишить независимости все входящие в него страны. А они вот так…

    Но это – взгляд из огромной России. Глазами рядового венгра картина выглядит в значительной степени иначе. И она как раз достаточно понятно объясняет, почему Орбан подошел к такому неприятному финалу.

    Венгрия – страна глубоко провинциальная, и даже экзотическая по европейским меркам. Венгры – единственные потомки кочевников в современной Европе, что отражается, например, в их острой и жирной кухне. Их язык не похож ни на чьи – разве что на языки далеких хантов и манси. Только отдаленным можно считать его родство с финским и эстонским. Всё это создает чувство обособленности от окружающих стран. Своего рода ощущение пребывания на «острове» даже при отсутствии выхода к морю.

    Ощущение провинциальности усиливает то, что свыше четверти венгров проживают в сельской местности. Кроме Будапешта, крупных городов в стране нет. Наконец, страна почти моноэтническая – только цыгане, не имеющие даже своего письменного языка и весьма политически пассивные, составляют несколько процентов населения. Крупных групп иммигрантов в стране тоже нет. Те же украинцы, бежавшие в Венгрию, постепенно перебрались в более зажиточные Чехию и Австрию. Словом, перед нами – некий особый, частично замкнутый мир.

    Что интересует жителя такого тихого уголка? Прежде всего – быт. Для него важно состояние больниц, школ и дорог. Ему интересны цены в магазинах и состояние труб в его доме и на его улице. Ему интересно наличие работы, дающей постоянные источники дохода, и пособий. Ввиду обособленности венгерского языка, он не очень хорошо владеет иностранными. И когда ему начинают рассказывать про геополитику – он просто не понимает, о чем речь. От него она бесконечно далека.

    Едва ли не ключевая ошибка Орбана состоит в том, что он поставил внешнюю политику впереди внутренней. Очевидно, что ему, как человеку яркому и образованному, стало тесно в этом уютном мирке. Он с удовольствием взялся за решение конфликта на Украине вместе с Трампом. Он на общеевропейском уровне взялся решать проблемы мигрантов и «зеленого перехода». Он говорил об Иране и Венесуэле, которые большинство его избирателей даже на карте едва ли покажут. О мировом энергетическом рынке, еще о многом…

    Он поставил в центр внимания своей предвыборной кампании Украину. Да, большинство венгров симпатий к ней не питают, но их в основном интересует качество их повседневной жизни. А оно, надо признать, в последние годы падало. Венгрия по европейским меркам входила в число небогатых стран. Дома постепенно ветшали, поля зарастали бурьяном, дороги приходили в негодность. И именно в эту точку больше всего бил Мадьяр и его «Тиса». Они больше повернулись лицом к простому человеку.

    Еще один момент. Сколь бы ни был ярким политик – рано или поздно наступит усталость от него. Орбан пришел в политику на волне антикоммунистических демонстраций в далеком 1988 году – и больше из нее не уходил. Он с 1990 года был депутатом парламента. Первый раз он работал главой правительства аж в 1998-2002 годах. Далее следовали восемь лет активной оппозиции, а венчали картину аж 16 лет премьерства подряд. И то же обветшание инфраструктуры рядовые венгры по определению начали связывать с его именем.

    Наконец, его пресловутая ссора с Евросоюзом. Он стал главным смутьяном в единой Европе. Но мог ли он себе это позволить? Замороженные из-за него 30 млрд евро из фондов ЕС – весьма приличная сумма. И она должна была пойти как раз на ремонт школ, больниц, дорог… Весь Будапешт заставлен щитами о том, что ту или иную достопримечательность отремонтировали за счет средств Евросоюза. А вся страна – как за деньги из того же источника построили школу, обновили дорогу…

    Если взять рабочие места, то сотни тысяч венгров ездят на заработки в Германию и Австрию. А в самой Венгрии сотни тысяч рабочих мест создали немецкие и австрийские компании. Своего крупного производства в стране после краха социализма почти не осталось. Вот об этом венгерская «глубинка» как раз знает. И она сочла, что Орбан переборщил в своем противостоянии с Евросоюзом – дающую руку кусать бесконечно нельзя. А Мадьяру ЕС деньги как раз даст. И это третий момент, определивший выбор венгров.

    У нас спросят: а как же дешевые нефть и газ из России? Зависимость от нас и ЕС можно сравнить с кулинарией. Деньги из фондов ЕС – это основное блюдо. А дешевые российские энергоносители – это хорошие соусы. Но заменить основное блюдо они не могут. У России нет таких средств, которые выделяет Венгрии Евросоюз. Россия не может обеспечить их рабочими местами. Она может несколько сократить их повседневные траты в виде меньших расходов на тот же бензин – но не более того.

    К тому же не будем забывать: у нас с Венгрией не самая простая история взаимоотношений. Там помнят и 1849 год, и две мировые войны, и 1956 год. И трактуют их совершенно иначе, чем у нас. В Венгрии относятся к России в среднем примерно так же, как в Австрии или Чехии, Испании или Норвегии, Германии или Франции. Они не клинические русофобы, но совсем не русофилы. Мадьяр немного поиграл на их исторической памяти – и получил мгновенный отклик.

    Поражение Орбана на выборах было совершенно закономерным. Сильно втянувшись в геополитику, он немного позабыл о повседневных делах своего избирателя. А Мадьяр именно в эту точку и бил. 

    Другие материалы автора

    Главное
    В России разоблачили схему уклонения от НДС на 1 трлн рублей
    Сербия заявила о совместном с Израилем производстве беспилотников
    Пропавший в Кузбассе Герой России Асылханов уехал на неизвестной машине
    Власти Грузии заявили об «исторической победе» над СССР в 1978 году
    Норвегия столкнулась с дилеммой из-за сверхдоходов от продажи нефти
    Зеленский ввел на Украине наказание за антисемитизм
    Раймонд Паулс сообщил о проблемах со здоровьем

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Перейти в раздел

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Перейти в раздел

    Как США устроят морскую блокаду Ирана

    Еще недавно США протестовали против блокады Ормузского пролива Ираном, а теперь сами устроили этой стране морскую блокаду. Происходящее только на первый взгляд звучит как парадокс. Какие цели преследуют Соединенные Штаты, как ВМС США будут обеспечивать эту блокаду – и почему, скорее всего, долго она не продлится? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности, в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации