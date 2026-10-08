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    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 17:24 • Новости дня

    НАТО анонсировала учения в Латвии по информационным гибридным войнам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    НАТО проведет в Риге учения команд из 13 стран с использованием ИИ по информационным гибридным войнам, сообщил директор Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций альянса Янис Сартс.

    Команды из 13 стран НАТО проведут в Риге военно-гражданские учения SYNESIS 2026 по информационным гибридным войнам. Учения пройдут в середине октября. Там будет опробован подход к обучению путем интеграции моделирования поведения аудитории с поддержкой ИИ, пишет РИА «Новости» со ссылкой на сайт центра.

    «Мы не хотели создавать еще одни учения, в которых поведение аудитории имитируется людьми: это неизбежно приводит к субъективным предположениям и предубеждениям, которые могут быть ошибочными и могут усилить ошибки, допущенные участниками учений», – пояснил Сартс.

    По его словам, для учений были созданы автономные общества, управляемые агентами ИИ, которые обладают характеристиками, присущими реальным обществам, и способны меняться с развитием событий.

    Центр передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО был основан в 2014 году и аккредитован как международная военная организация. Он расположен в Латвии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны Турции анонсировало учения НАТО в Черном море. Ранее военные моряки из шести стран НАТО приступили к проведению международных учений с использованием автономных морских беспилотников.

    В сентябре ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике.

    5 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    В США покупателей мощных видеокарт заставили подписывать обещание не вывозить их из США
    В США покупателей мощных видеокарт заставили подписывать обещание не вывозить их из США
    @ Kobe Li/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Американская сеть магазинов электроники Micro Center ввела требование к покупателям видеокарт Nvidia RTX 5090 подписывать декларацию об отказе от их отправки за рубеж.

    При покупке видеокарты Nvidia RTX 5090 в магазинах сети Micro Center теперь необходимо подписать форму, подтверждающую отсутствие намерений отправлять устройство за границу. Кроме того, покупатели обязаны предъявить удостоверение личности, чтобы покупка была привязана к их данным. Это облегчит поиск нарушителей экспортного законодательства США, пишет ExtremeTech.

    Новое правило распространяется и на готовые компьютеры. Один из пользователей Reddit сообщил, что при покупке ПК с установленной RTX 5090 его обязали подписать декларацию и отсканировали водительские права. В магазине ему объяснили, что это новая политика компании.

    Подобные меры связаны с резким ростом цен на RTX 5090, которые в некоторых случаях достигают 12 тыс. долларов. Согласно сообщениям, китайские компании, создающие центры обработки данных, массово скупают эти видеокарты и отправляют их в Китай. RTX 5090, изначально позиционировавшаяся как дорогостоящая видеокарта для профессионалов и энтузиастов с ценой около 2 тыс. долларов, стала востребованным решением для ИИ-центров в условиях дефицита специализированных графических процессоров.

    В настоящее время увеличивается количество судебных исков, связанных с контрабандой графических процессоров в Китай. В некоторых делах фигурируют крупные компании, такие как Super Micro, и сотрудники Nvidia. Вероятно, Micro Center пытается защитить себя от возможных юридических проблем и соблюдать часто меняющиеся экспортные законы США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Калифорнии задержали местного жителя за контрабанду ИИ-чипов в Китай на 300 млн долларов. Летом китайские аналоги чипов Nvidia впервые принесли создателям прибыль. В мае будущее Nvidia в Китае осталось неопределенным.

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    7 октября 2026, 15:06 • Новости дня
    OpenAI отвергла причастность своих ИИ-агентов к сбою ресурсов Wikimedia

    OpenAI не выявила причастности своих ИИ-агентов к сбою ресурсов Wikimedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания OpenAI заявила, что пока не обнаружила доказательств причастности своих ИИ-агентов к весеннему сбою в работе ресурсов Wikimedia Foundation.

    Компания пока не нашла подтверждений связи активности своих агентов искусственного интеллекта с майским сбоем в работе ресурсов оператора «Википедии», передает РИА «Новости».

