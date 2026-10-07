Президент Болгарии предложила ввести мораторий на боевые действия в Черном море

Президент Болгарии Йотова призвала прекратить боевые действия в Черном море

Tекст: Ольга Иванова

«Необходимо ввести мораторий на боевые действия в Черном море и преобразовать его в зону общей безопасности», – говорится в заявлении по итогам экстренного заседания консультативного совета национальной безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.

Глава государства подчеркнула необходимость активного участия Софии в переговорах для достижения консенсуса между прибрежными странами, отметив особую важность контактов с членами НАТО.

«Болгария должна в срочном порядке провести консультации с Румынией и Турцией по совместным действиям по прекращению нападений на торговые суда в Черном море и обеспечению безопасности судоходства», – сказала Йотова.

Она также добавила, что планируется запросить содействие у Международной морской организации ООН для правовой оценки инцидентов в регионе и принять резолюцию, гарантирующую свободу судоходства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мэр Сочи рассказал об устранении последствий атаки на танкер в Черном море.

Во вторник президент Болгарии созвала заседание Совета национальной безопасности из-за атак на суда.

В понедельник власти Турции выразили обеспокоенность безопасностью проливов в регионе.