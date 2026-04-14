    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Поле битвы – сознание каждого человека

    Мы увидим «новое небо и новую землю» за горизонтом конфликта не раньше, чем изменимся сами. Выйти из этого испытания и вернуться к прежней жизни ради прежних смыслов невозможно. Будущее не гарантировано никому, впереди нас ждет неопределенность, но это не повод складывать руки.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Коллективный Запад превращается в просто Запад

    Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль попытается сорвать американо-иранское урегулирование

    Двухнедельное перемирие между США и Ираном, скорее всего, является стратегической паузой перед новым витком конфликта – и ничем более. Однако правое правительство Израиля не устраивает даже этот вариант.

    14 апреля 2026, 11:04 • Новости дня

    Politico: Победа Мадьяра в Венгрии не стала разгромом консерватизма

    Tекст: Вера Басилая

    Успех Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии стал следствием внутренних экономических проблем, а не отказа избирателей от национально-консервативных идей, сообщает Politico.

    Поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии не означает крах национального консерватизма или поражение глобального правого движения, сообщает Politico.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал результаты «ясным сигналом против правого популизма», однако обозреватели указывают, что победа Петера Мадьяра связана прежде всего с экономикой и коррупцией, а не с идеологическими изменениями.

    Эксперты отмечают, что новая венгерская Рада останется правой, националистической и суверенистской, несмотря на смену лидера. Мадьяр сам охарактеризовал свою победу как «правильный вид популизма».

    «Венгерская история не пишется в Вашингтоне, Москве или Брюсселе», – заявил Мадьяр.

    В материале подчеркивается, что, несмотря на активную поддержку Орбана со стороны президента США и представителей MAGA, венгерские избиратели не поддержали прежнего премьера. США делали ставку на Орбана, обещая помощь, однако их вмешательство не принесло результата.

    Автор материала отмечает, что зачастую победы или поражения на выборах трактуются как начало больших политических трендов, но в реальности они чаще отражают местные обстоятельства. Венгерские избиратели были недовольны экономическим застоем, падением уровня жизни и коррупцией. Победа Мадьяра – это недовольство конкретной политикой, а не отказ от консервативных ценностей.

    Команда президента США активно помогала Виктору Орбану перед выборами.

    Правящая венгерская партия потерпела поражение по итогам голосования.

    Проигрыш Орбана стал крупной неудачей для внешнеполитических амбиций  президента США.

    Победивший политик Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие страны в ЕС и НАТО.

    13 апреля 2026, 17:52 • Новости дня
    Мадьяр пообещал пересмотреть контракты по проекту АЭС «Пакш-2»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на выборах в Венгрии, заявил о намерении пересмотреть все контракты, связанные с проектом АЭС «Пакш-2».

    На пресс-конференции для международной прессы он отметил, что в случае необходимости часть соглашений будет расторгнута, а финансовые условия по оставшимся договорам могут быть улучшены, передает РИА «Новости».

    «Могу сказать, что мы проанализируем все контракты, касающиеся проекта АЭС «Пакш-2», при необходимости мы проведем переговоры, при необходимости мы расторгнем их, при необходимости мы улучшим финансовые условия», – заявил Мадьяр, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия выбрала Росатом для строительства второй очереди АЭС «Пакш-2» благодаря признанию российских технологий лучшими в мире.

    В декабре Росатом «развернул работы» над АЭС «Пакш-2».

    13 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Брюссель выдвинул Мадяру 27 условий для разморозки 35 млрд евро
    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз выдвинул перечень из 27 требований для разморозки Будапешту 35 млрд евро. Среди них – демонтаж политического наследия Виктора Орбана и проведение масштабных реформ новым правительством Петера Мадяра.

    Евросоюз требует от победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» и ее лидера Петера Мадьяра выполнить 27 условий для разблокировки около 35 млрд евро, замороженных из-за разногласий между Будапештом и Брюсселем, пишет Financial Times.

    Издание уточняет, что из общей суммы около 18 млрд евро были заблокированы на фоне претензий к верховенству права и независимости судебной власти, а также из-за коррупционных рисков, еще более 17 млрд предназначались для оборонных кредитов под низкий процент. Заморозка средств также связана с отказом Венгрии проводить необходимые реформы. Кроме того, Венгрия продолжает выплачивать штраф в размере  одного млн евро в день за отказ исполнять решение суда ЕС по миграционной политике, общая сумма уже приблизилась к 900 млн.

