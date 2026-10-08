Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
НАТО анонсировала учения в Латвии по информационным гибридным войнам
НАТО проведет в Риге учения команд из 13 стран с использованием ИИ по информационным гибридным войнам, сообщил директор Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций альянса Янис Сартс.
Команды из 13 стран НАТО проведут в Риге военно-гражданские учения SYNESIS 2026 по информационным гибридным войнам. Учения пройдут в середине октября. Там будет опробован подход к обучению путем интеграции моделирования поведения аудитории с поддержкой ИИ, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сайт центра.
«Мы не хотели создавать еще одни учения, в которых поведение аудитории имитируется людьми: это неизбежно приводит к субъективным предположениям и предубеждениям, которые могут быть ошибочными и могут усилить ошибки, допущенные участниками учений», – пояснил Сартс.
По его словам, для учений были созданы автономные общества, управляемые агентами ИИ, которые обладают характеристиками, присущими реальным обществам, и способны меняться с развитием событий.
Центр передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО был основан в 2014 году и аккредитован как международная военная организация. Он расположен в Латвии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны Турции анонсировало учения НАТО в Черном море. Ранее военные моряки из шести стран НАТО приступили к проведению международных учений с использованием автономных морских беспилотников.
В сентябре ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике.