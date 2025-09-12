  • Новость часаНебензя указал на бездоказательные обвинения России в инциденте с БПЛА в Польше
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «"Спектакль" с беспилотниками» надломил отношения Польши и США
    Предполагаемый убийца Чарли Кирка был арестован с помощью отца
    Трамп выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями
    Патриарх Кирилл сказал, кто крестил Путина
    На Украине заявили о скором прибытии делегации польских военных
    Путин назвал многонациональность основой культурной силы России
    Сикорский признал прилет дронов в Польшу с Украины
    Граждане Украины везли гексоген через Грузию в Россию для операции «Паутина-2»
    Набиуллина заявила о будущем снижении ключевой ставки
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    9 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    4 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    10 комментариев
    12 сентября 2025, 23:13 • Новости дня

    Путин назвал семью основой российской идентичности и культуры

    Tекст: Ирма Каплан

    На XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур президент России Владимир Путин выделил ключевую роль семьи для национального характера и передачи традиций, сделав упор на поддержку молодежи.

    «Для России приоритет – поддержка семей с детьми, укрепление авторитета института семьи, его ценностей. Ведь наша идентичность и сам национальный характер глубоко укоренены в семье. Она учит, воспитывает, передает традиции и является главным хранителем нашей культуры», – приводит ТАСС слова российского лидера.

    Путин напомнил, что культура – это преемственность поколений и передача духовно-нравственных ценностей. Он подчеркнул, что новаторство формирует открытую к переменам традицию, отвечающую запросам общества, и для продолжения традиции нужны новые поколения мастеров.

    Президент России отметил позитивные процессы обновления в культурной сфере, появление молодых руководителей театров и творческих коллективов.

    Он заявил, что государственная политика способствует появлению новых имен в искусстве, а в России на законодательном уровне закреплены меры поддержки молодежи и свободы творчества. Российская система творческого образования, по его словам, не имеет аналогов в мире.

    XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в 2025 году: «Возвращение к культуре – новые возможности».

    Напомним, Путин в Петербурге выделил важность совместных культурных инициатив для противодействия нетерпимости и неонацизму.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава государства подчеркнул важность сохранения ценностей свободы, прав человека и национальных особенностей. Глава государства также выразил уверенность, что в будущем человечество будет ориентироваться на ценности любви и дружбы.

    12 сентября 2025, 14:40 • Новости дня
    Патриарх Кирилл сказал, кто крестил Путина

    Патриарх Кирилл заявил, что его отец крестил Владимира Путина в Ленинграде

    Патриарх Кирилл сказал, кто крестил Путина
    @ Владимир Смирнов/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Патриарх Кирилл рассказал, что крещение Владимира Путина совершил его отец, служивший в Преображенском соборе Ленинграда.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подтвердил, что его отец крестил президента России Владимира Путина, передает ТАСС. Об этом он сообщил после литургии 12 сентября в московском Даниловом монастыре.

    Патриарх Кирилл подчеркнул: «Нельзя не сказать и о нашем президенте… Владимир Владимирович жил недалеко от Преображенского собора в городе Петербурге, в тогдашнем Ленинграде, где служил мой отец. И оказывается, потом это узнали и доказали, что именно мой отец крестил Владимира Владимировича».

    Он добавил, что считает это не простым совпадением, а проявлением присутствия Бога в его жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об обстоятельствах своего крещения в 1952 году в Ленинграде. Путин предположил, что его крестил отец патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    Комментарии (12)
    12 сентября 2025, 21:45 • Новости дня
    Путин рассказал о мире будущего

    Путин: В будущем не будет эгоистов и одиночек

    Путин рассказал о мире будущего
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в будущем человечество будет ориентироваться на ценности любви и дружбы.