    «Мы начнем работу с новым правительством как можно скорее, чтобы обеспечить быстрый и давно назревший прогресс в интересах венгерского народа», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подчеркнув при этом, что Венгрии предстоит «еще многое сделать» для возвращения на европейский путь.

    По словам европейских чиновников, логика Брюсселя проста: «Если они выполнят условия – мы выполним свои обязательства». Для разблокировки средств Будапешту необходимо выполнить 27 условий, включая усиление антикоррупционного контроля, обеспечение независимости судов и пересмотр решений периода Орбана, включая решения в миграционной политике, связанные невыполнением общеевропейских правил по приему мигрантов.

    По данным Financial Times, Еврокомиссия уже вышла на контакт с Мадьяром после его победы на выборах. ЕС требует восстановить отношения с Украиной, начать реформы, провести изменения в судебной системе и службах безопасности, а также сменить руководство крупнейших госучреждений.

    В Брюсселе рассчитывают, что новые венгерские власти снимут вето на выделение Украине кредита на 90 млрд евро, одобрят 20-й пакет санкций против России и прекратят настаивать на возобновлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Кроме того, от Венгрии ожидают согласия на начало прямых переговоров с Киевом о членстве в ЕС. Подготовка к выделению средств Киеву уже началась, чтобы решение можно было принять сразу после вступления нового премьера в должность.

    По информации издания, Петер Мадьяр планирует в первую очередь посетить с визитами Варшаву и Вену, а затем Брюссель. Однако, как отмечают источники, он рассматривает возможность визита в Брюссель еще до официального вступления в должность, чтобы начать переговоры по разморозке средств.

    Мадьяр также заявил о готовности к компромиссам с Брюсселем. «Венгрия готова договариваться. У ЕС есть свои недостатки, мы будем спорить, но не ради самого спора», – сказал он, добавив, что страна станет «конструктивным партнером», учитывая продолжающийся конфликт рядом с ее границами. При этом он пообещал восстановить систему сдержек и противовесов, присоединить страну к Европейской прокуратуре и создать национальный антикоррупционный орган. «Венгрия вновь станет сильным союзником в ЕС и НАТО», – заявил он после победы.

    В Брюсселе подчеркивают, что в отличие от ситуации в Польше в 2023 году, когда средства были разблокированы достаточно быстро после смены власти, в случае Венгрии процесс будет более осторожным и поэтапным. Дополнительную неопределенность создает переходный период: по конституции президент страны имеет до 30 дней на формирование нового парламента, и в ЕС не исключают, что за это время команда Орбана может попытаться повлиять на будущие реформы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила о намерении начать тесную работу с новым правительством Венгрии по разблокированию финансирования и проведению реформ.

    Петер Мадьяр заявил после победы на выборах, что намерен вернуть Венгрию в европейское сообщество и потребовал немедленной отставки высших чиновников.

    13 апреля 2026, 21:11 • Видео
    Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

    Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    13 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Кремль отказался поздравлять победителя выборов в Венгрии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль не планирует поздравлять председателя партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Венгрия входит в перечень стран, поддержавших антироссийские санкции, что и стало причиной отказа от официального поздравления, передает РИА «Новости».

    «Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия – недружественная страна, она поддерживает санкции против нас», – сказал Песков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым.

    Он также напомнил, что ранее Россия вела диалог с проигравшим выборы премьер-министром Виктором Орбаном.

    Ранее в Кремле заявили, что Россия с уважением относится к выбору, который сделал народ Венгрии на прошедших парламентских выборах.

    Напомним, проевропейская партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром, одержала победу на выборах в Венгрии.

    Мадьяр анонсировал масштабные перемены после ухода Орбана, а также пообещал восстановить полноправное участие страны в ЕС и НАТО. Кроме того, он заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    13 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    Дмитриев ответил на русофобский призыв сына Сороса

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев жестко отреагировал на публикацию Александра Сороса, призвавшего после победы на выборах в Венгрии партии «Тиса» русских уехать домой, а венгров вернуться, назвав такие антироссийские высказывания идиотскими.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев выступил с критикой в адрес сына финансиста Джорджа Сороса Александра, передают «Вести».

    Поводом для этого стала публикация Сороса-младшего в социальной сети X, в которой он призвал русских «уехать домой», а венгров – вернуться.

