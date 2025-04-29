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    NYT: Новым папой римским может стать азиат
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Большинство христиан никогда не читало Библию

    Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.

    34 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чем Россия важна для католиков

    На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится американского признания Крыма российским

    В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

    9 комментариев
    29 апреля 2025, 14:27 • Новости дня

    Парламент Венгрии одобрил выход страны из Международного суда

    Парламент Венгрии поддержал выход государства из Международного уголовного суда

    Tекст: Евгения Караваева

    Венгерский парламент большинством голосов поддержал законопроект о выходе страны из Международного уголовного суда после обсуждения с участием главы МИД.

    Парламент Венгрии одобрил законопроект о выходе государства из Международного уголовного суда, передает ТАСС. За соответствующее решение проголосовали более двух третей депутатов однопалатного парламента, что было зафиксировано во время трансляции заседания на сайте законодательного органа.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, представляя законопроект, заявил, что в последние годы МУС стал инструментом политических манипуляций, используемым различными государствами для влияния в международных конфликтах. «Венгрия считает, что политике и геополитике не место в международных организациях», – сказал министр.

    Правительство Венгрии объявило о намерении выйти из МУС в начале апреля, приурочив это решение к визиту в Будапешт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. МУС ранее выдал ордер на арест Нетаньяху по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал решение суда как «абсурдное и позорное».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сербия и Венгрия подписали документ, конкретизирующий соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере обороны. Ранее парламент Венгрии принял поправку к Конституции, закрепляющую только мужской и женский пол.

    28 апреля 2025, 22:27 • Новости дня
    Зеленский отверг инициативу о трехдневном перемирии

    Глава киевского режима Зеленский назвал предложение о перемирии манипуляцией

    Зеленский отверг инициативу о трехдневном перемирии
    @ Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленного и полного прекращения огня минимум на месяц, отвергнув предложение президента России Владимира Путина о перемирии на три дня.

    Зеленский назвал предложение президента России Владимира Путина о трехдневном перемирии в мае манипуляцией, передает украинское издание «Страна».

    Зеленский потребовал прекратить огонь немедленно и безусловно и не меньше, чем на 30 дней.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие с восьмого по одиннадцатое мая в честь юбилея Победы.

    Москва предупредила, что в случае нарушений Украиной перемирия Вооруженные силы России дадут адекватный и эффективный ответ.

    Белый дом заявил о намерении добиваться постоянного перемирия на Украине.

    Эксперты отметили, что перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

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    28 апреля 2025, 18:15 • Новости дня
    WP: Сенатор Грэм изменил мнение по украинскому урегулированию

    WP: Грэм предложил основать урегулирование на признании территорий России

    WP: Сенатор Грэм изменил мнение по украинскому урегулированию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) выступил за урегулирование конфликта на Украине с учетом признания определенных российских территорий.

    Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, изменил свою позицию по вопросу урегулирования ситуации на Украине, сообщает газета Washington Post.

    Издание напоминает, что три года назад Грэм выступал за то, чтобы власти США ввели запрет на признание новых регионов в составе России, передает РИА «Новости».

    Теперь сенатор заявил, что хочет подойти к вопросу окончания конфликта «реалистично» и предлагает признать территории российскими. По словам Грэма, такой вариант следует рассматривать при поиске пути к разрешению ситуации.

    Ранее президент США Дональд Трамп отверг требования о передаче Крыма и других регионов Украине, назвав их «нелепыми», также сообщалось, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающий закрепление ДНР, ЛНР и Крыма за Россией, считается «высеченным в камне».

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет юридически признавать Крым российским, но вернуть полуостров с помощью оружия не получится.

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    28 апреля 2025, 19:01 • Видео
    Зачем России перемирие на юбилей Победы

    В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

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    28 апреля 2025, 22:59 • Новости дня
    Офицер ВСУ от имени военных пригрозил киевским властям

    Офицер ВСУ пригрозил последствиями для Киева при уступке территорий Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Командир 414-й отдельной бригады Вооруженных сил Украины с позывным «Мадяр» пригрозил киевским властям последствиями, если власти на Украине откажутся от территорий при переговорах с Москвой.

