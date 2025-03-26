  • Новость часаВСУ атаковали беспилотником поселок в Белгородской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Урегулирование конфликта на Украине пошло мелкими шажками
    Директор ЦРУ подтвердил использование Signal спецслужбами США
    Реальный план в отношении Украины. Почему Путин впереди
    Юрист рассказал о праве полиции проникать на дачные участки
    Опубликован список подпадающих под мораторий на удары по энергосистеме объектов
    Спецпосланник Гренелл: Ядерное оружие с Украины принадлежало России
    Путин: В Минобороны изучают возможность ротации военных на СВО
    МИД исключил передачу Запорожской АЭС Украине или другой стране
    Российские военные в операции «Поток» использовали электросамокаты
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский готовится стрелять по своим

    По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем священники идут на войну

    Есть выражение «война все спишет». В экстремальной ситуации военных действий можно позволить себе то, что было бы немыслимо в какой-то другой ситуации. И вот священник говорит – нет, не спишет.

    7 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Где наше кино об СВО

    Чтобы написать хороший сценарий к фильму о войне, сценарист должен должен погрузиться в тему с головой. Услышать истории из уст свидетелей и участников, увидеть след трассеров в ночном небе, ощутить вкус адреналина на губах, испачкать штаны в окопной глине и танковой соляре. Только тогда его герои станут живыми.

    15 комментариев
    26 марта 2025, 07:15 • Новости дня

    Подлодка «Уфа» нанесла ракетный удар по целям на учениях в Японском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подводная лодка «Уфа» Тихоокеанского флота в ходе учений в Японском море успешно выполнила запуск крылатых ракет «Калибр» по морским и наземным целям, поразив мишени на расстоянии более 1 тыс. км, сообщили в Минобороны России.

    Как передает ТАСС, дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» Тихоокеанского флота нанесла удары крылатыми ракетами «Калибр» во время плановых учений в Японском море. Учения включали скрытный переход в назначенный район и пуски ракет по морской и береговой целям.

    Первая ракета успешно поразила морскую цель, а вторая достигла береговой цели на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более 1 тыс. км. Учения поддерживали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолеты и беспилотники.

    Видео, предоставленное Минобороны РФ, запечатлело последовательный пуск двух ракет из подводного положения, выполненный в светлое время суток, и момент попадания в цель. Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев выразил благодарность экипажу за успешное выполнение стрельбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России планировало завершить строительство шести подлодок проекта 636.6 к 2024 году, а дизель-электрическая подлодка «Уфа» должна была войти в состав ВМФ России. Сообщалось, что подлодку «Можайск» для Тихоокеанского флота спустили на воду в Петербурге.

    25 марта 2025, 03:33 • Новости дня
    Российский десантник рассказал подробности уничтожения самолета «Мрия»

    Старший сержант ВС РФ: Самолет «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ

    Российский десантник рассказал подробности уничтожения самолета «Мрия»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Старший сержант Вооруженных сил РФ Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен в аэропорту Гостомеля под Киевом в феврале 2022 года.

    Российский военнослужащий Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ. RTVI приводит слова сержанта, который утверждает, что видел, как самолет горел, и в него что-то попало. Шилов выразил уверенность, что удар был нанесен украинскими военными.

    По словам десантника, внутри «Мрии» находился корректировщик ВСУ, который около двух дней скрывался там от российских военных.

    Напомним, первая и единственная крупная десантная операция ВС РФ в аэропорту Гостомеля длилась с начала спецоперации до конца марта 2022 года, когда российские войска были выведены из-под Киевской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины завершила расследование по делу об уничтожении грузового самолета Ан-225 «Мрия».

    На Украине были арестованы экс-топ-менеджеры концерна «Антонов», которых СБУ считает виновными в потере самолета. Капитан самолета Дмитрий Антонов рассказал, что в январе руководство госпредприятия «Антонов» предпочло спасти себя, а не «Мрию».

    Коментарии (19)
    25 марта 2025, 03:24 • Новости дня
    «Ветераны России» призвали признать Юрия Шевчука иностранным агентом

    «Ветераны России» призвали Генпрокуратуру проверить Юрия Шевчука

    «Ветераны России» призвали признать Юрия Шевчука иностранным агентом
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал признать Юрия Шевчука иностранным агентом за его слова на концерте в Берлине, где он оскорбил россиян.