    В ответ на этот пост Дмитриев заявил: «Для тех, кто не любит левого глобалиста Сороса и его русофобскую повестку, – его идиотские антироссийские заявления дают еще больше поводов любить, уважать Россию, а также сотрудничать с ней».

    Пост Александра Сороса был опубликован после победы на выборах в Венгрии партии «Тиса» под руководством Петера Мадьяра. Эта партия получила 138 из 199 мандатов, что обеспечило ей уверенное большинство в парламенте.

    Американский предприниматель Илон Маск заявил о захвате власти в Венгрии организацией Сороса.

    Дмитриев предрек ускорение распада Евросоюза из-за победы партии «Тиса».

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уважение к выбору венгерского народа на прошедших парламентских выборах.

    13 апреля 2026, 13:10 • Новости дня
    Кремль отреагировал на результаты выборов в Венгрии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с уважением относится к выбору венгерского народа на прошедших парламентских выборах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия с уважением относится к выбору, который сделал народ Венгрии на прошедших парламентских выборах, передает ТАСС.

    В Кремле также заметили заявления из Будапешта о готовности к диалогу с Россией и считают, что такие контакты будут полезны обеим сторонам. По словам Пескова, Москва приветствует возможность поддерживать диалог с новым руководством Венгрии.

    Песков подчеркнул, что результаты выборов в Венгрии не окажут влияния на развитие ситуации вокруг конфликта на Украине. Представитель Кремля заявил, что не видит связи между внутренней политикой Венгрии и ходом спецоперации на Украине.

    Кроме того, Россия рассчитывает на сохранение и развитие прагматичных контактов с новым венгерским правительством. Песков выразил надежду, что сотрудничество между двумя странами продолжится и после смены руководства в Будапеште.

    Ранее оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром одержала победу на парламентских выборах в Венгрии.

    Мадьяр анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Мадьяр отверг идею создания проукраинского правительства в стране.

    13 апреля 2026, 19:54 • Новости дня
    Мадьяр заявил о планах продолжить закупки нефти из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия не собирается отказываться от закупок российской нефти, заявил лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр в интервью телеканалу Euronews.

    «Географию мы изменить не можем... Мы сделаем все для диверсификации, это не значит, что мы откажемся (от поставок из России), мы всегда будем покупать нефть как можно дешевле и безопаснее», – сказал он, передает РЕН ТВ.

    Мадьяр подчеркнул, что Венгрия намерена придерживаться прагматичного подхода в вопросах энергетики. Лидер «Тисы» также выразил надежду, что после завершения конфликта на Украине государства Евросоюза отменят все антироссийские санкции.

    Ранее Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем.

    Он также анонсировал масштабные перемены после ухода Орбана.

    13 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава партии «Тиса» Петер Мадьяр поблагодарил Россию и Китай за принятие результатов парламентских выборов в Венгрии.

    Он подчеркнул, что Москва и Кремль, а также Пекин проявили уважение к выбору венгерских граждан, передает РИА «Новости».

    «Я благодарю всех за поздравления, я также вижу, что Москва и Кремль, а также Пекин высказались. Я благодарю их за то, что они с уважением отнеслись к решению венгерских избирателей, и за то, что они открыты к прагматичному сотрудничеству, как и Венгрия. Потому что география есть география», – заявил Мадьяр на пресс-конференции.

    Ранее Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    В Кремле заявили, что Россия с уважением относится к выбору, который сделал народ Венгрии на прошедших парламентских выборах.

    13 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    NYT: Мадьяр допустил сохранение импорта энергоресурсов из России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Петер Мадьяр, одержавший победу на выборах в Венгрии, заявил о необходимости диверсификации энергопоставок, но допустил сохранение импорта ресурсов из России.

    Петер Мадьяр допускает возможность сохранения импорта энергоресурсов из России, пишет The New York Times.

    Несмотря на призывы Евросоюза к сокращению энергетической зависимости от РФ, Мадьяр отметил, что Будапешту следует стремиться к меньшей зависимости, однако полностью отказываться от российских поставок не стоит.

    Победа Мадьяра на последних выборах рассматривается как возможный шаг к улучшению отношений между Венгрией и Евросоюзом. Новый премьер-министр обещает более тесное сотрудничество с Брюсселем и НАТО, а также намерен содействовать разблокировке многомиллиардных европейских фондов для Венгрии, замороженных при предыдущем правительстве Виктора Орбана.