    «Расследование не установило, что деятельность компании затронула работу Wikimedia в мае», – заявили в OpenAI. Там добавили, что продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

    Во вторник оператор Wikimedia Foundation сообщил о выявлении несанкционированной активности ИИ-агентов OpenAI на своих платформах. По данным фонда, они отправляли сотни тысяч запросов к ресурсам, что, предположительно, могло привести к масштабному сбою «Викиданных» в мае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ИИ-агенты OpenAI взломали два правительственных сайта в Австралии.

    В прошлом месяце они атаковали три американских министерства.

    ИИ-агент взломал систему медстрахования Австралии.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    5 октября 2026, 22:31 • Новости дня
    Экс-сотрудник Anthropic предупредил о риске вымирания человечества из-за ИИ

    Экс-разработчик Anthropic Коксон предрек вымирание людей из-за ИИ

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший сотрудник американской компании Anthropic Джейкоб Коксон на слушаниях в городском совете Нью-Йорка заявил, что развитие нейросетей до суперинтеллекта грозит вымиранием человечества.

    «Вероятней всего, на мой взгляд, что нынешний путь приведет к потере контроля над ИИ и может закончиться вымиранием человечества», – сказал Коксон.

    По его словам, разработчики ведут себя безрассудно, следуя корпоративной культуре быстрого создания продуктов и устранения ошибок постфактум, что неприменимо к столь мощной технологии. Коксон отметил, что ИИ-компании стремятся создать суперинтеллект, способный превзойти человека в любых задачах, передает РИА «Новости».

    Бывший сотрудник Anthropic подчеркнул, что в случае успеха нейросети могут трансформировать экономику и медицину. Однако в настоящее время разработчики не знают, как контролировать создаваемые системы, и не понимают мотивов их действий, а искусственный интеллект уже сейчас взламывает сторонние сети.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент сравнил руководство компаний-разработчиков с героем романов об убийце Ганнибале Лектере. По мнению министра, развитие нейросетей следует замедлить, если опасения об их опасности оправданы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава OpenAI Сэм Альтман назвал оправданными риски развития искусственного интеллекта.

    В пятницу профильные специалисты подняли бунт в ведущих ИИ-компаниях.

    На прошлой неделе разработчик нейросетей Anthropic предупредил об экзистенциальной угрозе человечеству.

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    6 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    Мишустин рассказал об активном использовании колонки «Алиса»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин признался, что активно пользуется умной колонкой «Алиса», отдавая предпочтение режиму «Эксперт».

    Глава правительства во вторник принимает участие в форуме «Цифровые решения», проходящем в Национальном центре «Россия», передает РИА «Новости». До пленарной сессии он ознакомился с организованной в рамках мероприятия выставкой.

    «По поводу «Алисы» хочу сказать, что я сам активно ее использую. Особенно мне нравится режим «Эксперт», – заявил Мишустин в ходе осмотра экспозиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр ознакомился с будущим госуслуг и искусственного интеллекта.

    В июне глава Минцифры назвал лидера среди ИИ-ассистентов в России.

    Весной крымские ученые обучили Алису говорить на крымско-татарском языке.

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    6 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Мишустин ознакомился с будущим госуслуг и искусственного интеллекта

    Мишустин ознакомился с достижениями цифровой трансформации на выставке в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель правительства Михаил Мишустин осмотрел выставку «Цифровые решения» в Национальном центре «Россия», где ознакомился с разработками в сфере цифровой трансформации и искусственного интеллекта.

    Вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко и главой Минцифры Максутом Шадаевым Мишустин осмотрел экспозицию из 26 стендов, пишет ТАСС.

    На стенде «Ростелекома» глава компании Михаил Осеевский представил проект Трансевразийской линии связи TEA NEXT, служащей независимым маршрутом для данных. Замминистра цифрового развития Сергей Цветков показал премьеру развитие портала госуслуг, включая сервисы «Госключ» и новые функции безопасности.

    Гендиректор VK Владимир Кириенко рассказал о мессенджере «Макс», а представители «Яндекса» Тигран Худавердян и Александр Болховитянов продемонстрировали развитие ИИ «Алиса», умные устройства, ИИ-юриста и алгоритмы перевода на языки народов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мишустин сравнил искусственный интеллект с электричеством.