    Заявление Мадяра прозвучало в эфире YouTube-канала журналистки Натальи Мосейчук. Офицер подчеркнул, что если власти будут вести переговоры с Москвой не в интересах народа, они «получат по куполу», передает Лента.ру.

    Мадяр также отметил, что после завершения боевых действий около миллиона военных вернется с фронта, где «они не теряли времени зря».

    По его словам, если у военных возникнут вопросы к целостности страны, некоторых представителей власти ожидают «серьезные неприятности».

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет юридически признавать Крым российским, однако вернуть полуостров военным путем невозможно.

    Президент США Дональд Трамп отверг требования о передаче Крыма и других регионов Украине, назвав их «нелепыми».

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и воссоединение полуострова с Россией является историческим выбором.

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    28 апреля 2025, 21:25 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о действиях России в случае отказа Киева от перемирия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о начале перемирия ко Дню Победы вне зависимости от позиции Киева, призвал обращаться к ранее опубликованному заявлению Кремля.

    «Читайте заявление», – заявил Песков журналистам, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что в дни празднования 80-летия Победы с 8 по 11 мая Россия приостанавливает все боевые действия в рамках спецоперации на Украине, рассчитывая на аналогичные меры со стороны Киева. Москва предупредила, что в случае нарушений Украиной перемирия Вооруженные силы РФ «дадут адекватный и эффективный ответ».

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя решение президента России Владимира Путина объявить перемирие в дни 80-летия Победы, сообщила, что Вашингтон хочет добиться постоянного прекращения огня на Украине.

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    28 апреля 2025, 20:44 • Новости дня
    Ученые из Италии назвали угрожающее онкологией количество курятины

    Ученые из Италии призвали не употреблять более 300 г курятины в неделю

    Ученые из Италии назвали угрожающее онкологией количество курятины
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Исследование в Италии выявило рост смертности от рака пищеварительной системы среди любителей куриного мяса, особенно при потреблении свыше 300 г еженедельно, пишет Nutrients.

    Группа исследователей из Национального института гастроэнтерологии в Италии обнаружила связь между регулярным употреблением мяса птицы и ранней смертью от рака пищеварительной системы. В своем исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, они проанализировали данные о состоянии здоровья 4869 взрослых людей за 20 лет.

    «Наше исследование показало, что потребление мяса птицы более 300 г в неделю связано со статистически значимым повышением риска смертности от рака пищеварительной системы. Риск выше для мужчин, чем для женщин», – сказано в научной работе.

    Исследователи выявили, что употребляющие более 300 г курятины в неделю на 27% чаще болели и умирали от онкологии ЖКТ по сравнению с группой, употреблявшей 100 г мяса в неделю или меньше.

    Ученые отметили, что исследование нужно продолжать и уточнять, так как не удалось однозначно установить, связано ли увеличение смертности с мясом птицы или с методами его приготовления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил об увеличении пятилетней выживаемости пациентов с раком на 9% в России.

    При этом Девятый арбитражный апелляционный суд в апреле подтвердил создание в России уникального препарата от рака, который не имеет аналогов в мире. Российский препарат «Афотид» проходит клинические испытания в семи медцентрах.

    В середине апреля газета ВЗГЛЯД разбиралась, сколько яиц можно есть каждый день без вреда для здоровья.

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    29 апреля 2025, 08:59 • Новости дня
    В России заявили об отсутствии будущего у Одессы с киевским режимом
    В России заявили об отсутствии будущего у Одессы с киевским режимом
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большинство одесситов не связывают будущее города с киевскими властями, подчеркнул помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев, отметив важность самоопределения причерноморских регионов.

    Патрушев заметил, что подавляющее большинство жителей Одессы не имеют ничего общего с киевским режимом. Отвечая на вопрос о возможных претензиях России на украинские порты, Патрушев подчеркнул уважение страны к волеизъявлению народов, напомнив о случаях вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии, передает ТАСС.