    В то же время, по данным издания, Мадьяр скептически относится к ряду европейских инициатив, включая реформы миграционной политики. Ожидается, что с его приходом Венгрия прекратит блокировку 90-миллиардного еврокредита Украине, ранее заторможенного Орбаном.

    Отношения Венгрии с Россией и ее роль в энергетической политике Евросоюза останутся предметом обсуждения внутри блока, поскольку Мадьяр выступает за прагматичный подход и сохранение баланса между национальными интересами и общими целями ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петер Мадьяр занял пост премьер-министра Венгрии и заявил о намерении как можно скорее принять антикоррупционные законы для разблокировки средств Евросоюза.

    Петер Мадьяр пообещал укрепить демократию и восстановить участие Венгрии в европейских и трансатлантических структурах.

    Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах.

    13 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    Мадьяр заявил об отказе Венгрии поддержать ускоренное вступление Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия не намерена поддерживать ускоренное вступление Украины в Европейский союз, сообщил лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр.

    «Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС», – приводит Bloomberg слова Мадьяра, передает «Интерфакс».

    Он также подчеркнул, что Будапешт готов обсуждать с другими странами Евросоюза вопрос о предоставлении Украине кредита на сумму 90 млрд евро.

    Ранее Мадьяр заявил, что никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии.

    Газета Politico писала, что победа Мадьяра сулит проблемы главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

    13 апреля 2026, 16:15 • Новости дня
    Песков заявил о готовности России к диалогу с Венгрией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва открыта к диалогу с Будапештом и будет внимательно оценивать действия новых венгерских властей.

    Песков заявил, что Москва открыта к диалогу с Венгрией и готова выстраивать взаимовыгодные отношения с новым руководством страны, передает РИА «Новости».

    Песков пояснил: «Мы открыты к диалогу, мы открыты к выстраиванию добрых взаимовыгодных отношений. Дальше будем смотреть, какова будет генеральная линия нового руководства. Будет ли это по-прежнему прагматичная линия или политизированная – пока трудно сказать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия намерена начать тесную работу с новым правительством Венгрии по вопросу разблокирования финансирования и проведения реформ.

    Россия заинтересована в поддержании добрых отношений с Венгрией и со всеми странами Европы.

    Россия с уважением относится к выбору венгерского народа на прошедших парламентских выборах.

    13 апреля 2026, 12:16 • Новости дня
    Эксперт объяснил поражение Орбана ставкой на США во время войны с Ираном

    Политолог Ткаченко: Сближение Орбана с США во время войны с Ираном было ошибкой

    Эксперт объяснил поражение Орбана ставкой на США во время войны с Ираном
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По электоральным позициям Виктора Орбана ударили сближение с главой Белого дома Дональдом Трампом на фоне критики из-за иранской кампании, а также визит в Будапешт вице-президента США Джей Ди Вэнса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее партия «Фидес» потерпела поражение на парламентских выборах в Венгрии.

    «Ставка Орбана на демонстративное сближение с США во время активной фазы конфликта с Ираном была ошибочной. Доверие к администрации Трампа обвалилось. Агрессия против другого государства, смерти мирных жителей и детей вызвали отторжение европейцев. Венгерский премьер этого, судя по всему, не учел», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В этом контексте необходимо упомянуть также и визит вице-президента Джей Ди Вэнса в Будапешт. На якорный электорат Орбана он никак не повлиял, но отвернул от «Фидес» так называемую серую зону избирателей – около 15-20%. Для них у вице-президента США не было никакого послания. Он приехал без повестки, хоть как-то учитывающей фактор Европы», – детализировал эксперт.

    Впрочем, напомнил аналитик, против «Фидес» сыграли также внутрипартийные скандалы и высокая инфляция в Венгрии в последние два года. «Кроме того, в стране есть запрос на смену поколений. С точки зрения молодежи, Орбан задержался у власти. Это также пошатнуло электоральные позиции премьера», – отметил собеседник.

    Напомним, в воскресенье в Венгрии прошли парламентские выборы. Явка составила 79,51% – рекордный показатель в истории страны. В голосовании приняли участие более 5,9 млн человек. По данным Национального избирательного бюро (NVI) после обработки 98,94% протоколов, оппозиционная партия «Тиса» набирает 53,07% голосов и 138 из 199 мест в парламенте, что дает ей конституционное большинство.