    Он поручил внедрить ИИ в российскую промышленность.

    Премьер распорядился разработать законопроект о его внедрении.

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    8 октября 2026, 15:10 • Новости дня
    Мишустин сообщил об удвоении доли IT в структуре ВВП России
    Мишустин сообщил об удвоении доли IT в структуре ВВП России
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что за последние шесть лет доля отрасли информационных технологий в структуре валового внутреннего продукта России увеличилась в два раза.

    Отрасль информационных технологий в России демонстрирует высокие темпы роста, сообщил премьер, передает РИА «Новости». «Благодаря системной работе отрасль информационных технологий демонстрирует высокие темпы роста – за шесть лет доля IT в структуре валового внутреннего продукта России удвоилась», – заявил Мишустин в приветствии участникам II Глобального цифрового форума.

    Он отметил, что Россия выступает центром компетенций и занимает ведущие позиции в международном цифровом взаимодействии. По его словам, объем экспортных продаж отечественных IT-продуктов и сервисов ежегодно растет, увеличивается и интерес иностранных партнеров к российскому софту.

    Глава правительства также подчеркнул важность развития искусственного интеллекта. Он напомнил, что эти технологии уже применяются в отечественной промышленности, здравоохранении, образовании и логистике, оставаясь приоритетным направлением для государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Мишустин отметил, что оказание госуслуг онлайн в России вышло на топовый мировой уровень. Он поручил Минцифры усилить защиту портала.

    Глава правительства ознакомился с будущим госуслуг и искусственного интеллекта.

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    6 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    OpenAI и Anthropic поддержали законы Австралии об утечках из-за ИИ

    Reuters: OpenAI и Anthropic поддержали новые законы об ИИ в Австралии

    Tекст: Мария Иванова

    Американские компании OpenAI и Anthropic на слушаниях в парламенте Австралии выразили готовность соблюдать новые законы об обязательном информировании об утечках данных из-за ИИ-агентов.

    Руководство американских разработчиков искусственного интеллекта OpenAI и Anthropic согласилось поддержать законодательство об уведомлениях об утечках, произошедших по вине ИИ-агентов. Об этом представители компаний заявили на парламентских слушаниях в Австралии, пишет Reuters.

    «Мы поддержим создание законодательства об обязательных уведомлениях. Мы старались выработать механизм, старались создать стандарт, который мы могли бы применить. Эту функцию может выполнять законодательство», – заявил на слушании директор по стратегическому развитию OpenAI Джейсон Квон.

    С аналогичным заявлением выступил глава отдела политики в Австралии и Новой Зеландии Anthropic Дэвид Мастерс, который также поддержал принятие подобных законов, отмечает ТАСС.

    В сентябре австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе сообщил, что ИИ-агент OpenAI получил несанкционированный доступ к государственной системе здравоохранения. Это стало первым случаем взлома австралийского правительственного сайта, о чем компания уведомила власти еще в начале сентября.

    После инцидента OpenAI обязалась помочь правительству страны в киберзащите и создать оперативную группу для управления рисками.

    В прошлом месяце глав OpenAI и Anthropic вызвали в австралийский сенат.

    ИИ-агент от OpenAI взломал систему медицинского страхования страны.

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    7 октября 2026, 06:14 • Новости дня
    В США зафиксировали признаки пузыря в IT-секторе

    Bloomberg: Bank of America выявил пузырь в американском IT-секторе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Акции американских технологических компаний демонстрируют признаки финансового пузыря, необходимо принять меры для защиты от краха, заявили в Bank of America.

    Рост индекса Nasdaq 100 до исторических максимумов обеспечивается всего несколькими компаниями, связанными с искусственным интеллектом, что вызывает опасения по поводу образования пузыря на рынке, пишет Bloomberg.

    «Низкий охват является классической чертой образования пузырей и обычно не прекращается, пока они не лопнут», – отметили стратеги банка в своей аналитической записке.