    Он отметил, что жители украинских регионов, включая причерноморские территории, должны самостоятельно определять свое будущее. «И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят», – заявил Патрушев. Он также добавил: «Полагаю, что у Одессы и подавляющего большинства ее жителей нет ничего общего с киевским режимом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Патрушев заявил, что во время учений НАТО отрабатывались сценарии захвата Калининградской области, Патрушев подчеркнул наличие явных признаков победы России в спецоперации на Украине, а также Патрушев заявил о продолжающемся росте числа морских роботов НАТО в акваториях, прилегающих к России.

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    29 апреля 2025, 00:51 • Новости дня
    Премьер Испании заявил о «внезапной потере» 15 гигаватт энергии
    Премьер Испании заявил о «внезапной потере» 15 гигаватт энергии
    @ Guillermo Gutierrez Carrascal/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Энергосистема Испании испытала резкий спад мощности на уровне 15 гигаватт за пять секунд, что ранее не фиксировалось в истории страны, сообщил председатель правительства Испании Педро Санчес.

    Он сообщил о резкой потере 15 гигаватт энергии в национальной энергосистеме за пять секунд, передает ТАСС.

    Премьер отметил, что по информации технических специалистов, инцидент произошел в 12.33 по местному времени. Он подчеркнул, что подобного инцидента ранее не фиксировалось.

    Также премьер-министр сообщил, что почти половина электроснабжения на территории Испании к настоящему моменту уже восстановлена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких регионах Испании был введен режим чрезвычайного положения из-за серьезных проблем с электроснабжением и обширного сбоя в электросети.

    Напомним, в понедельник многочисленные города Испании и часть Португалии оказались обесточены после масштабного сбоя в электросети, нарушившего работу транспорта и связи, а энергосистемы двух стран потеряли более 10 ГВт мощности.

    Масштабное отключение электроэнергии в Испании и Португалии нарушило работу общественного транспорта и железных дорог, движения ожидают одиннадцать поездов. Отмечаются серьезные сбои с телефонной связью и интернетом.

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    28 апреля 2025, 17:48 • Новости дня
    Белый дом высказался о перемирии на Украине в дни 80-летия Победы

    Белый дом заявил о намерении добиваться постоянного перемирия на Украине

    Белый дом высказался о перемирии на Украине в дни 80-летия Победы
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя решение президента России Владимира Путина объявить перемирие в дни 80-летия Победы, сообщила, что Вашингтон хочет добиться постоянного прекращения огня на Украине.

    По ее словам, президент США Дональд Трамп «четко дал понять, что хочет увидеть постоянное прекращение огня», передает ТАСС. Ливитт также отметила, что Трамп сохраняет оптимизм по поводу перспектив заключения сделки по урегулированию ситуации, но при этом остается реалистом.

    Она подчеркнула необходимость переговоров между лидерами России и США для поиска путей завершения конфликта.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что в дни празднования 80-летия Победы с 8 по 11 мая Россия приостанавливает все боевые действия в рамках спецоперации на Украине, рассчитывая на аналогичные меры со стороны Киева.

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    28 апреля 2025, 18:04 • Новости дня
    В Португалии назвали причину сбоя электросетей

    В Португалии сообщили о сбое электросетей из-за «редкого атмосферного явления»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Авария в работе электросетей на Пиренейском полуострове связана с резкими перепадами температур, произошедшими во внутренних районах региона, сообщил португальский оператор электросетей Ren.

    По данным оператора Ren, экстремальные колебания температуры во внутренних районах Испании привели к неполадкам в энергосистеме. Сбои затронули как Испанию, так и Португалию. Восстановление полной работы португальской энергосети может занять до недели, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Напомним, в понедельник многочисленные города Испании и часть Португалии оказались обесточены после масштабного сбоя в электросети, нарушившего работу транспорта и связи, а энергосистемы двух стран потеряли более 10 ГВт мощности.

    Как писала ранее в этот день газета ВЗГЛЯД, теннисные матчи на мадридском «Мастерсе» приостановили во время вторых сетов после массового отключения света, затронувшего районы Испании и Португалии.

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    28 апреля 2025, 18:39 • Новости дня
    Появились кадры боевой работы военных КНДР в Курской области
    Появились кадры боевой работы военных КНДР в Курской области
    @ ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Опубликованы кадры совместной работы российских и северокорейских военных при освобождении Суджанского района Курской области.

    На видео видно, как бойцы двух стран координируют действия и ведут прицельный огонь по позициям Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

    В субботу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Герасимов отметил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов Курской области, действуя в рамках стратегического партнерства между двумя странами.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил самоотверженность военных страны, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.

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    28 апреля 2025, 17:35 • Новости дня
    Рар оценил возможное назначение Вадефуля новым главой МИД ФРГ

    Политолог Рар: Новое правительство Германии не станет «подарком» для Москвы

    Рар оценил возможное назначение Вадефуля новым главой МИД ФРГ
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Новое правительство Германии – не «подарок» для Москвы. Берлин хочет взять на себя бесспорное лидерство в Европе и руководить процессом милитаризации Евросоюза, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что МИД Германии может возглавить Йохан Вадефуль. Политик выступает за поставки Украине ракет Taurus.

    «Вероятный будущий министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль не будет принципиально отличаться от Анналены Бербок, хотя он более сдержанный и рассудительный политик», – отметил немецкий политолог Александр Рар. Собеседник напомнил, что Вадефуль отвечал за внешнюю политику в парламентской фракции ХДС.

    «Он близок к Фридриху Мерцу, поэтому проводить самостоятельный курс не станет. К тому же вся внешняя политика будет сосредоточена в новом органе, который сейчас создадут – Совете национальной безопасности. Возглавит его канцлер», – рассуждает эксперт.

    По оценкам политолога, новое правительство Германии – не «подарок» для Москвы. «Берлин хочет взять на себя бесспорное лидерство в Европе и руководить процессом милитаризации Евросоюза или эскалацией конфликта с России по поводу НАТО и Украины», – указал спикер.

    «Тем не менее можно ожидать, что кабмин будет избегать прямого столкновения с российской стороной на поле боя. Без американцев немцы ни в какую серьезную драку с Москвой не полезут», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что политик от Христианско-демократического союза (ХДС) Йохан Вадефуль может стать новым министром иностранных дел Германии в правительстве Фридриха Мерца. Как отмечает телеканал NTV, впервые за 60 лет представитель партии будет курировать МИД.

    Вадефуль на этом посту сменит Анналену Бербок. Ему 62 года, он юрист. С 2017 Вадефуль был заместителем главы парламентской группы по внешней и оборонной политике. Последние годы – ключевой советник Фридриха Мерца по международным вопросам.

    Вадефуль известен своей антироссийской позицией и является одним из ястребов в ХДС в части отношений с Москвой. В интервью Tagesspiegel в 2023 году он выступил за то, чтобы Украине разрешили использовать оружие, поставляемое Германией, в том числе для ударов вглубь территории России.

    Примечательно, что в январе 2025 года политик стал жертвой розыгрыша Вована и Лексуса. Пранкеры позвонили ему от имени главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Вадефуль в ходе разговора отметил, что ФРГ не сможет отправить военный контингент на украинскую территорию из-за сложных юридических процедур и отсутствия поддержки такого шага со стороны граждан.

    При этом он пообещал собеседнику поставить ВСУ больше оружия, а еще выдал чувствительную информацию насчет передачи дальнобойных ракет Taurus – якобы это может быть возможно «не раньше мая, и то с оглядкой на Трампа».

    Напомним, досрочные парламентские выборы в Германии состоялись 23 февраля. В первой половине апреля блоку ХДС/ХСС, занявшему по итогам голосования первое место, и СДПГ (третье место) удалось договориться о заключении коалиционного соглашения для формирования нового правительства ФРГ. Заседание немецкого бундестага, на котором будет избран новый канцлер и приведен к присяге новый кабинет министров, предварительно, назначено на 6 мая.

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    29 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил решение Индии заменить МиГ-29К французскими Rafale

    Военный эксперт Шурыгин: Индия меняет МиГ-29К на французские Rafale по трем причинам

    Военный эксперт объяснил решение Индии заменить МиГ-29К французскими Rafale
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение Нью-Дели заменить МиГ-29К/КУБ истребителями Rafale не скажется на военно-техническом сотрудничестве Индии и России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Владислав Шурыгин. Он объяснил закупку Индией французских машин тремя причинами.

    «Решение индийского руководства заменить самолеты МиГ-29К/КУБ французскими Rafale связано с тремя факторами», – считает военный эксперт Владислав Шурыгин. Первый – политика Нью-Дели по диверсификации поставщиков вооружений и военной техники.

    «Индия ориентирована на российский рынок, но последние 15 лет власти стараются проводить свой курс таким образом, чтобы не зависеть только от одной страны-производителя. В сфере истребительной авиации они – помимо Москвы – сотрудничают с Парижем и другими государствами», – уточнил собеседник.

    На этом фоне он указал на призывы США к Индии закупать F-35. Однако, как отметил Шурыгин, американский самолет – «очень дорогой и крайне переоцененный». Отсюда вытекает второй фактор, почему индийское руководство заменяет «МиГи» на Rafale – доступность истребителей. «Французская машина достаточно «возрастная», и она, что называется, по карману Дели», – пояснил эксперт.

    Наконец, третий фактор – опасение вторичных санкций: «Поскольку на сегодняшний день Москва находится под всевозможными рестрикциями, то, возможно, Индия просто опасается закупать российскую технику». По его оценкам, в связи с нынешней сделкой между Нью-Дели и Парижем не возникнет каких-либо последствий для военно-технического сотрудничества Индии и России.

    «Говорить о том, что индийские власти откажутся от нашего оружия или истребителей, – это ерунда. Первоочередная задача России в настоящее время – насыщать свои Вооруженные силы новой техникой. А поставки за границу, я думаю, начнут восстанавливаться и активизироваться после окончания спецоперации», – заключил Шурыгин.

    Ранее правительство Индии заключило с Францией контракт на поставку 26 истребителей Rafale-M и Rafale-D. Как сообщило минобороны республики, сумма сделки составила 630 млрд индийских рупий (более 7,4 млрд долларов).

    Ожидается, что разработанные французской компанией Dassault Aviation самолеты заменят палубные истребители МиГ-29K и МиГ-29KУБ, которые базируются на индийских авианосцах Vikramaditya и Vikrant. Замену им Индия начала искать на фоне «приближающихся сроков их вывода из эксплуатации», пишет The Hindu.

    Как уточнило индийское военное ведомство, из 26 самолетов 22 представляют собой палубные одноместные боевые Rafale-M, а еще четыре – это двухместные тренировочные Rafale-D. Истребители будут поставлять с 2028 по 2030 год, а экипаж пройдет обучение во Франции и Индии. Сейчас в стране уже эксплуатируют 36 самолетов Rafale, приобретенных у Парижа в 2016 году.

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    29 апреля 2025, 10:57 • Новости дня
    Крах энергосистемы Испании и Португалии связали с Францией

    La Vanguardia: Блэкаут в Испании и Португалии произошел из-за сбоя на линии из Франции

    Крах энергосистемы Испании и Португалии связали с Францией
    @ Jan-Uwe Ronneburger/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В результате отключения линии между Испанией и Францией и резкого снижения выработки электроэнергии большая часть Испании и Португалии на несколько часов осталась без света.

    Масштабное отключение электроэнергии на большей части Иберийского полуострова произошло из-за внезапного резкого падения электроснабжения, что привело к отключению сетевой взаимосвязи между Испанией и Францией, передает Reuters со ссылкой на испанскую La Vanguardia.

    Испанский оператор энергосистемы REE сообщил, что система потеряла 15 гигаватт мощности всего за пять секунд примерно в 13.33 по местному времени.

    Начальник системных операций REE Эдуардо Прието заявил на пресс-конференции: «В результате этого отключения и серьезного дисбаланса в выработке электроэнергии наша система рухнула». По его словам, выпадение мощности превысило пределы, на которые рассчитаны европейские энергосистемы, что и вызвало автоматическое разъединение энергосетей Испании и Франции, а затем и крах испанской энергосистемы.

    Причины столь масштабной потери мощности пока не установлены, ни одна версия не исключается, отметил премьер-министр Испании Педро Санчес в национальном обращении.

