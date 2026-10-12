Болгария запросила помощь ЕС и НАТО после атаки на суда в Черном море

Болгария запросила помощь ЕС и НАТО в расследовании атак дронов на торговые суда

Tекст: Вера Басилая

Правительство Болгарии обратилось к союзникам за помощью, так как национальным ведомствам до сих пор не удалось обнаружить обломки аппаратов для установления их происхождения, передает РИА «Новости».

«В письмах к председателю Евросовета Антониу Коште, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и генеральному секретарю НАТО Марку Рютте премьер-министр Румен Радев подчеркнул необходимость поддержки союзников и призвал к приоритетному решению этого вопроса, учитывая его неотложный характер», – говорится в коммюнике кабмина.

В ночь на 6 октября неизвестные беспилотники атаковали два судна в исключительной экономической зоне Болгарии. Зерновоз Able под флагом Палау загорелся, с него эвакуировали 18 моряков, двое получили тяжелые ранения. Второе судно Alfa Watan под флагом Того затонуло, его экипаж пропал без вести.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Болгарии предложила ввести мораторий на боевые действия в Черном море.

Во вторник власти Болгарии отказались задействовать статьи НАТО из-за атаки на корабли.

Минобороны Болгарии не установило принадлежность атаковавших суда беспилотников.