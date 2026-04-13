  • Новость часаКитай отреагировал на угрозу Трампа блокировать Ормузский пролив
  Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Связь с Россией стала в Британии преступлением
    Спецслужбы США заподозрили Китай в военной помощи Ирану
    Трамп обрушился с критикой на папу римского
    Победитель Орбана объявил о смене политического курса Венгрии
    Politico: Победа Мадьяра сулит проблемы Зеленскому
    NYT: Поражение Орбана не решит проблем ЕС
    WSJ сообщила о планах Трампа возобновить удары по Ирану
    Китай отреагировал на угрозу Трампа блокировать Ормузский пролив
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Коллективный Запад превращается в просто Запад

    Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели. В общем, частью того, что будет называться многополярным миром.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль попытается сорвать американо-иранское урегулирование

    Двухнедельное перемирие между США и Ираном, скорее всего, является стратегической паузой перед новым витком конфликта – и ничем более. Однако правое правительство Израиля не устраивает даже этот вариант.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Уход Орбана не решит геополитических проблем Венгрии

    В Брюсселе и нескольких крупных столицах Европы праздник – Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии. В очередной раз не сработала попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана.

    3 комментария
    13 апреля 2026, 12:16 • Новости дня

    Эксперт объяснил поражение Орбана ставкой на США во время войны с Ираном

    Политолог Ткаченко: Сближение Орбана с США во время войны с Ираном было ошибкой

    Эксперт объяснил поражение Орбана ставкой на США во время войны с Ираном
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По электоральным позициям Виктора Орбана ударили сближение с главой Белого дома Дональдом Трампом на фоне критики из-за иранской кампании, а также визит в Будапешт вице-президента США Джей Ди Вэнса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее партия «Фидес» потерпела поражение на парламентских выборах в Венгрии.

    «Ставка Орбана на демонстративное сближение с США во время активной фазы конфликта с Ираном была ошибочной. Доверие к администрации Трампа обвалилось. Агрессия против другого государства, смерти мирных жителей и детей вызвали отторжение европейцев. Венгерский премьер этого, судя по всему, не учел», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В этом контексте необходимо упомянуть также и визит вице-президента Джей Ди Вэнса в Будапешт. На якорный электорат Орбана он никак не повлиял, но отвернул от «Фидес» так называемую серую зону избирателей – около 15-20%. Для них у вице-президента США не было никакого послания. Он приехал без повестки, хоть как-то учитывающей фактор Европы», – детализировал эксперт.

    Впрочем, напомнил аналитик, против «Фидес» сыграли также внутрипартийные скандалы и высокая инфляция в Венгрии в последние два года. «Кроме того, в стране есть запрос на смену поколений. С точки зрения молодежи, Орбан задержался у власти. Это также пошатнуло электоральные позиции премьера», – отметил собеседник.

    Напомним, в воскресенье в Венгрии прошли парламентские выборы. Явка составила 79,51% – рекордный показатель в истории страны. В голосовании приняли участие более 5,9 млн человек. По данным Национального избирательного бюро (NVI) после обработки 98,94% протоколов, оппозиционная партия «Тиса» набирает 53,07% голосов и 138 из 199 мест в парламенте, что дает ей конституционное большинство.

    Правящий альянс «Фидес» – Христианско-демократическая народная партия получает 55 мандатов (38,43% голосов), а «Наша страна» – шесть (5,83%). Виктор Орбан, который занимал пост премьера с 2010 года, должен будет оставить должность. В ближайшие 30 дней пройдет заседание Национального собрания Венгрии, на котором изберут нового главу правительства.

    Орбан уже признал поражение. «Результат, хотя он еще не окончательный, уже понятен и болезнен. Ответственность управлять страной доверили не нам … Мы никогда, никогда, никогда, никогда не сдадимся. Эти дни, которые нас ждут, пока еще будут посвящены залечиванию ран, но потом работа начнется снова», – сказал политик во время выступления перед сторонниками в штабе «Фидеса».

    Он сообщил, что поздравил с победой лидера «Тисы» Петера Мадьяра. Последний на митинге после выборов заявил, что его партия смогла «сменить режим» Орбана. Мадьяр подчеркнул, что Венгрия хочет «снова быть европейской страной», и анонсировал, что восстановит полноправное участие Будапешта в Евросоюзе и НАТО.

