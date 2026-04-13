Венгры предпочли Орбану «мягкого националиста»

Tекст: Анастасия Куликова

В воскресенье в Венгрии прошли парламентские выборы. Явка составила рекордные 79,51%. В голосовании приняли участие более 5,9 млн человек. По данным Национального избирательного бюро (NVI) после обработки 98,94% протоколов, оппозиционная партия «Тиса» набирает 53,07% голосов и 138 из 199 мест в парламенте, что дает ей конституционное большинство.

Правящий альянс «Фидес» – Христианско-демократическая народная партия получает 55 мандатов (38,43% голосов), а «Наша страна» – шесть (5,83%). Виктор Орбан, который занимал пост премьера с 2010 года, должен будет оставить должность. В ближайшие 30 дней пройдет заседание Национального собрания Венгрии, на котором будет избран новый глава правительства.

Орбан уже признал поражение. «Результат понятен и болезнен. Ответственность управлять страной доверили не нам. Мы никогда, никогда, никогда, никогда не сдадимся. Эти дни, которые нас ждут, пока еще будут посвящены залечиванию ран, но потом работа начнется снова», – сказал политик во время выступления перед сторонниками в штабе «Фидеса». Он сообщил, что поздравил с победой лидера «Тисы» Петера Мадьяра.

Сам Мадьяр на митинге после выборов заявил, что его партия смогла «сменить режим» Орбана. Он подчеркнул, что Венгрия хочет «снова быть европейской страной», и анонсировал, что восстановит полноправное участие Будапешта в Евросоюзе и НАТО.

Лидер «Тисы» также выступил за переговоры с Владимиром Путиным. «Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится», – отметил он в интервью газете Nepszava. По словам Мадьяра, он не собирается контактировать с Москвой в дружеском ключе, но и не желает представлять интересы Киева в этом диалоге. «Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии», – добавил политик.

Говоря о первых шагах после победы «Тисы» на выборах, Мадьяр заявил о планах обновить сотрудничество Вышеградской четверки (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия). Он сообщил, что его первая поездка в качестве премьера состоится в Польшу. В Варшаве, как и в ряде других европейских стран, результаты венгерских выборов восприняли с радостью. «Венгрия. Польша. Европа. Снова вместе!» – написал польский премьер-министр Дональд Туск.

С победой партию «Тиса» поздравили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони. Не отстал от них и Владимир Зеленский, который приложил немало усилий, чтобы оказать давление на Орбана в ходе избирательной кампании. Как отмечает Politico, Мадьяр, вероятно, разблокирует 90-миллиардный кредит Киеву, но одновременно с этим он выступает в оппозиции по другим ключевым для Зеленского темам.

«Для Зеленского это горько-сладкая победа, поскольку новый премьер-министр Венгрии заявил, что выступает против поставки венгерского оружия или денег Киеву, а также против ускорения вступления Украины в ЕС.

Он пообещал вынести этот вопрос на референдум, что фактически означало бы затягивание процесса, учитывая сильные антиукраинские настроения в венгерском обществе», – говорится в материале. Кроме того, как отмечает The New York Times, победа Мадьяра облегчит жизнь Брюсселю, но не решит проблем. «Поражение Орбана означает уход самого активного критика Евросоюза, однако о полном согласии говорить рано. Теперь другие разногласия между государствами-членами по острым вопросам, требующим единогласия (включая расширение ЕС), могут выйти на поверхность», – пишет газета.

Но пока в Брюсселе ликуют. «Венгрия выбрала Европу. Страна возвращается на свой европейский путь. Союз становится сильнее», – считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сын Джорджа Сороса Александр написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что народ Венгрии «вернул себе свою страну». «Решительное неприятие укоренившейся коррупции и иностранного вмешательства», – прокомментировал он предварительные итоги выборов. «Организация Сороса захватила власть в Венгрии», – ответил на его публикацию американский предприниматель Илон Маск.

В то же время спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что победа «Тисы» на парламентских выборах лишь ускорит распад Евросоюза. В Кремле тем временем заявили, что с уважением относятся к выбору венгров. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва приветствует возможность поддерживать диалог с новым руководством страны.

Отметим, администрация Дональда Трампа на выборах в венгерский парламент поддержала Орбана. Президент США прямым текстом призывал венгров голосовать за партию действующего премьера. За пять дней до голосования Будапешт посетил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. «Я хочу оказать премьер-министру максимально возможную помощь в преддверии выборов», – отметил Вэнс.

Газета ВЗГЛЯД писала, что парламентские выборы в Венгрии превратились в сражение между США и ЕС. И глава Белого дома проиграл. В экспертном сообществе объясняют: правящая венгерская партия, за которой «стояли» США, потерпела поражение по нескольким причинам. Первая связана с самим Вашингтоном.

«Пока Трамп неуспешно менял режим в Иране, ЕС успешно сменил режим в Венгрии. Приезд вице-президента Вэнса ничего не изменил. Более того, не только не помог Виктору Орбану и его партии «Фидес» на выборах, но, возможно, способствовал ее поражению по причине крайней непопулярности Трампа в Европе», – написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Ставка Орбана на демонстративное сближение с США во время активной фазы конфликта с Ираном была ошибочной. Доверие к администрации Трампа обвалилось. Агрессия против другого государства, смерти мирных жителей и детей вызвали отторжение европейцев. Венгерский премьер этого, судя по всему, не учел»,

– сказал он. По его оценкам, визит Вэнса в Будапешт отвернул от партии «Фидес» так называемую серую зону избирателей – речь идет о примерно 15-20%. «Для них у вице-президента США не было никакого послания. Он приехал без повестки, хоть как-то учитывающей фактор Европы», – детализировал политолог.

«В очередной раз не сработала и попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана. … Навязчивые советы со стороны никому не нравятся», – написал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в своем Telegram-канале.

Как заметил политолог Глеб Кузнецов: «Нельзя позиционировать себя как защитника народного суверенитета и при этом строить внешнеполитическую орбиту вокруг Трампа, чья внешняя политика последовательно разрушает суверенитет других государств».

Он напомнил, что вице-президент США трижды прилетал в Венгрию в течение избирательного цикла. Риторика была прозрачной: «Орбан – это правильно, Орбан – это модель, Орбан – ваш и наш выбор». «Суверенист, оказывается, нуждается в том, чтобы иностранный политик объяснял венграм, как правильно голосовать», – сыронизировал Кузнецов. Вторая причина поражения «Фидес» связана с запросом на смену поколений, считает Ткаченко.

«С точки зрения молодежи, Орбан задержался у власти. Это также пошатнуло электоральные позиции премьера»,

– отметил собеседник. Об усталости венгров от правящей партии говорит и Лукьянов. «Непрерывные 16 лет у власти (а в общей сложности 20) – нетипично долго для Центральной и Восточной Европы. Чисто психологически объяснимо, что одни и те же лица надоедают, какие бы результаты они ни показывали», – пояснил политолог.

Еще одна причина – «немного парадоксальная», продолжил аналитик. Лукьянов напомнил, что Орбан принадлежит к национально ориентированным силам (в Европе сейчас часто называют их суверенистами), которые подчеркивают абсолютный приоритет внутренней повестки и интересов собственного народа над всеми прочими обстоятельствами.

«Но получилось так, что – во многом по объективным причинам – Орбан и его соратники последние годы, особенно после начала военной фазы украинского кризиса, упор делали на дела международные – противостояние Брюсселю и Киеву. Вся кампания «Фидес» шла под этим знаком, весьма конфликтным», – уточнил эксперт.

«Оппоненты же, напротив, упирали на необходимость заняться внутренними делами, а нормализацию отношений с Еврокомиссией и европейским истеблишментом предлагали как способ улучшить жизнь венгерского гражданина. То есть обернули тренд «Моя страна прежде всего» противоположной стороной», – добавил он.

С Лукьяновым согласен и Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ. По его словам,

Орбан уделил повышенное внимание внешней политике, Мадьяр же сделал ставку в общении с электоратом на вещах, которые простому венгру намного ближе – цены в магазинах, состояние школ, больниц, дорог.

Эксперт не исключил, что если бы Орбан уделил больше внимания внутренней повестке, возможно, «Тиса» не получила бы конституционное большинство. «Но теперь же команда Мадьяра с большой вероятностью будет формировать состав правительства, а также может, что называется, по щелчку снять с должности президента», – добавил Трухачев.

Как полагает германский политолог Александр Рар, при новом премьере отношения Будапешта с ЕС и НАТО «выровняются». «Венгрия не будет больше накладывать вето на решения других стран Евросоюза и не станет оппонировать политике НАТО», – допустил он, оговорившись, что Североатлантическому альянсу предстоят сложные времена, вне зависимости от курса Будапешта.

«США – если европейцы вскоре не побегут выручать американцев в разблокировке Ормузского пролива – могут отвернуться от НАТО. Трамп рассчитывал на то, что Орбан сохранит за собой пост, а значит, у Белого дома будет рычаг влияния на политику Европы в лице Венгрии. Венгры же проголосовали фактически против американского президента, против сближения с Москвой и за укрепление связей с мейнстримом в Брюсселе», – рассуждает Рар.

Иной точки зрения придерживается эксперт РСМД Алексей Наумов. «Венгры, если судить по предвыборным исследованиям, голосовали не «за ЕС» или «против России», а голосовали за улучшение уровня жизни, который в стране ощутимо просел – жить в Венгрии стало банально дороже», – написал он в своем Telegram-канале. По его оценкам, Петер Мадьяр – «вовсе не евросоюзовский ставленник, а вполне себе мягкий националист».

«Вполне могу себе представить противостояние Мадьяра и Урсулы фон дер Ляйен где-нибудь эдак через год. … Так что за внешнеполитическими играми с участием Венгрии мы еще понаблюдаем»,

– считает Наумов.

Политолог и экономист Иван Лизан допускает, что лидер «Тисы», заняв пост премьера Венгрии, пойдет на уступки по ряду вопросов, связанных с евробюрократией. «Это касается в том числе кредита Украине, но при условии, что Киев продемонстрирует чудеса работы украинских слесарей и внезапно запустит транзит нефти», – уточнил собеседник.

«Другими словами, как были объективные основания для конфликта Венгрии и Украины, так они и остались», – добавил аналитик. По его словам, мнение о том, что Мадьяр – антироссийский политик, который аккумулировал вокруг себя выступающих на украинской стороне венгров, не совсем верно.

«Я могу назвать кучу причин, почему венгры не испытывают теплых чувств к Украине. В частности, языковое притеснение и мобилизация венгров в Закарпатье, перекрытие поставок нефти, попытки влезть в избирательную кампанию. Назвать причины «любви» между двумя странами – та еще задачка», – рассуждает политолог. Лизан подчеркнул: венгры не изменились, они так и остаются националистами.

Мадьяр опирается на этот электорат. «Поэтому он не будет, например, сворачивать атомный проект, ведь он выгодный. Он так же, как и Орбан, вступит в конфликт с Украиной по вопросу транзита нефти, потому что поставки по «Дружбе» выгодны. Он не станет требовать от руководства венгерской фармацевтической компании «Гедеон Рихтер» закрывать фабрику в Подмосковье или от «ОТП Банка» – уходить из России», – заключил Лизан.