    Ильдар Резяпов, возглавляющий общественное движение «Ветераны России», призвал признать лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука иностранным агентом. Об этом сообщает РИА «Новости». Резяпов сослался на выступление Шевчука в Берлине, где артист, по словам общественника, «позволил себе оскорбить россиян, обвинив их в раболепии». Резяпов отметил, что заявление вызвало недовольство среди участников движения.

    «Мы призываем Генпрокуратуру, СК Российской Федерации, Минюст проверить Юрия Шевчука на иностранное финансирование и в случае его обнаружения требуем признать певца иноагентом», – заявил Резяпов.

    Он также добавил, что Шевчук в своих высказываниях о России игнорирует ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также отказывается поддерживать участников СВО и их семьи.

    Ранее «Ветераны России» призвали провести проверку в отношении комика Руслана Белого* на предмет соблюдения законодательства страны, что также привлекло внимание общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высказывание лидера рок-группы Юрия Шевчука о спецоперации Вооруженных сил России на Украине на концерте нарушило этические нормы, и в таком ключе вести диалог со зрителями недопустимо, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитник Александр Брод, комментируя передачу дела музыканта на рассмотрение в Дзержинский районный суд Петербурга. Лидер музыкальной группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт, и сейчас он проходит реабилитацию, сообщается на официальном сайте концертов коллектива. Музыкант и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук признан виновным в дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в Советском районном суде Уфы.

    Коментарии (26)
    25 марта 2025, 19:51 • Видео
    Ради отставки Бербок унизили всю планету

    В Германии нашли новое место работы для одиозного министра иностранных дел Анналены Бербок, которая скоро покинет свой пост. Но это место работы, к сожалению, не в Германии.

    Коментарии (0)
    26 марта 2025, 02:20 • Новости дня
    Спецпосланник Гренелл: Ядерное оружие с Украины принадлежало России

    Спецпосланник Гренелл: Ядерное оружие, от которого отказался Киев, принадлежало РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник США Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого отказалась Украина в рамках Будапештского меморандума, принадлежало России, а не Киеву.

    Посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР, изначально принадлежало России. Об этом пишет ТАСС.

    «Давайте внесем ясность относительно Будапештского меморандума: ядерное оружие принадлежало России, и это были остатки», – заявил Гренелл.

    Он добавил, что Украина вернула это ядерное оружие России, подчеркнув, что оно не было украинским: «Это неудобный факт», – подытожил он.

    Будапештский меморандум был подписан Россией, Украиной, США и Британией 5 декабря 1994 года и предоставлял Киеву гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного арсенала и присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Тогдашний ядерный арсенал, оставшийся после распада СССР на Украине, включал значительное количество зарядов и средств доставки, что делало ее третьей по ядерному потенциалу после США и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский требовал от США обещания ядерного удара по России в случае необходимости для обеспечения мира на Украине.

    Коментарии (3)
    25 марта 2025, 22:51 • Новости дня
    В Курской области сорвана контратака ВСУ

    Офицер ВС РФ сообщил об отражении контратаки ВСУ в Курской области и уничтожении 10 боевиков

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области российская реактивная артиллерия успешно отразила попытку контратаки украинских сил, уничтожив более 10 боевиков.

    Как сообщает РИА «Новости», реактивная артиллерия 22-го мотострелкового полка, входящего в группировку войск «Север», успешно отразила попытку контратаки ВСУ на отдельном участке фронта в Курской области.

    По словам офицера ВС РФ, действия украинских сил были встречены точным огнем российских систем залпового огня БМ-21 «Град», что позволило уничтожить более 10 боевиков и полностью сорвать контратаку.

    В марте российские силы начали масштабное наступление в Курской области, в ходе которого был освобожден город Суджа и несколько других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки «Север» продолжают наступление, вытесняя украинские войска с территории Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России продолжает разгром формирований ВСУ на территории Курской области, нанеся поражение семи украинским бригадам в приграничье.