    Лидер «Тисы» также выступил за переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам Мадьяра, он не собирается контактировать с Москвой в дружеском ключе, но и не желает представлять интересы Киева в этом диалоге. «Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии. Все хотят провенгерского», – добавил политик.

    Говоря о первых шагах после победы «Тисы» на выборах, Мадьяр заявил о планах обновить сотрудничество Вышеградской четверки (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия). Он сообщил, что его первой поездкой в качестве премьер-министра страны станет визит в Польшу. В Варшаве, как и в ряде других европейских стран, результаты выборов восприняли с радостью. «Венгрия. Польша. Европа. Снова вместе!» – написал польский премьер-министр Дональд Туск.

    С победой партию «Тиса» поздравили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Британии и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони. «Венгрия выбрала Европу. Европа всегда выбирала Венгрию. Страна возвращается на свой европейский путь. Союз становится сильнее», – заявила в свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Сын Джорджа Сороса Александр написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что народ Венгрии «вернул себе свою страну». «Решительное неприятие укоренившейся коррупции и иностранного вмешательства», – прокомментировал он предварительные итоги выборов. «Организация Сороса захватила власть в Венгрии», – ответил на его публикацию американский предприниматель Илон Маск.

    Отметим, администрация Дональда Трампа на выборах в венгерский парламент поддержала Орбана. «Венгрия: выходите и голосуйте за Виктора Орбана. Он настоящий друг, боец и победитель, и он получил мое полное и полное одобрение на переизбрание на пост премьер-министра Венгрии», – написал президент США в соцсети Truth Social.

    За пять дней до выборов Будапешт посетил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. «Я хочу оказать премьер-министру максимально возможную помощь в преддверии выборов… Я хотел послать сигнал всем, особенно бюрократам в Брюсселе, которые сделали все возможное, чтобы подавить венгерский народ, потому что им не нравится лидер, который действительно встал на защиту венгерского народа», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что парламентские выборы в Венгрии превратились в сражение между США и ЕС.

    12 апреля 2026, 22:30 • Новости дня
    Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах в Венгрии
    Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах в Венгрии
    @ Dwi Anoraganingrum/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Действующий глава правительства Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах.

    «Результаты выборов понятны, хотя и не окончательны. Эти результаты для нас болезненны», – приводит слова Орбана РИА «Новости».

    Орбан заявил, что его партия продолжит служить стране, находясь в оппозиции. «Ответственность и возможность создать правительство отдали не нам. Я поздравил победившую партию», – сказал Орбан.

    Глава венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр также сообщил, что Орбан по телефону поздравил его с победой на парламентских выборах, передает ТАСС.

    После обработки данных 53,45% голосов, «Тиса», предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 136 мест в парламенте из 199. Альянс «Фидес» – «Христианско-демократическая народная партия» получает 56 мест, у крайне правой «Нашей Родины» семь мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Венгрии состоялись парламентские выборы. В парламент страны избираются 199 депутатов: 106 по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 по партийным спискам. После подсчета 14,72% голосов партия «Тиса» лидировала, претендуя на 125 из 199 мест в законодательном органе.

    Комментарии (46)
    13 апреля 2026, 02:17 • Новости дня
    Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с Путиным
    Мадьяр заявил о неизбежности переговоров с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным неизбежны.

    «Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости» со ссылкой на Nepszava.

    Мадьяр отметил, что географическое положение России и Венгрии не изменится, как не исчезнет и энергетическая зависимость страны. «Мы будем вести переговоры», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр заявил, что намерен вернуться к полноценному участию Венгрии в ЕС и НАТО. Действующий премьер Венгрии Виктор Орбан подтвердил поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах.

    Комментарии (21)
    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    Комментарии (0)
    12 апреля 2026, 16:19 • Новости дня
    Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива

    Трамп заявил о планах США блокировать Ормузский пролив

    Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива
    @ Yuri Gripas/Abaca/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские власти намерены в ближайшее время перекрыть движение через Ормузский пролив, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    Трамп отметил, что к готовящейся операции присоединятся другие страны, однако их точный список пока держится в секрете, передает РИА «Новости».

    Политик также прокомментировал недавние переговоры с иранскими представителями в Исламабаде. По оценке главы государства, встреча прошла успешно, сторонам удалось достичь компромисса по большинству обсуждаемых вопросов.

    Исключением стала лишь ядерная программа. «Тегеран не отказался от своих амбиций», – подчеркнул американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Тегеран временно открыл Ормузский пролив для прохода судов. Затем Соединенные Штаты приступили к расчистке этого водного пути от иранских мин. На переговорах в Исламабаде делегации не достигли компромисса по ядерному вопросу.

