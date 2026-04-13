  Лента новостей
    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного лайнера Ту-454
    Спецслужбы США заподозрили Китай в военной помощи Ирану
    На Украине заявили о подготовке к перехвату «Орешника» в космосе
    Победитель Орбана объявил о смене политического курса Венгрии
    Песков заявил о намерении России достичь мира на Украине переговорами
    Украина нарушила пасхальное перемирие 6 тыс. 558 раз
    Китай отреагировал на угрозу Трампа блокировать Ормузский пролив
    Британия не поддержала американскую блокаду Ормузского пролива
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Коллективный Запад превращается в просто Запад

    Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели. В общем, частью того, что будет называться многополярным миром.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль попытается сорвать американо-иранское урегулирование

    Двухнедельное перемирие между США и Ираном, скорее всего, является стратегической паузой перед новым витком конфликта – и ничем более. Однако правое правительство Израиля не устраивает даже этот вариант.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Уход Орбана не решит геополитических проблем Венгрии

    В Брюсселе и нескольких крупных столицах Европы праздник – Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии. В очередной раз не сработала попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана.

    13 апреля 2026, 14:58 • В мире

    Венгры предпочли Орбану «мягкого националиста»

    Tекст: Анастасия Куликова

    Выборы в Венгрии ознаменовали конец 20-летнего правления партии «Фидес», из которых 16 лет страной руководил Виктор Орбан. По предварительным итогам, оппозиционная партия «Тиса» получит 138 мест в парламенте, а ее лидер Петер Мадьяр займет пост премьер-министра. Почему Виктор Орбан, который заручился поддержкой США, потерпел поражение и как новая власть Венгрии будет строить отношения с Россией?

    В воскресенье в Венгрии прошли парламентские выборы. Явка составила рекордные 79,51%. В голосовании приняли участие более 5,9 млн человек. По данным Национального избирательного бюро (NVI) после обработки 98,94% протоколов, оппозиционная партия «Тиса» набирает 53,07% голосов и 138 из 199 мест в парламенте, что дает ей конституционное большинство.

    Правящий альянс «Фидес» – Христианско-демократическая народная партия получает 55 мандатов (38,43% голосов), а «Наша страна» – шесть (5,83%). Виктор Орбан, который занимал пост премьера с 2010 года, должен будет оставить должность. В ближайшие 30 дней пройдет заседание Национального собрания Венгрии, на котором будет избран новый глава правительства.

    Орбан уже признал поражение. «Результат понятен и болезнен. Ответственность управлять страной доверили не нам. Мы никогда, никогда, никогда, никогда не сдадимся. Эти дни, которые нас ждут, пока еще будут посвящены залечиванию ран, но потом работа начнется снова», – сказал политик во время выступления перед сторонниками в штабе «Фидеса». Он сообщил, что поздравил с победой лидера «Тисы» Петера Мадьяра.

    Сам Мадьяр на митинге после выборов заявил, что его партия смогла «сменить режим» Орбана. Он подчеркнул, что Венгрия хочет «снова быть европейской страной», и анонсировал, что восстановит полноправное участие Будапешта в Евросоюзе и НАТО.

    Лидер «Тисы» также выступил за переговоры с Владимиром Путиным. «Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится», – отметил он в интервью газете Nepszava. По словам Мадьяра, он не собирается контактировать с Москвой в дружеском ключе, но и не желает представлять интересы Киева в этом диалоге. «Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии», – добавил политик.

    Говоря о первых шагах после победы «Тисы» на выборах, Мадьяр заявил о планах обновить сотрудничество Вышеградской четверки (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия). Он сообщил, что его первая поездка в качестве премьера состоится в Польшу. В Варшаве, как и в ряде других европейских стран, результаты венгерских выборов восприняли с радостью. «Венгрия. Польша. Европа. Снова вместе!» – написал польский премьер-министр Дональд Туск.

    С победой партию «Тиса» поздравили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони. Не отстал от них и Владимир Зеленский, который приложил немало усилий, чтобы оказать давление на Орбана в ходе избирательной кампании. Как отмечает Politico, Мадьяр, вероятно, разблокирует 90-миллиардный кредит Киеву, но одновременно с этим он выступает в оппозиции по другим ключевым для Зеленского темам.

    «Для Зеленского это горько-сладкая победа, поскольку новый премьер-министр Венгрии заявил, что выступает против поставки венгерского оружия или денег Киеву, а также против ускорения вступления Украины в ЕС.