    В Курской области мотострелки из группировки войск «Север» уничтожили 15 солдат ВСУ и захватили в плен одного. Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по культуре и искусству при главе государства, что Курская область будет восстановлена после атак ВСУ, а пострадавшие жители региона не будут оставлены без внимания.

    Коментарии (0)
    26 марта 2025, 00:27 • Новости дня
    Российские военные в операции «Поток» использовали электросамокаты

    Участник операции «Поток» рассказал о рейде на электросамокатах по трубе

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные в ходе операции «Поток» под Суджей использовали электросамокаты для передвижения по трубе газопровода, рассказал иерей Алексей Скрипкин.

    Участники операции «Поток» во время освобождения Суджи в Курской области использовали нестандартные средств передвижения, передает URA.RU. Российские солдаты применяли электросамокаты для перемещения по отключенному газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород, что позволило скрытно и оперативно проникнуть в тыл украинских войск под Суджей.

    По словам иерея Алексея Скрипкина, участвовавшего в операции, войска использовали электросамокаты для перевозки вещей в ходе рейда. «Электросамокаты сначала использовали для передвижения, а потом для перевозки вещей... Облегчало задачу – лучше, чем нести все на себе», – рассказал Скрипкин на открытии монумента российским военнослужащим в Екатеринбурге.

    Операция «Поток» стартовала 9 марта и продолжалась около недели, было задействовано более 800 российских солдат и офицеров. Целью было продвижение вглубь территории под контролем противника и создание стратегического плацдарма в районе Суджи. После успешных действий российских войск под Суджей ВСУ отдали приказ спешно отступать .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, части бойцов, участвовавших в операции «Поток», потребовалась специализированная медпомощь. Военные медики разработали уникальные методы лечения бойцов, у которых возникли проблемы с легкими после вдыхания продуктов гальванизации труб в результате длительного пребывания в трубе.

    Коментарии (0)
    26 марта 2025, 00:32 • Новости дня
    Лавров назвал генсека НАТО «смешным и жалким»

    Лавров упрекнул генсека НАТО в позиции по Гренландии и Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Лавров выступил с критикой позиции генерального секретаря НАТО Марка Рютте относительно Гренландии и Украины, назвав его «смешным и жалким человеком».

    Сергей Лавров, министр иностранных дел России, в интервью Первому каналу подверг резкой критике генерального секретаря НАТО Марка Рютте, пишет ТАСС. Лавров выразил недовольство позицией Рютте по вопросу Гренландии, назвав ее «позорной».

    Лавров отметил, что Рютте, несмотря на обязательства по защите интересов членов НАТО, не поддерживает территориальную целостность Дании, владеющей Гренландией, в то время как активно защищает Украину, которая не входит в альянс.

    В своем выступлении Лавров подчеркнул, что Рютте не высказывается о Гренландии, хотя это важно для Дании, входящей в НАТО. Упрекнув Рютте в двойных стандартах, Лавров сказал: «Смешной и жалкий человек».

    Эти слова Лавров пояснил, ссылаясь на заявления генерального секретаря, который требует неприкосновенности Украины, но игнорирует вопрос Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта, президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы решение о присоединении Гренландии к США. Он также угрожал введением высоких торговых пошлин против Дании, если та не откажется от острова. Попытки Трампа приобрести Гренландию ранее были отвергнуты датскими и гренландскими властями.

    Ранее Лавров отмечал, что европейские лидеры выступают за вступление Украины в НАТО и ЕС, в то время как администрация США считает, что о членстве в НАТО следует забыть.

    Коментарии (0)
    25 марта 2025, 22:41 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности рассмотреть условия России по Черному морю

    США обдумывают пять-шесть условий России по прекращению огня в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США внимательно изучают предложения России о прекращении огня в Черном море, подчеркнув, что рассматриваются пять-шесть условий.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что правительство США обдумывает условия, предложенные Россией для прекращения огня в Черном море, передает ТАСС. В ходе общения с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что эти условия включают в себя около пяти или шести пунктов, каждый из которых анализируется американской стороной.

    «Мы сейчас обдумываем все из них. Это примерно пять или шесть условий. Мы рассматриваем все из них», – сказал он. По его словам, обсуждение данных условий ведется в контексте стремления к стабилизации ситуации в Черном море и обеспечения безопасности в регионе.

