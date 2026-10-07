Мэр Сочи рассказал об устранении последствий атаки на танкер в Черном море

Мэр Прошунин: В Сочи ликвидируют последствия атаки на танкер в Черном море

Tекст: Ольга Иванова

«Продолжаем работу по ликвидации последствий атаки на танкер в акватории Черного моря… Сейчас открытое горение на танкере ликвидировано, спасательные суда продолжают дежурство… Сам танкер дрейфует вдоль береговой линии Лазаревского района под воздействием кругового Черноморского течения», – сообщил Прошунин в «Макс».

В Минтрансе отметили, что экипаж судна, состоящий из 23 граждан Индии, спасен, пострадавших нет. По данным мэра, загрязнения моря нефтепродуктами не зафиксировано.

Прошунин призвал жителей и гостей курорта сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации. Он добавил, что ситуация находится на контроле городского оперативного штаба.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду экипаж атакованного в Черном море танкера отказался от госпитализации.

Специалисты не выявили в Сочи превышения вредных веществ после атаки катера на судно.

Спасатели ликвидировали открытое горение на танкере.