    Он пообещал вынести этот вопрос на референдум, что фактически означало бы затягивание процесса, учитывая сильные антиукраинские настроения в венгерском обществе», – говорится в материале. Кроме того, как отмечает The New York Times, победа Мадьяра облегчит жизнь Брюсселю, но не решит проблем. «Поражение Орбана означает уход самого активного критика Евросоюза, однако о полном согласии говорить рано. Теперь другие разногласия между государствами-членами по острым вопросам, требующим единогласия (включая расширение ЕС), могут выйти на поверхность», – пишет газета.

    Но пока в Брюсселе ликуют. «Венгрия выбрала Европу. Страна возвращается на свой европейский путь. Союз становится сильнее», – считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сын Джорджа Сороса Александр написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что народ Венгрии «вернул себе свою страну». «Решительное неприятие укоренившейся коррупции и иностранного вмешательства», – прокомментировал он предварительные итоги выборов. «Организация Сороса захватила власть в Венгрии», – ответил на его публикацию американский предприниматель Илон Маск.

    В то же время спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что победа «Тисы» на парламентских выборах лишь ускорит распад Евросоюза. В Кремле тем временем заявили, что с уважением относятся к выбору венгров. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва приветствует возможность поддерживать диалог с новым руководством страны.

    Отметим, администрация Дональда Трампа на выборах в венгерский парламент поддержала Орбана. Президент США прямым текстом призывал венгров голосовать за партию действующего премьера. За пять дней до голосования Будапешт посетил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. «Я хочу оказать премьер-министру максимально возможную помощь в преддверии выборов», – отметил Вэнс.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что парламентские выборы в Венгрии превратились в сражение между США и ЕС. И глава Белого дома проиграл. В экспертном сообществе объясняют: правящая венгерская партия, за которой «стояли» США, потерпела поражение по нескольким причинам. Первая связана с самим Вашингтоном.

    «Пока Трамп неуспешно менял режим в Иране, ЕС успешно сменил режим в Венгрии. Приезд вице-президента Вэнса ничего не изменил. Более того, не только не помог Виктору Орбану и его партии «Фидес» на выборах, но, возможно, способствовал ее поражению по причине крайней непопулярности Трампа в Европе», – написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Ставка Орбана на демонстративное сближение с США во время активной фазы конфликта с Ираном была ошибочной. Доверие к администрации Трампа обвалилось. Агрессия против другого государства, смерти мирных жителей и детей вызвали отторжение европейцев. Венгерский премьер этого, судя по всему, не учел»,

    сказал он. По его оценкам, визит Вэнса в Будапешт отвернул от партии «Фидес» так называемую серую зону избирателей – речь идет о примерно 15-20%. «Для них у вице-президента США не было никакого послания. Он приехал без повестки, хоть как-то учитывающей фактор Европы», – детализировал политолог.

    «В очередной раз не сработала и попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана. … Навязчивые советы со стороны никому не нравятся», – написал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в своем Telegram-канале.

    Как заметил политолог Глеб Кузнецов: «Нельзя позиционировать себя как защитника народного суверенитета и при этом строить внешнеполитическую орбиту вокруг Трампа, чья внешняя политика последовательно разрушает суверенитет других государств».

    Он напомнил, что вице-президент США трижды прилетал в Венгрию в течение избирательного цикла. Риторика была прозрачной: «Орбан – это правильно, Орбан – это модель, Орбан – ваш и наш выбор». «Суверенист, оказывается, нуждается в том, чтобы иностранный политик объяснял венграм, как правильно голосовать», – сыронизировал Кузнецов. Вторая причина поражения «Фидес» связана с запросом на смену поколений, считает Ткаченко.

    «С точки зрения молодежи, Орбан задержался у власти. Это также пошатнуло электоральные позиции премьера»,

    – отметил собеседник. Об усталости венгров от правящей партии говорит и Лукьянов. «Непрерывные 16 лет у власти (а в общей сложности 20) – нетипично долго для Центральной и Восточной Европы. Чисто психологически объяснимо, что одни и те же лица надоедают, какие бы результаты они ни показывали», – пояснил политолог.

    Еще одна причина – «немного парадоксальная», продолжил аналитик. Лукьянов напомнил, что Орбан принадлежит к национально ориентированным силам (в Европе сейчас часто называют их суверенистами), которые подчеркивают абсолютный приоритет внутренней повестки и интересов собственного народа над всеми прочими обстоятельствами.

    «Но получилось так, что – во многом по объективным причинам – Орбан и его соратники последние годы, особенно после начала военной фазы украинского кризиса, упор делали на дела международные – противостояние Брюсселю и Киеву. Вся кампания «Фидес» шла под этим знаком, весьма конфликтным», – уточнил эксперт.

