Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.6 комментариев
Президент Болгарии предложила ввести мораторий на боевые действия в Черном море
Президент Болгарии Йотова призвала прекратить боевые действия в Черном море
Президент Болгарии Илияна Йотова призвала объявить мораторий на ведение боевых действий в акватории Черного моря из-за непрекращающихся атак беспилотников на торговые суда.
«Необходимо ввести мораторий на боевые действия в Черном море и преобразовать его в зону общей безопасности», – говорится в заявлении по итогам экстренного заседания консультативного совета национальной безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.
Глава государства подчеркнула необходимость активного участия Софии в переговорах для достижения консенсуса между прибрежными странами, отметив особую важность контактов с членами НАТО.
«Болгария должна в срочном порядке провести консультации с Румынией и Турцией по совместным действиям по прекращению нападений на торговые суда в Черном море и обеспечению безопасности судоходства», – сказала Йотова.
Она также добавила, что планируется запросить содействие у Международной морской организации ООН для правовой оценки инцидентов в регионе и принять резолюцию, гарантирующую свободу судоходства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мэр Сочи рассказал об устранении последствий атаки на танкер в Черном море.
Во вторник президент Болгарии созвала заседание Совета национальной безопасности из-за атак на суда.
В понедельник власти Турции выразили обеспокоенность безопасностью проливов в регионе.