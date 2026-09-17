Newsweek: Ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике

Tекст: Мария Иванова

Во время подготовки к маневрам Североатлантического альянса в Норвегии и Финляндии обувь военных США начала распадаться на морозе, что вынудило их закупать замену местного производства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Newsweek.

В ботинках быстро появлялись дыры, отпадали подошвы, а внутрь попадала ледяная вода. Военнослужащих приходилось отстранять от тренировок, хотя бракованная экипировка использовалась менее месяца.

Масштаб проблемы стал очевиден после возвращения морпехов на базу Кэмп-Лежен в Северной Каролине. Проверка запасов обуви выявила дефекты примерно у половины исследованных пар, а последующие летние инспекции показали еще более высокий уровень брака, который в документах Пентагона назвали тревожным.

Ситуация усугубляется тем, что американское законодательство обязывает Пентагон закупать военную обувь только производства США, а в Конгрессе обсуждается ужесточение этих правил. В учениях Cold Response 2026, направленных на отработку действий сил альянса в суровых условиях Арктики, участвовали около 3 тыс. американских морских пехотинцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Канада решила расширить военное присутствие в Арктике.

В конце прошлого года Москва заявила о подготовке к сотрудничеству с Вашингтоном в полярном регионе.

В начале прошлого года в НАТО попросили увеличить контингент США на арктических территориях.