    Выступая на пленарном заседании XI Петербургского международного форума объединенных культур, он подчеркнул: «Мы верим, что мир будущего – это мир не эгоистов, целиком погруженных в киберпространство, и не одиночек, живущих по принципу «каждый сам за себя», а людей, которые все так же ценят любовь и дружбу, дорожат своими близкими, понимают свою неразрывную связь с обществом и ответственность перед ним», передает ТАСС.

    Ранее президент России на форуме в Петербурге выделил важность совместных культурных инициатив для противодействия нетерпимости и неонацизму.

    Кроме того, Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур подчеркнул важность сохранения ценностей свободы, прав человека и национальных особенностей.

    Комментарии (8)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    12 сентября 2025, 22:30 • Новости дня
    Путин ответил кинематографистам на запрос о квотах на прокат иностранного кино

    Путин ответил кинематографистам о квотах на прокат иностранного кино

    Путин ответил кинематографистам на запрос о квотах на прокат иностранного кино
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минкультуры Ольгой Любимовой затронул вопрос о возможном введении квот на прокат зарубежных фильмов, о чем ранее высказывались некоторые кинематографисты.

    «Вот, прокат иностранных фильмов, квоты и так далее. Знаете, да, проблемы эти? Письма пишут наши уважаемые деятели культуры и кино», – приводит ТАСС слова российского лидера.

    Любимова ответила, что фильмы из-за рубежа на российский киноэкран «не спешат возвращаться», однако помощь «российскому кинематографу в этом направлении будет необходима» со временем.

    «То есть вы поддерживаете то, за что бьются наши деятели культуры?» – уточнил Путин, на что министр культуры ответила утвердительно.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, режиссер Егор Кончаловский высказался за ограничение числа американских фильмов в российском прокате и предложил направлять часть их доходов в «Фонд кино».

    До этого режиссер Никита Михалков предложил ввести квоты на западные фильмы и сделать обязательными взносы за их показ в России.

    Комментарии (3)
    12 сентября 2025, 16:28 • Новости дня
    Японского наемника Кодзиму ликвидировали на Украине

    Японец Драго Кодзима, воевавший за ВСУ, погиб в Киеве

    Tекст: Денис Тельманов

    В социальных сетях появились соболезнования по поводу гибели японского наемника Драго Кодзимы, участвовавшего в боевых действиях на Украине.

    Наемник из Японии Драго Кодзима, воевавший в составе ВСУ, был ликвидирован на Украине, сообщает РИА «Новости». Информация о его гибели появилась в социальных сетях, где под его постами в начале сентября пользователи оставили соболезнования. Кодзима был уроженцем Осаки и проживал в Италии до своей вербовки в июне 2024 года.

    В июле наемник выложил последнее фото в военной форме с итальянским флагом, сделанное в Святошинском районе Киева вместе с румынским наемником Антонио Рикардо Маклаудом Отетом, который также был ликвидирован. По данным соцсетей, оба наемника проживали в Италии до отправки на Украину.

    Из показаний украинского пленного стало ясно, что наемники из Японии принимают участие в конфликте на стороне ВСУ. Видео с его показаниями было передано послом МИД России по преступлениям киевского режима Родионом Мирошником. Минобороны России не раз заявляло, что иностранные наемники используются Киевом как «пушечное мясо», а российские военные продолжают их уничтожать.

    По оценке Минобороны, воюющие за деньги наемники жаловались на низкую координацию со стороны ВСУ и малый шанс остаться в живых из-за высокой интенсивности боев. Мария Захарова подчеркивала, что отправка наемников делает Запад стороной конфликта, а Сергей Лавров допускал, что под видом наемников в Украину направляются кадровые военные некоторых стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днепропетровской области российские военные провели авиаудары по испаноговорящим наемникам, практически полностью ликвидировав их. Женщинам из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу предложили стать наемницами на Украине, при этом особое внимание уделяется кандидаткам с медицинским образованием. По оценкам российских силовых структур, на стороне украинской армии воюют около 20 тыс. иностранных наемников.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 21:16 • Новости дня
    Путин назвал многонациональность основой культурной силы России

    Путин заявил о важности баланса между традициями и открытостью

    Путин назвал многонациональность основой культурной силы России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент подчеркнул роль национальной культуры в развитии страны, отметив значимость взаимодействия с другими культурами и сохранения уникальных ценностей.