    Правящий альянс «Фидес» – Христианско-демократическая народная партия получает 55 мандатов (38,43% голосов), а «Наша страна» – шесть (5,83%). Виктор Орбан, который занимал пост премьера с 2010 года, должен будет оставить должность. В ближайшие 30 дней пройдет заседание Национального собрания Венгрии, на котором изберут нового главу правительства.

    Орбан уже признал поражение. «Результат, хотя он еще не окончательный, уже понятен и болезнен. Ответственность управлять страной доверили не нам … Мы никогда, никогда, никогда, никогда не сдадимся. Эти дни, которые нас ждут, пока еще будут посвящены залечиванию ран, но потом работа начнется снова», – сказал политик во время выступления перед сторонниками в штабе «Фидеса».

    Он сообщил, что поздравил с победой лидера «Тисы» Петера Мадьяра. Последний на митинге после выборов заявил, что его партия смогла «сменить режим» Орбана. Мадьяр подчеркнул, что Венгрия хочет «снова быть европейской страной», и анонсировал, что восстановит полноправное участие Будапешта в Евросоюзе и НАТО.

    Лидер «Тисы» также выступил за переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам Мадьяра, он не собирается контактировать с Москвой в дружеском ключе, но и не желает представлять интересы Киева в этом диалоге. «Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии. Все хотят провенгерского», – добавил политик.

    Говоря о первых шагах после победы «Тисы» на выборах, Мадьяр заявил о планах обновить сотрудничество Вышеградской четверки (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия). Он сообщил, что его первой поездкой в качестве премьер-министра страны станет визит в Польшу. В Варшаве, как и в ряде других европейских стран, результаты выборов восприняли с радостью. «Венгрия. Польша. Европа. Снова вместе!» – написал польский премьер-министр Дональд Туск.

    С победой партию «Тиса» поздравили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони. «Венгрия выбрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию. Страна возвращается на свой европейский путь. Союз становится сильнее», – заявила в свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Сын Джорджа Сороса Александр написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что народ Венгрии «вернул себе свою страну». «Решительное неприятие укоренившейся коррупции и иностранного вмешательства», – прокомментировал он предварительные итоги выборов. «Организация Сороса захватила власть в Венгрии», – ответил на его публикацию американский предприниматель Илон Маск.

    Отметим, администрация Дональда Трампа на выборах в венгерский парламент поддержала Орбана. «Венгрия: выходите и голосуйте за Виктора Орбана. Он настоящий друг, боец и победитель, и он получил мое полное и полное одобрение на переизбрание на пост премьер-министра Венгрии», – написал президент США в соцсети Truth Social.

    За пять дней до выборов Будапешт посетил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. «Я хочу оказать премьер-министру максимально возможную помощь в преддверии выборов… Я хотел послать сигнал всем, особенно бюрократам в Брюсселе, которые сделали все возможное, чтобы подавить венгерский народ, потому что им не нравится лидер, который действительно встал на защиту венгерского народа», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что парламентские выборы в Венгрии превратились в сражение между США и ЕС.

    13 апреля 2026, 16:29 • Новости дня
    Песков: Отношениям России и ЕС уже некуда дальше ухудшаться

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отношения России с Евросоюзом уже достигли минимальной точки и не могут стать хуже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, дальнейшего ухудшения быть не может: «Хуже не могут... Дальше некуда», – подчеркнул он в разговоре с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков заявил, что Россия заинтересована в поддержании добрых отношений с Венгрией и со всеми странами Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петер Мадьяр занял пост премьер-министра Венгрии и объявил о намерении как можно скорее принять антикоррупционные законы для разблокировки средств Евросоюза.

    После победы на выборах он пообещал «вернуть Венгрию в европейское сообщество» и потребовал немедленной отставки высших чиновников.

    13 апреля 2026, 18:38 • Новости дня
    Мадьяр пообещал ответить на звонок Путина
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр на пресс-конференции для международной прессы заявил, что если президент России Владимир Путин свяжется с ним по телефону, он ответит на звонок.

    Мадьяр подчеркнул, что не считает подобный разговор необходимым, однако готов поддержать диалог, если инициатива будет исходить от Путина, передает РИА «Новости».

    «Если Владимир Путин позвонит, я отвечу на звонок, хотя я не думаю, что это будет необходимо. Сам я ему звонить не буду», – сказал Мадьяр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что контактов между президентом России Владимиром Путиным и лидером партии «Тиса» Петером Мадьяром пока не запланировано. Кремль не планирует поздравлять Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах.