    Португалия предположила, что сбой произошел в Испании, тогда как испанские власти связали проблему с разрывом соединения с Францией. При этом премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру заявил, что нет никаких признаков кибератаки.

    По словам Санчеса, страна потеряла 15 гигаватт выработки, что составляет примерно 60% национального спроса на электроэнергию. Такого ранее не фиксировалось в истории страны Техники продолжают выяснять причины столь резкого падения.

    Отключение длилось несколько часов и вызвало значительные перебои в работе инфраструктуры в Испании и Португалии. Массовое отключение электроэнергии в Испании и Португалии нарушило работу общественного транспорта и железных дорог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после масштабного отключения электричества, затронувшего почти всю Иберийскую часть Испании и Португалии, энергоснабжение удалось восстановить, однако режим чрезвычайной ситуации пока сохраняется.

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    28 апреля 2025, 15:21 • Новости дня
    Мишустин рассказал о поразившей его девушке-сварщице

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Михаил Мишустин во время марафона «Знание» выделил историю студентки колледжа в Реутове, заявившей о желании стать сварщицей.

    Во время просветительского марафона общества «Знание» премьер-министр Михаил Мишустин поделился впечатлениями от посещения колледжа в Реутове, передает ТАСС. Мишустин рассказал, что в одном из классов встретил группу из двадцати человек, половину которой составляли девушки, обучающиеся на сварщиков по программе «Профессионалитет». Студентки не только заявили, что «сварка – это наше все», но и вдохновили присутствующих своим энтузиазмом.

    Премьер особенно выделил одну из девушек, которая призналась ему, что планирует стать сварщицей, несмотря на стереотипы. По ее словам, зарплата может достигать 300 тыс. рублей, а работа дает интерес к техническим изысканиям. Мишустин отметил, что подобная мотивация стала возможной благодаря сильному преподавателю – сварщику 6-го разряда, который объяснил свою приверженность преподаванию любовью к молодежи.

    В классе также присутствовали два Героя России, представляющие промышленные предприятия. По словам премьера, эти специалисты «охотятся» за выпускниками, поскольку те демонстрируют высокий профессионализм. Мишустин подчеркнул, что рабочих профессий не стоит ни стесняться, ни бояться, и что обучение по программе «Профессионалитет» – отличная возможность получить востребованное высшее образование, способствующее развитию страны.

    Ранее Мишустин заявил, что сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия и поддержка семьи являются важнейшей из семи национальных целей страны.

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    29 апреля 2025, 08:17 • Новости дня
    МС-21 с отечественными системами впервые поднялся в небо
    МС-21 с отечественными системами впервые поднялся в небо
    @ t.me/rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Среднемагистральный самолет МС-21 с новыми российскими системами успешно прошел первый испытательный полет продолжительностью более одного часа.

    Полет опытного образца МС-21 прошел на аэродроме Иркутского авиазавода компании «Яковлев», передает Telegram Ростеха. На борту тестировались отечественные системы – авионика, электроснабжение, кондиционирование и другие ключевые агрегаты. Самолет провел в воздухе 1 час 15 минут, достигнув высоты 3 тыс. метров и скорости 580 километров в час.

    Представители компании сообщили, что полетное задание было выполнено полностью, все новые российские системы отработали без замечаний. Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко заявил: «МС-21 призван заменить «боинги» и «эйрбасы» в небе России. Это передовой по своим характеристикам самолет, очень современный и комфортный, с выдающейся аэродинамикой и системами нового поколения на борту».

    Также он отметил, что благодаря двигателям ПД-14 и замене порядка 80 иностранных агрегатов, самолет будет отличаться низкими эксплуатационными расходами и независимостью от зарубежных поставок. Первый успешный полет назван важным шагом к сертификации и началу поставок МС-21 на российский рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех внедрил IT-систему поддержки авиадвигателей для самолетов МС-21 и SJ-100, также Ростех отгрузил серийные двигатели для МС-21, а МС-21-300 имеет ряд преимуществ перед Ту-154М, включая более современное оснащение и повышенную топливную эффективность.

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