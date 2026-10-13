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Рютте допустил усиление мер сдерживания НАТО в Черном море
Генсек НАТО Рютте допустил усиление мер сдерживания альянса в Черном море
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о возможности усиления мер сдерживания и обороны Североатлантического альянса в Черном море после инцидентов с торговыми судами у побережья Болгарии.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил последние инциденты в Черном море с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым, передает РИА «Новости».
«Мы уже усилили наше присутствие на восточном фланге и продолжим следить за обстановкой в сфере безопасности, при необходимости корректируя наши меры сдерживания и обороны», – заявил Рютте.
Ранее болгарские власти сообщили об атаке беспилотников на два торговых судна у черноморского побережья страны, в результате которой одно из них затонуло. Радев подчеркнул отсутствие доказательств, позволяющих установить виновных в произошедшем.
В последнее время участились атаки украинских военных на гражданскую инфраструктуру и мирные суда. В начале октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Черное море стало малопригодно для безопасного судоходства из-за действий Киева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Болгария запросила помощь ЕС и НАТО после атаки на суда в Черном море.
До того атакованный танкер отбуксировали в безопасное место.
Также при атаке беспилотников на судно погиб капитан.