    Трамп также добавил, что данная тема является важной частью международной повестки и требует внимательного подхода со стороны Вашингтона. Американский лидер рассчитывает на достижение взаимопонимания и конструктивный диалог с Москвой для разрешения текущих противоречий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, безопасность судоходства в Черном море была одной из ключевых тем на консульатциях в Эр-Рияде с участием России, США и Украины. После переговоров в Кремле сообщили, что Россия и США договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства в регионе и запрет ударов по энергетическим объектам на 30 дней. Однако меры по безопасности на море вступят в силу после снятия ряда санкционных ограничений с России.

    Коментарии (0)
    25 марта 2025, 02:23 • Новости дня
    США позитивно оценили ход переговоров в Эр-Рияде с участием России и Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Переговоры Белого дома с делегациями России и Украины в Эр-Рияде прошли успешно, ожидается позитивное заявление.

    По информации агентства Reuters, переговоры Соединенных Штатов с делегациями России и Украины проходят с положительными результатами. Источник в Белом доме заявил, что вскоре ожидается позитивное заявление по итогам встреч.

    Переговоры украинской делегации с США состоялись в столице Саудовской Аравии в воскресенье. На следующий день, в понедельник, в Эр-Рияде прошли переговоры между делегациями России и США. Россию представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

    Главной темой обсуждений было возможное возобновление инициативы по безопасности судоходства в Черном море. Этот вопрос также поднимался в ходе последнего телефонного разговора между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По итогам встреч стороны выразили удовлетворение ходом переговоров и выразили надежду на скорое принятие положительных решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Министерстве иностранных дел России подтвердили завершение консультаций между Россией и США, которые проходили в Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Консультации длились более 12 часов, и совместное заявление по их итогам будет обнародовано 25 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская и американская делегации не планируют заключать какие-либо соглашения после консультаций в Эр-Рияде.

    Коментарии (0)
    25 марта 2025, 22:34 • Новости дня
    Лавров потребовал четкие гарантии от Киева

    Лавров заявил о необходимости четких и проверяемых гарантий от Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия требует четкие и проверяемые гарантии в связи с изменчивым поведением Киева, заявляет Лавров.

    Россия нуждается в самых четких и проверяемых гарантиях, учитывая постоянные изменения позиций и нарушения договоренностей со стороны Киева, передает ТАСС. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул в интервью Первому каналу, что такие гарантии должны быть конкретными и работающими.

    Лавров отметил, что Украина соглашалась на перемирия только в условиях безвыходного положения на поле боя, а затем быстро нарушала их, как это было с Минскими соглашениями. Он добавил, что каждый раз, когда объявлялось перемирие, оно нарушалось в течение нескольких недель или месяцев.

    Министр напомнил, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу американского лидера Дональда Трампа о 30-дневном перемирии, включая удары по энергетической и морской инфраструктуре на Черном море. Однако Путин подчеркнул важность учета протяженности границы и способности украинских войск создавать провокации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украине с учетом евразийского контекста.

    Он также подчеркнул, что сосуществование России с Западом будет возможно при признании последним своих ошибок и отказе от враждебной политики.

    Мирное разрешение конфликта на Украине, по словам Лаврова, возможно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии западных военных баз и отмене учений с иностранными войсками.

    Коментарии (2)
    25 марта 2025, 23:34 • Новости дня
    Киев передал США список объектов для защиты от ударов

    Зеленский сообщил о передаче США списка объектов для запрета ударов

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев передал США список стратегических объектов инфраструктуры, которые, по словам Зеленского, не должны подвергаться ударам в ходе конфликта.

    Киев передал США список объектов инфраструктуры, по которым, согласно заявлениям украинской стороны, не должны наноситься удары во время конфликта, пишет РИА «Новости». Владимир Зеленский сообщил об этом на брифинге по итогам переговоров между делегациями Киева и Вашингтона в Эр-Рияде. Он отметил, что украинская сторона выделила много времени на обсуждение этой темы с американскими партнерами.