    Комментарии (36)
    13 апреля 2026, 08:26 • Новости дня
    На Западе предупредили о ловушке для ЕС из-за ухода Орбана

    Die Weltwoche: Мадьяр сохранит жесткую позицию по Украине

    На Западе предупредили о ловушке для ЕС из-за ухода Орбана
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС попал в ловушку, празднуя победу Петера Мадьяра на выборах в Венгрии, поскольку преемник Виктора Орбана выступает против поставок оружия и скептически относится к вступлению Киева в НАТО и Евросоюз, сообщает Die Weltwoche.

    Европа оказалась в сложном положении после поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии, передает РИА «Новости».

    По данным швейцарской газеты Die Weltwoche, несмотря на ликование Евросоюза, новый венгерский лидер Петер Мадьяр придерживается позиций, которые сильно расходятся с курсом Брюсселя. Отмечается, что «ЕС сейчас попадает в ловушку».

    Основной проблемой для Евросоюза, по мнению автора Die Weltwoche, станет позиция Мадьяра по Украине. Политик не поддерживает вступление Киева в ЕС и НАТО, негативно относится к идее поставок вооружения и неоднократно высказывал скептицизм в отношении украинского вопроса. Газета отмечает, что Мадьяр принадлежит к той же политической элите, что и Орбан, поэтому Брюсселю не стоит ожидать значительных перемен во внешней политике Венгрии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение партии «Фидес» на парламентских выборах.

    Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал президента Венгрии уйти в отставку.

    Мадьяр заявил об отсутствии в стране желающих видеть проукраинское правительство.

    Также Мадьяр анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Комментарии (4)
    13 апреля 2026, 02:30 • Новости дня
    Мадьяр: Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии
    Мадьяр: Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии
    @ Martin Fejer/estost.net/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На предстоящих переговорах с Россией Венгрия не будет представлять интересы Украины, заявил глава партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр.

    «Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости» со ссылкой на Nepszava.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан, который сейчас возглавляет кабмин Венгрии, согласился с тем, что его партия «Фидес» потерпела поражение на парламентских выборах. При этом Мадьяр заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным неизбежны, поскольку географическое положение России и Венгрии не изменится.

    Комментарии (6)
    13 апреля 2026, 00:46 • Новости дня
    Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО
    Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил, что намерен укрепить демократию и восстановить участие страны в европейских и трансатлантических структурах.

    Мадьяр, выступая на митинге в Будапеште, отметил, что его партия добилась значительного успеха, изменив «систему Орбана», передает ТАСС.

    «Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия вновь станет сильным союзником в Евросоюзе и НАТО», – сказал Мадьяр.

    Обработаны данные 95,63% голосов, следует из информации Венгерского избирательного офиса. «Тиса» сохраняет 137 мест из 199, правящий альянс «Фидес» – «Христианско-демократическая народная партия» под руководством премьера Виктора Орбана – 55 мест, у крайне правой «Нашей Родины» – семь мест, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возвращении Венгрии на «европейский путь».

    Комментарии (14)
    12 апреля 2026, 16:48 • Новости дня
    Рекордная явка зафиксирована на парламентских выборах в Венгрии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    К середине дня на венгерских выборах в парламент страны свои голоса отдали почти 5 млн граждан, что значительно превышает активность на прошлом голосовании, сообщили в венгерском Национальном избирательном офисе.

    Активность граждан на парламентских выборах в Венгрии по состоянию на 15.00 по местному времени (16.00 мск) достигла отметки в 66,01%, передает РИА «Новости».

    Согласно последним сведениям, участие в избирательном процессе приняли уже почти 5 млн человек. На предыдущих выборах в 2022 году явка к этому же часу составляла лишь 52,75%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии открылись в 6.00 по местному времени. К полудню свои голоса отдали более 2,8 млн граждан. Премьер-министр страны Виктор Орбан вместе с супругой проголосовал на участке в Будапеште.

    Комментарии (3)
    12 апреля 2026, 21:44 • Новости дня
    «Тиса» вышла в лидеры на выборах в парламент Венгрии после подсчета 14,72% голосов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По предварительным данным венгерского национального избирательного бюро, политическая партия «Тиса» закрепила успех на парламентских выборах после подсчета 14,72% голосов.

