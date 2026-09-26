Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?4 комментария
Промзону под Невинномысском атаковали дроны ВСУ
Налет вражеских беспилотников, нацеленных на промзону города, отражают силы ПВО, сообщил в Mаx-канале глава Ставропольского края Владимир Владимиров.
«Под Невинномысском отражают налет вражеских беспилотников, нацеленный в сторону промзоны города. Работает ПВО, есть сбития», – написал он.
Владимиров призвал не приближаться к обломкам летательных аппаратов, не снимать и не публиковать кадры с мест падения БПЛА во избежание административной ответственности.
Около 6:30 утра (мск) губернатор региона объявил отбой ракетной опасности.