    «Мы проговорили отдельно с американской стороной об инфраструктуре, передав список объектов, которые мы считаем стратегическими», – заявил Зеленский, добавив, что данное соглашение касается также и свободного судоходства в Черном море.

    Зеленский выразил надежду на то, что договоренности распространит на инфраструктуру украинских портов. Он также подчеркнул, что прекращение огня по энергетике может вступить в силу уже сегодня, согласно согласованию с американской стороной. Зеленский отметил: «После публикации соответствующего заявления можно переходить к тишине касаемо энергетики».

    По итогам встречи в Эр-Рияде Белый дом подчеркнул необходимость прекращения боевых действий для достижения устойчивого мира. В то же время Кремль заявил о необходимости выполнения ряда условий для начала реализации черноморской инициативы, включая снятие санкций с Россельхозбанка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и США согласовали перечень объектов на территории России и на Украине, которые подпадают под временный мораторий на удары. В список вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте- и газопроводы, хранилища и насосные станции. Также под действие моратория попадают вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители. Кроме того, временным соглашением защищены атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

    Президент Владимир Путин не давал команду об отмене запретов на удары по украинским энергообъектам, хотя ВСУ нарушили эту договоренность.

    В период проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде украинские войска несколько раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры с применением беспилотников.

    Коментарии (2)
    25 марта 2025, 22:10 • Новости дня
    Трамп сообщил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной

    Трамп заявил о существенном прогрессе переговоров в Саудовской Аравии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах с представителями России и Украины в Саудовской Аравии, отметив глубокие дискуссии между сторонами.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении значительного прогресса в переговорах между представителями Соединенных Штатов, России и Украины, которые проходят в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». Президент подчеркнул, что участие сторон в переговорах позволяет вести глубокие дискуссии, которые, по его словам, проходят успешно.

    Трамп отметил, что переговоры с Россией и Украиной идут хорошо, и выразил надежду на дальнейшие положительные результаты. Он добавил, что на встречах обсуждаются важные вопросы, которые могут поспособствовать улучшению ситуации в регионе.

    Ранее сообщалось, что переговоры между тремя странами касаются нескольких ключевых вопросов, в том числе экономического сотрудничества и безопасности. Ожидается, что дальнейшие встречи будут способствовать укреплению отношений между странами.

    Согласно источникам, обсуждаются также меры по предотвращению конфликтов и углублению дипломатического взаимодействия. Переговоры в Саудовской Аравии стали важной площадкой для переговорного процесса, стремящегося к достижению долгосрочных договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры Соединенных Штатов с делегациями России и Украины проходят с положительными результатами. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил о снижении угрозы эскалации конфликта благодаря российско-американским переговорам. Москва и Вашингтон продолжают конструктивное сотрудничество, готовится новое заявление.

    Коментарии (0)
    24 марта 2025, 07:33 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал поражение F-16 в боях с Су-57 на Украине

    Французский эксперт заявил, что F-16 не справятся с Су-57 в боях на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французский аналитик Сириль де Латтр выразил мнение, что F-16 не смогут противостоять Су-57 в воздушных боях на Украине, независимо от их количества.

    Как передает ТАСС, французский эксперт по авиации и геополитике Сириль де Латтр выразил мнение, что истребители F-16, находящиеся на вооружении Воздушных сил Украины, не смогут одержать победу в воздушных боях против российских Су-57. Он отметил, что Су-57 обладают сверхманевренностью, и это дает им значительное преимущество в любой схватке с F-16.

    Де Латтр подчеркнул, что количество переданных Киеву западных истребителей не изменит текущую обстановку на поле боя. Он полагает, что даже если Украина получит шесть F-16 и шесть Mirage 2000, или даже двадцать Mirage 2000, это не окажет значительного влияния на ход боевых действий. Эксперт считает, что эти самолеты будут сбиваться один за другим, как происходило ранее.

    Он также выразил сомнение в том, что последние F-16 уже прибыли на территорию Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская ПВО сбивает половину своих самолетов. ВСУ избегали попадания F-16 в зону действия российских РЛС «Небо».