    Президент России Владимир Путин заявил на Санкт-Петербургском форуме объединенных культур, что национальная культура может развиваться и обогащаться только во взаимодействии с другими культурами, сообщили в Кремле.

    По его словам, многонациональность с самого начала определила уникальную культурную палитру страны и ее статус великой державы в искусстве, науке и литературе.

    «Мы должны стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к тем влияниям, которые способствуют развитию и прогрессу», – подчеркнул президент.

    Путин также отметил, что взаимодействие культур – бесценный дар, позволивший России достичь нынешнего уровня разнообразия и величия в различных сферах творчества и науки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о том, что президент России Владимир Путин примет участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Большинство граждан России отметили исторические достижения страны как главный источник национальной гордости. Владимир Путин в своем обращении 1 сентября уделил особое внимание поддержке педагогов и молодого поколения.

    Комментарии (12)
    12 сентября 2025, 14:47 • Новости дня
    Захарова заявила о готовности России ответить на новые санкции ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова дать адекватный и выверенный ответ на новые санкции Евросоюза, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

    «Россия, разумеется, оставляет за собой право отвечать на любые враждебные действия со стороны ЕС, даже если речь идет о заведомо безуспешных попытках нанести нам вред», – подчеркнула Захарова, передает ТАСС.

    По словам дипломата, реагировать Россия будет с учетом национальных интересов, а также осознавая реалии многополярного мира.

    Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал дату презентации очередных антироссийских мер, подчеркнув их согласование с администрацией Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Чехии предложил запретить российским дипломатам перемещение по странам Шенгенской зоны. Евросоюз начал обсуждать новые варианты использования доходов от российских активов.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков сообщил о поездке Путина в регион

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин планирует поездку в один из регионов России, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Поездка состоится во второй половине дня, в пятницу, 12 сентября, сказал Песков, передает ТАСС.

    Детали поездки неизвестны, их сообщат позднее.

    Ранее Песков сообщал, что вопрос об участии Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее пока открыт.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 21:34 • Новости дня
    Путин заявил о росте роли культуры в борьбе с нетерпимостью

    Путин подчеркнул необходимость усиления культурного сотрудничества для борьбы с русофобией

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России на форуме в Петербурге выделил важность совместных культурных инициатив для противодействия нетерпимости и неонацизму.

    О значимости культуры в борьбе с проявлениями нетерпимости и экстремизма заявил президент России Владимир Путин на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что роль культуры в международном сотрудничестве, а также в противодействии неонацизму, русофобии, антисемитизму и другим формам расовой, национальной и религиозной нетерпимости должна только увеличиваться.

    В ходе выступления Путин акцентировал внимание на важности поддержки деятелей культуры и реализации конкретных инициатив, способных обогатить гуманитарное пространство различных стран. По мнению президента, именно в сфере культуры заложен потенциал для формирования атмосферы доверия и взаимного уважения между народами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что глобальный либерализм превратился в тоталитаризм. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные страны все чаще вмешиваются во внутренние выборы других государств, называя это проявлением неоколониализма.

    Ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Нина Русанова рассказала, что интерес к национальной культуре выражается в моде на славянские имена для новорожденных.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 18:23 • Новости дня
    Песков: Путин примет участие в культурном форуме в Петербурге

    Песков: Путин 12 сентября примет участие в культурном форуме в Петербурге

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сегодня примет участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. О событии журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что Путин выступит на форуме и обратится к его участникам, передает ТАСС.

    XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - «Возвращение к культуре - новые возможности».

    Ранее Песков сообщил, что Путин планирует поездку в один из регионов России.

