Рютте допустил усиление мер сдерживания НАТО в Черном море

Генсек НАТО Рютте допустил усиление мер сдерживания альянса в Черном море

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил последние инциденты в Черном море с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым, передает РИА «Новости».

«Мы уже усилили наше присутствие на восточном фланге и продолжим следить за обстановкой в сфере безопасности, при необходимости корректируя наши меры сдерживания и обороны», – заявил Рютте.

Ранее болгарские власти сообщили об атаке беспилотников на два торговых судна у черноморского побережья страны, в результате которой одно из них затонуло. Радев подчеркнул отсутствие доказательств, позволяющих установить виновных в произошедшем.

В последнее время участились атаки украинских военных на гражданскую инфраструктуру и мирные суда. В начале октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Черное море стало малопригодно для безопасного судоходства из-за действий Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Болгария запросила помощь ЕС и НАТО после атаки на суда в Черном море.

До того атакованный танкер отбуксировали в безопасное место.

Также при атаке беспилотников на судно погиб капитан.