    Коментарии (2)
    25 марта 2025, 04:21 • Новости дня
    Сенат США утвердил Джона Фелана министром ВМС

    Сенат утвердил Джона Фелана, предпринимателя и основателя MSD Capital, министром ВМС США

    Tекст: Денис Тельманов

    Джон Фелан утвержден на пост министра ВМС США Сенатом Конгресса, поддержали его 62 сенатора.

    Сенат Конгресса США утвердил Джона Фелана на пост министра военно-морских сил, сообщает ТАСС. Фелан, известный предприниматель и основатель инвестиционных компаний Rugger Management и MSD Capital, получил поддержку 62 сенаторов, в то время как 30 проголосовали против его кандидатуры. Ожидается, что вскоре он будет приведен к присяге.

    Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Фелана в ноябре 2024 года, отметив его значительные достижения в бизнесе и уверенность в том, что Фелан будет ставить интересы ВМС на первое место. Новая должность подразумевает ответственность за материально-техническое обеспечение и управление финансовыми ресурсами ВМС.

    Предыдущим министром ВМС был Карлос дель Торо. Министры ВВС, ВМС и сухопутных войск в США не являются членами президентского кабинета, тем не менее, играют ключевую роль в управлении вооруженными силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на эсминце USS Fitzgerald ВМС США впервые развернули систему ERM v4 на основе искусственного интеллекта, которая контролирует 10 тыс. параметров корабля. Танкер, перевозивший авиационное топливо для ВМС США, загорелся после столкновения с грузовым судном у побережья Британии, что привело к эвакуации экипажей и угрозе экологического ущерба.

    Коментарии (0)
    25 марта 2025, 04:37 • Новости дня
    Израильские удары в Газе унесли жизни 65 палестинцев

    Al Jazeera: Израильская армия за сутки убила 65 палестинцев в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаударов и артиллерийских обстрелов Израиля в секторе Газа погибло не менее 65 палестинцев, число пострадавших превысило тысячу, среди них большинство – женщины, дети и пожилые.

    По данным катарского телеканала Al Jazeera, действия Израиля в секторе Газа привели к гибели не менее 65 палестинцев за последние сутки. Израильская армия проводила авиаудары и артиллерийские обстрелы как населенных пунктов, так и лагерей беженцев в палестинском анклаве.

    Министерство здравоохранения сектора Газа подтвердило, что общее число погибших с начала нового витка эскалации превысило 600 человек, более 1 тыс. получили ранения.

    Как передает ТАСС, израильская армия возобновила боевые действия в Газе 18 марта. Это произошло после отказа ХАМАСа принять предложения, выдвинутые международными посредниками, включая спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что целью операции стало освобождение всех заложников, находящихся на территории анклава.

    Радикальные группировки возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США, обвиняя их в срыве режима прекращения огня, который был установлен в январе текущего года. С начала конфликта в октябре 2023 года в секторе Газа погибло 50 082 палестинца, более 113 тыс. получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели члена политического бюро Исмаила Бархума в результате израильской атаки на больницу в Хан-Юнисе. ХАМАС и Израиль заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа, о чем сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

    Коментарии (0)
    26 марта 2025, 01:05 • Новости дня
    Пентагон заключил миллиардный контракт на материалы для АПЛ Virginia

    США подписали контракт с General Dynamics на материалы для подлодок Virginia Block VI

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская корпорация General Dynamics получила контракт на более миллиарда долларов на долгосрочные поставки материалов для атомных подводных лодок класса Virginia Block VI до 2035 года.

    США подписали контракт на сумму свыше одного миллиарда долларов с корпорацией General Dynamics на поставку материалов для атомных подводных лодок класса Virginia Block VI, передает РИА «Новости».

    Контракт предусматривает долгосрочные поставки материалов, необходимых для строительства и обслуживания этих подводных судов.

    Согласно заявлению Пентагона, корпорация General Dynamics Electric Boat получила изменение к существующему контракту.

    «Корпорация General Dynamics Electric Boat получила изменение к контракту, не превышающее 1 миллиард 65 миллионов долларов, для долгосрочных поставок материалов к подводным лодкам класса Virginia Block VI», – говорится в официальном сообщении.