    Оппозиционеры к моменту подсчета этого процента голосов претендуют на 125 из 199 возможных кресел в законодательном органе страны, передает ТАСС со ссылкой на сообщение бюро.

    Успех движения складывается из побед как по одномандатным округам, где получено 89 мест, так и по партийным спискам, принесшим еще 36 мандатов. Тем временем правящий блок партии «ФИДЕС» и христианских демократов пока может рассчитывать лишь на 65 кресел.

    Из этого числа 16 мандатов коалиция забирает по округам, а 49 – по спискам. Кроме того, в парламент проходит праворадикальная партия «Наша родина», которой на данный момент достается восемь депутатских мест.

    К полудню свои голоса отдали более 2,8 млн граждан Венгрии.

    Венгерские избиратели проявили небывалую активность на парламентских выборах, установив рекорд в 74,23% к 17.00 по местному времени.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 11:08 • Новости дня
    Победитель Орбана объявил о смене политического курса Венгрии
    Победитель Орбана объявил о смене политического курса Венгрии
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пост премьер-министра Венгрии занял Петер Мадьяр, который заявил о намерении как можно скорее принять антикоррупционные законы для разблокировки средств Евросоюза.

    Петер Мадьяр одержал победу на исторических выборах в Венгрии, сменив Виктора Орбана, которого поддерживал Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.

    Перед новым премьером стоит задача не только повысить уровень жизни венгров, но и восстановить верховенство закона, а также вернуть страну в европейское русло, открыв доступ к замороженным средствам Евросоюза.

    В приоритете у нового правительства – восстановление отношений с Евросоюзом и разблокировка более 20 млрд долларов, которые были приостановлены из-за коррупционных скандалов и претензий к судебной системе при Орбане.

    Мадьяр пообещал: «Мы быстро примем антикоррупционное законодательство, укрепим независимость судебной власти и обеспечим свободу СМИ и академической среды». Это необходимо, чтобы до конца августа предъявить Брюсселю отчеты по реализованным проектам и не потерять свыше 10 млрд евро грантов и кредитов.

    ЕС, в свою очередь, ожидает, что Будапешт одобрит 90 млрд евро кредита для Украины, заблокированного Орбаном. Мадьяр намерен выстроить новые отношения с Киевом и отказаться от конфронтационной политики Орбана, что может поспособствовать разблокировке финансовых потоков из Брюсселя. Первый зарубежный визит новый премьер совершит в Варшаву, а следом – в Вену и Брюссель.

    В экономике Мадьяру досталась страна с дефицитным бюджетом, высокими долгами и рейтингом, близким к «мусорному». Он намерен принять новый бюджет для стабилизации финансов и подготовить почву к переходу на евро, а также ввести налог на богатство и пересмотреть налоговые льготы для автомобильной и аккумуляторной промышленности. Будут сокращены траты на поддержку проправительственных СМИ и госзаказы, но вырастут инвестиции в здравоохранение, образование и транспорт.

    В политике основное внимание уделено демонтажу системы Орбана: Мадьяр призвал к отставке президента, судей и главного прокурора, воспользовавшись уверенной победой своей партии и возможностью получить большинство в парламенте. Это позволит принять новую конституцию, изменить избирательные правила и ограничить пребывание премьера в должности двумя сроками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победивший на выборах Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО.

    Для улучшения отношений с Брюсселем новый лидер решил разблокировать замороженный кредит на 90 млрд евро для Украины.

    При этом политик анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Комментарии (13)
    12 апреля 2026, 18:14 • Новости дня
    Лукьянов: Американская блокада Ормуза не сделает Иран сговорчивым
    Лукьянов: Американская блокада Ормуза не сделает Иран сговорчивым
    @ Modis Team/Nasa Gsfc/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ситуация вокруг переговоров США с Ираном подсказывает, что Белый дом не ограничится блокадой Ормузского пролива в своем давлении на Тегеран. Вероятно, американская сторона прорабатывает экономические, политические и военные меры, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов.

    «Блокадой Ормузского пролива президент США Дональд Трамп рассчитывает оказать на Иран экономическое давление, лишая возможности экспортировать нефть, а также взимать плату за транзит судов других государств», – пояснил Федор Лукьянов, директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба «Валдай».

    «Однако Иран имеет куда больший запас прочности, чем, например, Куба или Венесуэла. Блокада американской стороной пролива если и скажется на Тегеране, то не завтра. Кроме того, ему могут оказать поддержку Россия, Китай и ряд других стран», – детализировал эксперт.