    Комментарии (2)
    12 сентября 2025, 19:44 • Новости дня
    ЦБ сообщил о будущей стабилизации цен на топливо в России

    Набиуллина заявила о прогнозе стабилизации цен на топливо в стране

    Tекст: Денис Тельманов

    Банк России ожидает, что благодаря ограничениям экспорта и увеличению предложения внутренний рынок топлива сможет избежать новых скачков цен.

    Ситуация с ценами на топливо в России стабилизируется с учетом мер по ограничению экспорта и наращиванию предложения на внутреннем рынке, передает ТАСС. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

    По ее словам, летом 2025 года наблюдался всплеск цен на топливо, однако благодаря действиям правительства ожидается стабилизация. Набиуллина отметила: «С учетом мер правительства по ограничению экспорта и наращиванию предложения на внутреннем рынке, мы ожидаем, что ситуация здесь стабилизируется».

    Также ЦБ не прогнозирует нового витка роста цен на жилье при снижении ставок по ипотеке. Как указала Набиуллина, снижение ставок не должно привести к дополнительному росту цен на рынке недвижимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная антимонопольная служба России предложила меры по увеличению переработки нефти и по наращиванию поставок топлива на региональные нефтебазы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российский рынок топлива полностью насыщен. Правительство России продлило временный запрет на экспорт автомобильного бензина до 30 сентября 2025 года.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 21:30 • Новости дня
    Путин заявил о недопустимости девальвации ценностей свободы и прав человека

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур подчеркнул важность сохранения ценностей свободы, прав человека и национальных особенностей.

    Путин отметил, что для всего мирового сообщества «общая задача – избежать рисков, негативных социальных и общественных последствий», связанных с размыванием этических и нравственных норм. Он призвал не допустить утраты культурного разнообразия, подчеркнув, что это необходимо для дальнейшего устойчивого развития и согласия между народами, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин 12 сентября примет участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 23:26 • Новости дня
    Трамп поделился «нарастающим огорчением» в адрес Путина

    Трамп поделился «нарастающим огорчением» и «потерей терпения» в адрес Путина

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп в пятницу признался в нарастающем огорчении президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув трудности в урегулировании украинского кризиса и необходимость сотрудничества с обеих сторон конфликта.

    Когда в интервью телеканалу Fox News его спросили, не теряет ли он терпения в отношениях с Путиным, Трамп сказал: «Оно вроде как заканчивается, и быстро заканчивается, но для того, чтобы танцевать танго, нужны двое... Когда Путин захотел, Зеленский этого не сделал. Когда Зеленский захотел сделать, Путин этого не захотел... Нам придется действовать очень, очень решительно», – приводит ответ Трампа Economic Times.

    Также американский лидер заявил, что возможные новые рестрикции США против России могут затронуть банковскую сферу, нефтяной сектор и предусматривать введение дополнительных пошлин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выражал опасения, что ужесточение политики США в отношении России может замедлить переговорный процесс по Украине. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев пока не готов к переговорам с Россией.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что урегулирование ситуации на Украине требует сложных переговоров и предостерег от «розовых очков» в украинском урегулировании.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 22:11 • Новости дня
    ОП России выгрузила данные первого дня дистанционного голосования

    В ОП РФ выгрузили цифровой сейф-пакет с бюллетенями ДЭГ за сутки

    Tекст: Ирма Каплан

    В Общественной палате (ОП) России состоялась демонстрация выгрузки данных из цифровой урны системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и помещение их в защищенный сейф.

    Промежуточные итоги работы ситуационного центра Общественной палаты России  по общественному контролю за голосованием, в том числе за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) прокомментировал глава рабочей группы ОП по общественному контролю за голосованием, сопредседатель Координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

    Он отметил на вечернем брифинге, что центр находится на постоянной связи с наблюдателями и общественными штабами во всех регионах, где проходят выборы и прокоментировал процедуру выгрузки цифрового сейф-пакета с бюллетенями ДЭГ, построенного на блокчейне.

