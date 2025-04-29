Парламент Венгрии одобрил выход страны из Международного суда

Парламент Венгрии поддержал выход государства из Международного уголовного суда

Tекст: Евгения Караваева

Парламент Венгрии одобрил законопроект о выходе государства из Международного уголовного суда, передает ТАСС. За соответствующее решение проголосовали более двух третей депутатов однопалатного парламента, что было зафиксировано во время трансляции заседания на сайте законодательного органа.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, представляя законопроект, заявил, что в последние годы МУС стал инструментом политических манипуляций, используемым различными государствами для влияния в международных конфликтах. «Венгрия считает, что политике и геополитике не место в международных организациях», – сказал министр.

Правительство Венгрии объявило о намерении выйти из МУС в начале апреля, приурочив это решение к визиту в Будапешт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. МУС ранее выдал ордер на арест Нетаньяху по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал решение суда как «абсурдное и позорное».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сербия и Венгрия подписали документ, конкретизирующий соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере обороны. Ранее парламент Венгрии принял поправку к Конституции, закрепляющую только мужской и женский пол.