    «Судя по всему, блокада Ормузского пролива не сделает Иран более сговорчивым за столом переговоров с США и не заставит его идти на какие-либо принципиальные уступки. К тому же и сам диалог зашел в тупик – стороны не видят путей для его продолжения, хотя и не отказываются от дипломатии», – заметил аналитик.

    «Трамп же заинтересован завершить конфликт своей победой как можно быстрее. Ситуация подсказывает, что США прорабатывают дополнительные инструменты давления на иранских оппонентов – экономические, политические и военные. При этом блокада пролива является ударом по союзникам Вашингтона в Персидском заливе», – резюмировал политолог.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил на своей странице в социальной сети Truth Social, что США заблокируют Ормузский пролив после того, как переговоры в Пакистане по прекращению войны с Ираном зашли в тупик.

    «С сегодняшнего дня ВМС США, лучшие в мире, начинают процесс блокады всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его», – заявил Трамп. «Блокада начнется в ближайшее время. К ней будут привлечены и другие страны. Мы не позволим Ирану извлекать выгоду из этого незаконного акта вымогательства», – добавил он.

    «Мы были близки к пониманию, что всем должен быть разрешен вход и выход из Ормузского пролива. Но Иран не допустил этого, просто заявив: «Где-то там может быть мина», о которой никто, кроме них, не знает. «Это мировой шантаж. Но лидеров стран, особенно США, никогда не удастся шантажировать», – подчеркнул Трамп.

    Он также пообещал, что ВМС США будут «разыскивать и перехватывать каждое судно в международных водах, которое заплатило дань Ирану». «Платящий незаконные пошлины не сможет безопасно передвигаться по воде», – заявил президент.

    Кроме того, позднее стало известно, что Вашингтон введет дополнительные пошлины в размере 50% против Пекина, если подтвердятся факты поставок военного снаряжения Тегерану.

    Стоит отметить, что на прошедших накануне в Исламабаде переговорах Иран и США не договорились по Ормузскому проливу. Тегеран требует признания своего права взимать деньги за проход судов и вообще контролировать судоходство в проливе.

    США в свою очередь, как заявляют в Иране, хотят получить то, что не смогли «за 40 дней войны, через реализацию таких планов, как страхование судов, сопровождение нефтяных танкеров и другие военно-экономические предложения».

    Комментарии (0)
    12 апреля 2026, 17:50 • Новости дня
    Трамп пригрозил Китаю пошлинами в 50% за военную помощь Ирану
    Трамп пригрозил Китаю пошлинами в 50% за военную помощь Ирану
    @ Yuri Gripas / Abaca/Pool/Sipa USA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон введет дополнительные пошлины в размере 50% против Пекина, если подтвердятся факты поставок военного снаряжения Тегерану, заявил президент США Дональд Трамп.

    Санкции последуют в случае обнаружения фактов поставок военного снаряжения Ирану, сказал Трамп, передает РИА «Новости».

    «Если мы поймаем их за этим, они получат 50-процентную пошлину, это ошеломляющая сумма», – заявил Трамп.

    Ранее американские СМИ писали, что Пекин якобы планировал поставку новых систем ПВО Ирану. Китайские дипломаты категорически опровергли информацию о тайной передаче вооружений Тегерану.

    Комментарии (2)
    12 апреля 2026, 19:13 • Новости дня
    Шансы Мадьяра возглавить правительство Венгрии превысили 80% на Polymarket

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На фоне рекордной явки избирателей ставки на смену премьер-министра европейского государства резко возросли, достигнув исторического максимума в день голосования.

    Утренние данные о явке указали на потенциальный рекорд активности избирателей. При этом шансы действующего главы правительства Виктора Орбана сохранить свой пост упали до 18%, пишет Bloomberg.

    Общий объем торгов по вопросу о будущем премьере страны на платформе Polymarket достиг 67 млн долларов. Ожидается, что результаты выборов обнародуют после закрытия участков в 19.00 по местному времени.

    Напомним, к вечеру 12 апреля явка граждан в Венгрии на выборах составила рекордные 74,23%.

    Комментарии (0)
    12 апреля 2026, 14:20 • Новости дня
    Явка на выборах в Венгрии превысила показатель 2020 года

    Tекст: Ольга Иванова

    В Венгрии на парламентских выборах к полудню проголосовали более 2,8 млн граждан, что значительно превышает показатели предыдущей кампании.