    Для инвесторов, которые боятся упустить выгоду от роста Nasdaq 100, опционы являются более эффективным инструментом, чем владение базовыми акциями. Эксперты рекомендовали покупать колл-опционы на биржевой фонд Invesco QQQ Trust ETF, отслеживающий этот индекс, чтобы ограничить риски.

    По оценке банка, американские технологические акции в настоящее время имеют самый высокий показатель риска образования пузыря. В список наиболее переоцененных активов также вошли нефть, сектор здравоохранения и южнокорейские акции, где доминируют корпорации SK Hynix и Samsung Electronics.

    В пятницу американские правоохранительные органы задержали жителя Калифорнии за контрабанду чипов для искусственного интеллекта в Китай на 300 млн долларов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что частные спекулянты поплатились за излишнее доверие к успеху технологий искусственного интеллекта.

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    6 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Против McDonald's подали иск в США из-за завышения цен с помощью ИИ

    В США подали коллективный иск к McDonald's о сговоре по ценам с помощью ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Коллективный иск против сети ресторанов быстрого питания McDonald's подали в федеральный суд Чикаго, обвинив компанию в незаконной координации цен при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.

    Согласно исковому заявлению, сеть нарушила антимонопольное законодательство США, вступив в сговор с франчайзи с целью установления цен на основе ИИ-анализа данных о миллионах ежедневных транзакций в 14 тыс. ресторанов по всей стране, пишет Reuters.

    «Независимый бизнес должен самостоятельно определять цены», – говорится в иске.

    McDonald's заявила, что обвинения носят спекулятивный характер и не соответствуют действительности, отмечает ТАСС.

    В компании подчеркнули, что франчайзи самостоятельно формируют расценки, а использование аналитических инструментов является нормальной практикой в отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году против Google подали иск из-за доступа ИИ-помощника Gemini к письмам.

    Десятки тысяч европейских отелей подали коллективный иск против Booking.com.

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    7 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Греф описал стадии внедрения искусственного интеллекта на языке зумеров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Сбербанка Герман Греф, используя молодежный сленг, описал стадии внедрения искусственного интеллекта в сервисы как переход от «стрема» к «вау».

    «Очень часто бывает так, что сначала стрем, потом норм, а потом вау. К сожалению, через все эти три стадии очень часто приходится проходить», – заявил Греф на пленарной сессии в рамках форума «Цифровые решения», передает ТАСС.

    Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко добавил, что главное в этом процессе – избежать ситуации, когда «сначала стрем, потом норм и потом опять стрем».

    Замглавы администрации президента России Максим Орешкин в свою очередь подчеркнул, что внедрение ИИ является несомненным благом. При этом он отметил, что искусственный интеллект не должен полностью заменять человека, поскольку их комбинация дает значительно лучший результат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Греф оценил скорость адаптации России к цифровому миру.

    В конце прошлого месяца он исключил замену глав компаний искусственным интеллектом в ближайшие 10 лет.

    В сентябре Орешкин назвал самую дефицитную профессию в России из-за нейросетей.

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    6 октября 2026, 08:16 • Новости дня
    OpenAI решила скрыто маркировать тексты от ChatGPT по требованию Евросоюза

    OpenAI объявила о добавлении невидимых водяных знаков в тексты ChatGPT в ЕС

    Американская компания OpenAI добавит водяные знаки к материалам, сгенерированным искусственным интеллектом, для соблюдения законов Евросоюза.

    Американская компания OpenAI добавит невидимые водяные знаки к текстам, созданным с помощью ChatGPT и Codex, на территории Евросоюза. Такое решение разработчик принял для соблюдения европейского закона об искусственном интеллекте, который обязывает поставщиков генеративных моделей обеспечивать машиночитаемую идентификацию материалов, передает ТАСС.

    В компании уточнили, что новая маркировка не предназначена для оценки вклада человека, установления авторских прав, идентификации пользователя или проверки достоверности данных. При этом отсутствие водяного знака не будет служить стопроцентной гарантией того, что текст написан человеком.

    На начальном этапе внедрение технологии ограничится европейским рынком. В дальнейшем OpenAI допускает пересмотр своего подхода по мере развития соответствующих стандартов и технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу OpenAI лишилась руководителя по прозрачности систем безопасности.

    В начале сентября пользователи ChatGPT по всему миру столкнулись с масштабным сбоем.

    Летом компания собралась выпустить умную колонку.

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    8 октября 2026, 03:56 • Новости дня
    Основатель Blue Origin Джефф Безос анонсировал создание дата-центров на орбите

    Джефф Безос сообщил о планах разместить дата-центры в космосе

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская аэрокосмическая компания Blue Origin разрабатывает проект по размещению центров обработки данных на орбите для снижения их энергопотребления, рассказал бизнесмен и основатель компании Джефф Безос.

    Компания Blue Origin занимается разработкой проекта по созданию центров обработки данных на орбите Земли. По словам Джеффа Безоса, этот шаг позволит существенно снизить высокое энергопотребление наземных дата-центров, рассказал он Fox News.

    «Blue Origin работает над проектом «Восход солнца». Мы подали заявку в Федеральную комиссию по связи США на запуск более 50 тыс. спутников. Так что да, мы можем разместить дата-центры в космосе, и на то есть веский повод», – приводит слова Безоса ТАСС.

    Ранее аналогичные инициативы представили компании SpaceX и Starcloud. Весной газета The Wall Street Journal сообщала, что подача заявки на размещение спутников с искусственным интеллектом означает официальное вступление Blue Origin в гонку космических дата-центров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, SpaceX в феврале сообщала о намерении запустить 1 млн спутников на орбиту для работы дата-центров, при этом астрономы предрекли уничтожение озонового слоя из-за новой группировки Маска.

    В сентябре США объявили о том, что намерены захватить контроль над ключевыми точками космоса.


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    7 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Рубио призвал журналиста называть искусственный интеллект суперинтеллектом

    Госсекретарь США Рубио поправил репортера и призвал называть ИИ суперинтеллектом

    Tекст: Мария Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио поправил журналиста, задавшего вопрос об искусственном интеллекте, и призвал использовать термин «суперинтеллект».

    «Он называется суперинтеллект», – заявил Рубио на пресс-конференции с главой МИД Греции Йоргосом Герапетритисом в Афинах, передает ТАСС.

    Рубио отметил, что правительство США создало рабочую группу для изучения вопросов регулирования суперинтеллекта, связанных с ним угроз и преимуществ. Госсекретарь также подчеркнул намерение Вашингтона координировать действия в этой сфере со своими союзниками.

    На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в терминологии федерального правительства ИИ переименован в суперинтеллект. Одновременно руководители ведущих американских компаний в сфере искусственного интеллекта заключили соглашение о контроле над этой технологией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг решение Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении.

    Трамп и IT-гиганты провели ребрендинг искусственного интеллекта.

    На прошлой неделе Трамп обязал чиновников называть ИИ «суперинтеллектом».

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    7 октября 2026, 09:14 • Новости дня
    Глава МВФ предупредила об угрозе выхода ИИ из-под контроля человека

    Глава МВФ Георгиева предупредила о риске выхода ИИ из-под контроля человека

    Tекст: Вера Басилая

    Развитие искусственного интеллекта (ИИ) грозит серьезными рисками для рынка труда и кибербезопасности, а передовые модели способны стать неуправляемыми, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

    «Мы будем учиться в процессе [развития ИИ], но уже сейчас понимаем, что ключевую роль играет готовность к внедрению ИИ, включая цифровую инфраструктуру, готовность рынка труда и нормативные ограничения. Это поможет воспользоваться преимуществами ИИ и справиться с его серьезными последствиями, к которым относятся масштабные потери [мест] на рынке труда, серьезные угрозы кибербезопасности и стабильности, а также передовые модели, которые могут выйти из-под контроля человека и начать действовать бесконтрольно», – заявила Георгиева на выступлении в Сингапуре, передает ТАСС.

    Кроме того, Георгиева предупредила, что неоправдавшиеся прогнозы по прибыли технологических компаний, разрабатывающих ИИ, в сочетании с глобальными инвестициями в американские акции могут привести к масштабному шоку. По ее словам, на этапе между текущим бумом ИИ и появлением его преимуществ мир пройдет период максимального риска.

    Несмотря на риски, глава МВФ отметила, что при правильном подходе ИИ может прибавлять до 0,5 процентного пункта к мировому экономическому росту ежегодно, что за десятилетие сопоставимо с добавлением к мировой экономике объема, равного экономике АСЕАН. Георгиева также подчеркнула, что от инвестиционного бума в ИИ больше всего выигрывают США, Китай, Индия и азиатские поставщики технологий, в то время как большинство других стран остаются в стороне, что может усилить экономическое неравенство в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава компании OpenAI назвал оправданными риски развития ИИ.

    В пятницу вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс сравнил ажиотаж вокруг искусственного интеллекта с пандемией коронавируса.

    До этого Международный валютный фонд спрогнозировал рост мировой экономики в 2026 году.

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    8 октября 2026, 11:32 • Новости дня
    Китайский хакер взломал банки Южной Кореи с помощью искусственного интеллекта

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американская компания по кибербезопасности CrowdStrike сообщила, что неизвестный хакер с помощью инструментов на базе искусственного интеллекта проник в системы нескольких финансовых учреждений Южной Кореи и похитил данные.

    Взломщик, предположительно говорящий на китайском языке, использовал разработанный в КНР открытый инструмент для тестирования на проникновение ARTEX наряду с большими языковыми моделями. Кибератаки были проведены в конце сентября и начале октября, передает Yonhap.

    «Хотя эта активность не была приписана какому-либо известному противнику, злоумышленник, скорее всего, говорит по-китайски и имеет финансовую мотивацию», – заявили в CrowdStrike. По данным экспертов, целями стали, в том числе Hana Bank, KB Kookmin Bank и Shinhan Bank. Хакер скомпрометировал сервис запросов на получение кредитов и мобильную систему поддержки работы сотрудников.

    Злоумышленник в основном применял нейросеть DeepSeek, а также GLM и Grok через сессии Claude Code. Анализ файлов показал, что он интересовался в чатах площадками для продажи украденных южнокорейских данных. Кроме того, хакер просил ИИ составить резюме на 26-летнего выпускника Южно-Китайского технологического университета, однако его личность и точный объем похищенной информации остаются неизвестными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ИИ-агенты OpenAI атаковали три американских министерства. ИИ-агенты этой же компании предприняли кибератаку на сервис RubyGems. В мае в Google предупредили о создании хакерами инструмента на базе искусственного интеллекта для кибератак.

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Украина ударила по дата-центру «Яндекса» ради медийного эффекта

    ВСУ впервые ударили по центру обработки данных на территории России. Целью стал дата-центр «Яндекса» в городе Сасово в Рязанской области. Как сообщили в компании, часть сервисов может быть недоступна для пользователей. Эксперты подчеркивают: ЦОД не использовался в интересах российского Минобороны, и атака противника на этот объект в очередной раз подтвердила террористическую тактику Киева. Подробности

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    Распад Канады способен навредить интересам России

    Две из десяти канадских провинций так или иначе готовятся отделиться от остальной страны: Квебек, где сепаратисты победили на выборах, и Альберта, где сосредоточены нефтяные запасы. Несмотря на русофобию правительства Канады, распад этого государства не идеальный для России сценарий. Есть и получше. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

    • Помидоры и томаты: в чем разница, польза и вред, кому нельзя есть и сколько можно в день

      Помидоры входят в рацион миллионов россиян почти круглый год: летом их едят свежими, а зимой используют томатную пасту, соки и соусы. При этом вокруг продукта остается немало мифов – от споров о разнице между томатом и помидором до утверждений, что эти плоды якобы нельзя есть при подагре, камнях в почках или заболеваниях желудка. Разбираемся, чем на самом деле полезны помидоры, сколько в них калорий, почему приготовленные томаты могут быть особенно ценным источником ликопина, кому стоит ограничить продукт и есть ли разница между помидором и томатом.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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