    Петер Мадьяр поблагодарил Россию и Китай за принятие результатов парламентских выборов в Венгрии.

    Также Мадьяр заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным неизбежны.

    13 апреля 2026, 19:30 • Новости дня
    Мадьяр поддержал исключение Венгрии из участников предоставления кредита ЕС для Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Петер Мадьяр выразил согласие с ранее принятым Советом ЕС решением об исключении Венгрии из схемы кредитования Украины на 90 млрд евро.

    Глава венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил на пресс-конференции для международной прессы, что поддерживает решение Совета Европейского союза об исключении Венгрии из участия в кредите Евросоюза для Украины на 90 миллиардов евро, передает РИА «Новости».

    Мадьяр напомнил, что в декабре на заседании совета ЕС премьер-министр Виктор Орбан принял решение о том, что Венгрия, а возможно, и Словакия с Чехией не будут участвовать в этом кредите, и он не распространяется на эти страны.

    «Лично я согласен, что Венгрию следует исключить из этого», – заявил Мадьяр. Он также отметил, что не понимает, почему данный вопрос вновь обсуждается, и пообещал обсудить его с европейскими лидерами.

    Мадьяр подчеркнул, что позиция Венгрии по данному вопросу остается неизменной, несмотря на попытки вновь вынести его на обсуждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в Европейский союз.

    Венгрия не планирует представлять интересы Украины на переговорах с Россией.

    Мадьяр пообещал вернуть Венгрию в европейское сообщество и потребовал немедленной отставки высших чиновников.

    14 апреля 2026, 10:42 • Новости дня
    Politico: Мадьяр подготовил план примирения Венгрии с Брюсселем

    Tекст: Мария Иванова

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр готов пойти на масштабные политические уступки Евросоюзу ради скорейшей разблокировки замороженных 18 млрд евро, отмечают СМИ.

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр начал работу по восстановлению отношений с Евросоюзом, разрушенных за 16 лет правления Виктора Орбана, передает Politico.

    Главная цель новой администрации – разблокировать 18 млрд евро из фондов ЕС, замороженных из-за проблем с демократией в стране.

    Политик также рассчитывает получить доступ к 16 млрд евро европейских оборонных кредитов и отменить штраф в один млн евро в день за нарушение миграционного законодательства. «Я могу сказать, что крайне важно вернуть деньги домой, и как можно быстрее», – заявил Мадьяр.

    Брюссель, в свою очередь, ожидает от Венгрии снятия вето на кредит в 90 млрд евро для Киева и поддержки новых санкций против России. Еврокомиссия также настаивает на отказе от сопротивления началу официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС. Мадьяр пообещал согласовать реформы с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, включая присоединение к европейской прокуратуре и обеспечение независимости судебной системы.

    Несмотря на готовность к уступкам, Венгрия намерена продолжать закупки российской нефти. Свой первый зарубежный визит Мадьяр совершит в Польшу, чтобы перенять опыт разморозки европейских фондов у премьера Дональда Туска. Новый парламент Венгрии может начать работу уже 5 мая, что позволит быстро приступить к реализации реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз потребовал от победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» и ее лидера Петера Мадьяра выполнить 27 условий для разблокировки замороженных средств.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении начать тесную работу с новым правительством страны.

    ам Мадьяр пообещал быстро принять антикоррупционное законодательство для получения доступа к европейским фондам.

    Главное
    ФСБ поймала шпионившего за Черноморским флотом агента СБУ
    NYT раскрыла тактику ВМС США при морской блокаде Ирана
    WP: Поражение Орбана стало ударом по внешней политике Трампа
    Стало известно о беспрецедентных потерях Израиля в боях с «Хезболлой»
    Папа римский дал отпор Трампу благодаря учению святого Августина
    Супруга пропавшего Героя России Асылханова сообщила о беременности
    В Ленобласти блогерша выложила фото с куличом и фаллоимитатором

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Перейти в раздел

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский зря радуется победе Мадьяра в Венгрии

    Поражение Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии вызвало нескрываемую радость в Киеве и Брюсселе. Там надеются, что будущий премьер Петер Мадьяр будет вести более удобную для Украины и Евросоюза политику. Однако первые заявления лидера победившей партии «Тиса» заставляют в этом усомниться. Почему смена власти в Венгрии вряд ли сыграет на руку Владимиру Зеленскому? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
