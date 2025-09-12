Путин назвал семью основой российской идентичности и культуры

Tекст: Ирма Каплан

«Для России приоритет – поддержка семей с детьми, укрепление авторитета института семьи, его ценностей. Ведь наша идентичность и сам национальный характер глубоко укоренены в семье. Она учит, воспитывает, передает традиции и является главным хранителем нашей культуры», – приводит ТАСС слова российского лидера.

Путин напомнил, что культура – это преемственность поколений и передача духовно-нравственных ценностей. Он подчеркнул, что новаторство формирует открытую к переменам традицию, отвечающую запросам общества, и для продолжения традиции нужны новые поколения мастеров.

Президент России отметил позитивные процессы обновления в культурной сфере, появление молодых руководителей театров и творческих коллективов.

Он заявил, что государственная политика способствует появлению новых имен в искусстве, а в России на законодательном уровне закреплены меры поддержки молодежи и свободы творчества. Российская система творческого образования, по его словам, не имеет аналогов в мире.

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в 2025 году: «Возвращение к культуре – новые возможности».

Напомним, Путин в Петербурге выделил важность совместных культурных инициатив для противодействия нетерпимости и неонацизму.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава государства подчеркнул важность сохранения ценностей свободы, прав человека и национальных особенностей. Глава государства также выразил уверенность, что в будущем человечество будет ориентироваться на ценности любви и дружбы.