    Явка на парламентских выборах в Венгрии к полудню по Москве составила 37,98%, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Национальном избирательном офисе страны.

    По данным ведомства, свои голоса уже отдали более 2,8 млн избирателей. Представители офиса отметили, что такие показатели значительно превышают уровень явки на аналогичный момент четыре года назад, когда свой выбор сделали лишь 25,77% граждан.

    Рост числа проголосовавших эксперты связывают с высокой активностью избирателей и значительным интересом к текущей избирательной кампании. Окончательные итоги голосования станут известны позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Венгрии начали работу избирательные участки на выборах в парламент.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 10:05 • Новости дня
    NYT: Поражение Орбана не решит проблем ЕС
    NYT: Поражение Орбана не решит проблем ЕС
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Победа оппозиции на выборах в Венгрии открывает путь к разморозке кредита на 90 млрд евро для Украины, но ключевые разногласия в ЕС, где нужно единство, включая расширение Евросоюза, могут выйти на поверхность, сообщает The New York Times.

    Поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии вызвало оживленную реакцию среди лидеров Евросоюза, которые видят в этом возможный поворотный момент после многолетних разногласий между Будапештом и Брюсселем, пишет The New York Times.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Сердце Европы сегодня бьется сильнее в Венгрии». Победа оппозиционной партии под руководством Петера Мадьяра может изменить подход Венгрии к ЕС и НАТО.

    Петер Мадьяр обозначил стремление к более тесным отношениям с Брюсселем, напомнив, что выборы прошли в годовщину референдума о вступлении Венгрии в ЕС. Новый лидер, по данным издания, намерен разблокировать кредит на 90 млрд евро для Украины, который ранее был заморожен из-за позиции Орбана. Эксперты отмечают, что это важный сдвиг для Европы, но напоминают, что многие проблемы сохраняются.

    Несмотря на более дружественный тон, партия Мадьяра остается скептичной по ряду европейских инициатив, в частности, по энергетике и миграции. Он подчеркивает, что Венгрия должна снизить зависимость от российских энергоносителей, но считает необходимым сохранить закупки из России. Кроме того, в ЕС остаются и другие спорные вопросы, требующие единогласия, такие как расширение блока.

    Правительство Орбана часто становилось препятствием для европейских решений – от санкций против России до ограничений прав ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в России) в Венгрии. Венгерские власти также подвергались критике за утечки информации в Кремль. Эксперты отмечают, что сотрудничество с ЕС может стать для Венгрии шансом получить замороженное финансирование на сумму до 10 млрд евро и воспользоваться возможностями для модернизации армии.

    Поражение Орбана означает уход самого активного критика Евросоюза, однако о полном согласии говорить рано. И есть много областей, где Венгрия была лишь одним из тех голосов, которые «сеют раздор». Теперь же другие разногласия между государствами-членами по острым вопросам, требующим единогласия, – включая расширение ЕС – могут выйти на поверхность.

    «Это упрощает ситуацию: нет систематического шантажа», – сказал Эрик Морис, политический аналитик Европейского политического центра, имея в виду частые препятствия, которые создавал Орбан. «Но это не упрощает ситуацию».

    В период избирательной кампании венгерские власти обвиняли ЕС во вмешательстве, но европейские чиновники такие обвинения отвергали. После победы Мадьяра лидеры ЕС выразили надежду на новую эпоху отношений с Венгрией, подчеркнув её важную роль в составе объединённой Европы.

    Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах. Лидер победившей оппозиции Петер Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возвращении Венгрии на «европейский путь».

    Мадьяр заявил об отсутствии в стране желающих видеть проукраинское правительство.

    Также Мадьяр анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Издание Die Weltwoche писало, почему ЕС оказался в ловушке после победы Петера Мадьяра на выборах в Венгрии.

    Комментарии (0)
    13 апреля 2026, 03:51 • Новости дня
    Маск заявил о захвате власти в Венгрии «организацией Сороса»
    Маск заявил о захвате власти в Венгрии «организацией Сороса»
    @ Kim Shiflett/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал итоги парламентских выборов в Венгрии.

    «Организация Сороса захватила Венгрию», – заявил Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра побеждает на парламентских выборах в Венгрии. Мадьяр пообещал восстановить полноправное участие Венгрии в ЕС и НАТО. Мадьяр заявил, что никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии. Он заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным неизбежны.

    Комментарии (0)
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации