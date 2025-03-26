Подлодка «Уфа» нанесла ракетный удар по целям на учениях в Японском море

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» Тихоокеанского флота нанесла удары крылатыми ракетами «Калибр» во время плановых учений в Японском море. Учения включали скрытный переход в назначенный район и пуски ракет по морской и береговой целям.

Первая ракета успешно поразила морскую цель, а вторая достигла береговой цели на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более 1 тыс. км. Учения поддерживали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолеты и беспилотники.

Видео, предоставленное Минобороны РФ, запечатлело последовательный пуск двух ракет из подводного положения, выполненный в светлое время суток, и момент попадания в цель. Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев выразил благодарность экипажу за успешное выполнение стрельбы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России планировало завершить строительство шести подлодок проекта 636.6 к 2024 году, а дизель-электрическая подлодка «Уфа» должна была войти в состав ВМФ России. Сообщалось, что подлодку «Можайск» для Тихоокеанского флота спустили на воду в Петербурге.