    «Оппоненты же, напротив, упирали на необходимость заняться внутренними делами, а нормализацию отношений с Еврокомиссией и европейским истеблишментом предлагали как способ улучшить жизнь венгерского гражданина. То есть обернули тренд «Моя страна прежде всего» противоположной стороной», – добавил он.

    С Лукьяновым согласен и Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ. По его словам,

    Орбан уделил повышенное внимание внешней политике, Мадьяр же сделал ставку в общении с электоратом на вещах, которые простому венгру намного ближе – цены в магазинах, состояние школ, больниц, дорог.

    Эксперт не исключил, что если бы Орбан уделил больше внимания внутренней повестке, возможно, «Тиса» не получила бы конституционное большинство. «Но теперь же команда Мадьяра с большой вероятностью будет формировать состав правительства, а также может, что называется, по щелчку снять с должности президента», – добавил Трухачев.

    Как полагает германский политолог Александр Рар, при новом премьере отношения Будапешта с ЕС и НАТО «выровняются». «Венгрия не будет больше накладывать вето на решения других стран Евросоюза и не станет оппонировать политике НАТО», – допустил он, оговорившись, что Североатлантическому альянсу предстоят сложные времена, вне зависимости от курса Будапешта.

    «США – если европейцы вскоре не побегут выручать американцев в разблокировке Ормузского пролива – могут отвернуться от НАТО. Трамп рассчитывал на то, что Орбан сохранит за собой пост, а значит, у Белого дома будет рычаг влияния на политику Европы в лице Венгрии. Венгры же проголосовали фактически против американского президента, против сближения с Москвой и за укрепление связей с мейнстримом в Брюсселе», – рассуждает Рар.

    Иной точки зрения придерживается эксперт РСМД Алексей Наумов. «Венгры, если судить по предвыборным исследованиям, голосовали не «за ЕС» или «против России», а голосовали за улучшение уровня жизни, который в стране ощутимо просел – жить в Венгрии стало банально дороже», – написал он в своем Telegram-канале. По его оценкам, Петер Мадьяр – «вовсе не евросоюзовский ставленник, а вполне себе мягкий националист».

    «Вполне могу себе представить противостояние Мадьяра и Урсулы фон дер Ляйен где-нибудь эдак через год. … Так что за внешнеполитическими играми с участием Венгрии мы еще понаблюдаем»,

    – считает Наумов.

    Политолог и экономист Иван Лизан допускает, что лидер «Тисы», заняв пост премьера Венгрии, пойдет на уступки по ряду вопросов, связанных с евробюрократией. «Это касается в том числе кредита Украине, но при условии, что Киев продемонстрирует чудеса работы украинских слесарей и внезапно запустит транзит нефти», – уточнил собеседник.

    «Другими словами, как были объективные основания для конфликта Венгрии и Украины, так они и остались», – добавил аналитик. По его словам, мнение о том, что Мадьяр – антироссийский политик, который аккумулировал вокруг себя выступающих на украинской стороне венгров, не совсем верно.

    «Я могу назвать кучу причин, почему венгры не испытывают теплых чувств к Украине. В частности, языковое притеснение и мобилизация венгров в Закарпатье, перекрытие поставок нефти, попытки влезть в избирательную кампанию. Назвать причины «любви» между двумя странами – та еще задачка», – рассуждает политолог. Лизан подчеркнул: венгры не изменились, они так и остаются националистами.

    Мадьяр опирается на этот электорат. «Поэтому он не будет, например, сворачивать атомный проект, ведь он выгодный. Он так же, как и Орбан, вступит в конфликт с Украиной по вопросу транзита нефти, потому что поставки по «Дружбе» выгодны. Он не станет требовать от руководства венгерской фармацевтической компании «Гедеон Рихтер» закрывать фабрику в Подмосковье или от «ОТП Банка» – уходить из России», – заключил Лизан.

    Папа римский заявил об отсутствии страха перед Трампом
    Американский самолет-разведчик совершил облет Крыма и Краснодарского края
    Финляндия подтвердила украинское происхождение всех упавших дронов
    Захарова раскрыла ложь Хиллари Клинтон о связях с Эпштейном
    Новым директором «Моссад» назначен уроженец Белоруссии
    Пациентка частной клиники в Москве погибла после инъекции
    Против сделавшей кальян на куличе девушки возбудили дело

    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

    С точки зрения экономических интересов России ближневосточный кризис не только повысил цены на нефть. Последствия будут куда более серьезными и не всегда положительными. В чем плюсы и минусы происходящего для российского бюджета и бизнеса – и каким может оказаться в результате главный выигрыш нашей страны? Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    • Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