    Ожидается, что выполнение обязательств по контракту завершится к сентябрю 2035 года. Подобные соглашения играют ключевую роль в поддержании боеспособности и модернизации военно-морских сил США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, противолодочные самолеты Ил-38 и подводная лодка Тихоокеанского флота обнаружили субмарину ВМС США типа «Вирджиния» в водах Тихого океана.

    Пентагон объявил тендер на покупку книг западных авторов о российской военной стратегии. С компанией Raytheon Technologies заключен контракт на 624,6 млн долларов на производство переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

    Министр обороны США Пит Хегсет поручил подготовить план по сокращению военного бюджета с ежегодным уменьшением трат Пентагона на 50 млрд долларов.

    Коментарии (0)
    Главное
    Кремль: «Черноморская инициатива» вступит в силу после снятия ряда санкций
    Трамп заявил о готовности рассмотреть условия России по Черному морю
    Россияне пожаловались на сбои в работе сайта и приложения ВТБ
    В Театре Вахтангова отказались сотрудничать с вышедшим по УДО Ефремовым
    Блогера Шульман объявили в розыск в России
    Михалкова, Аверин и Олешко получили звания народного артиста России
    Умерла Галина Марченко, озвучившая Каркушу в «Спокойной ночи, малыши!»

    Запад стал аутсайдером экономического развития

    Россия, обогнав Бразилию и Турцию, стала третьей страной среди G20 с самыми высокими темпами роста экономики. В топ-5 вошли сразу четыре страны, которые входят в объединение БРИКС. Западному блоку стран похвастаться нечем, а Германия и вовсе второй год подряд в аутсайдерах. Такие итоги санкционной и торговой войны сложно скрыть. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинской молодежи предложили воевать за чизбургеры

    Минобороны Украины предложило молодым парням уйти на фронт ради 15 тыс. чизбургеров или 185 лет подписки на один из западных видеосервисов. Эксперты отмечают, что данная пиар-кампания стала реверансом Киева в сторону Вашингтона, призывавшего офис Зеленского снизить призывной возраст до 18 лет. Почему же молодежь не спешит подписывать контракт с ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Утечки со стороны Украины выдают важнейшее достижение ВКС России

    Одной из несостоявшихся сенсаций прошлой недели было сообщение о том, что российский ЗРК С-400 якобы впервые сбил истребитель F-16 ВВС Украины. Эта новость в итоге не была официально подтверждена, и тем не менее некоторые детали позволяют предположить, что Россия действительно взяла крупный военно-технический рубеж в боевой авиации. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Железные дороги Прибалтики спасет от полного краха только война с Россией

    Показатели перевозок по железным дорогам Латвии приблизились к катастрофическому минимуму. В стране все более жестко ставится вопрос: не следует ли вообще разобрать железнодорожные пути, чтобы уйти от расходов на содержание бесполезной инфраструктуры? Однако сейчас вся Прибалтика стоит перед перспективой огромных затрат на еще более бесполезный железнодорожный проект. И главным оправданием этой стройки в итоге становится мифическая «русская угроза». Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Зеленский готовится стрелять по своим

      По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.

      9 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Зачем священники идут на войну

      Есть выражение «война все спишет». В экстремальной ситуации военных действий можно позволить себе то, что было бы немыслимо в какой-то другой ситуации. И вот священник говорит – нет, не спишет.

      7 комментариев
    • Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин
      Где наше кино об СВО

      Чтобы написать хороший сценарий к фильму о войне, сценарист должен должен погрузиться в тему с головой. Услышать истории из уст свидетелей и участников, увидеть след трассеров в ночном небе, ощутить вкус адреналина на губах, испачкать штаны в окопной глине и танковой соляре. Только тогда его герои станут живыми.

      15 комментариев
    Перейти в раздел

    • Ради отставки Бербок унизили всю планету

      В Германии нашли новое место работы для одиозного министра иностранных дел Анналены Бербок, которая скоро покинет свой пост. Но это место работы, к сожалению, не в Германии.

    • Армения возвращается к России?

      Руководство Армении пытается одновременно восстановить отношения с Россией и начать вступление в Евросоюз. Второе неудивительно, а вот первое для Пашиняна странно. Что же такого случилось, что он больше не хочет ссориться?

    • Позор и поражение Каи Каллас

      План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............