    «У нас есть доступ к этой цифровой урне: мы не видим, как проголосовал каждый человек, но видим условный цифровой бюллетень, и у нас есть возможность скопировать все содержимое этой цифровой урны, – объяснил он.

    Григорьев уточнил, что данные ежедневно будут переноситься в «цифровой сейф-пакет» и помещаться в сейф под постоянным контролем. Когда голосование закончится, можно будет провести процедуру сравнения данных.

    По его словам, эксперты в течение первого дня проверили целостность и учет бюллетеней двух избирателей по их просьбам, убедившись в их сохранности. Данные были помещены в сейф в присутствии наблюдателей и СМИ.

    Напомним, в России начался Единый день голосования (ЕДГ), избирателям предстоит выбрать губернаторов, депутатов и местные органы власти.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в четверг в Москве начали работу два главных центра общественного наблюдения за выборами, где к старту голосования подготовили более 72 тыс. экспертов и волонтеров.

    В Единый день голосования в стране начала работу цифровая система, полностью функционирующая на отечественных технологиях и автономная от интернета, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Путин: Страны должны стремиться к открытости и уважению друг к другу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выступил на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, подчеркнув важность открытости и взаимного уважения между странами.

    «Мы должны стремиться к открытости и к уважению друг к другу, быть готовы учиться новому, вносить свой вклад в укрепление и развитие мирового культурного пространства, а, значит, в достойное, мирное, благополучное будущее наших народов», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Путин пожелал участникам форума плодотворной работы и отметил, что их идеи и предложения будут максимально учтены в работе с иностранными партнерами. По его словам, Россия активно взаимодействует с такими организациями, как ШОС, БРИКС и другие международные структуры. Президент подчеркнул, что только через совместные культурные инициативы возможно формировать гармоничное будущее для разных народов.

    Ранее президент России на форуме в Петербурге выделил важность совместных культурных инициатив для противодействия нетерпимости и неонацизму.

    Кроме того, Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур подчеркнул важность сохранения ценностей свободы, прав человека и национальных особенностей. Глава государства также выразил уверенность, что в будущем человечество будет ориентироваться на ценности любви и дружбы.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 21:53 • Новости дня
    Балицкий сообщил о сбитом FPV-дроне у территории ЗАЭС

    FPV-дрон ВСУ был сбит при попытке атаковать Запорожскую АЭС

    Tекст: Денис Тельманов

    Запорожская АЭС подверглась очередной попытке атаки, которая была отражена днем, когда FPV-дрон украинских войск был сбит вблизи станции.

    Вооруженные силы Украины на протяжении нескольких дней подряд пытаются атаковать территорию Запорожской атомной электростанции, передает ТАСС. По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, вечером в пятницу около 18:00 по московскому времени был сбит украинский FPV-дрон, который сдетонировал в воздухе.

    Балицкий отметил: «Противник несколько дней подряд пытается атаковать прилегающую территорию Запорожской атомной электростанции. Так, сегодня, около 18:00 [мск] пресечена атака – сбит FPV-дрон, который сдетонировал в воздухе».

    Он добавил, что за два последних дня было предпринято две атаки на учебный центр электростанции, который располагается не дальше 300 метров от энергоблока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции подвергся атаке беспилотников, в результате чего был поврежден корпус с уникальным полномасштабным тренажером для обучения персонала.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Вооруженные силы Украины переходят все мыслимые границы при атаках по Запорожской АЭС и Энергодару. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской станции остается тревожной из-за близости боевых действий.

    Комментарии (0)
    Главное
    НАТО запустила операцию «Восточный часовой»
    Путин рассказал о мире будущего
    Трамп назвал Сороса спонсором протестов и пообещал расследование в его отношении
    Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода
    Тело третьего погибшего нашли после аварии на Эльбрусе
    Вагенкнехт обвинила власти ФРГ во втягивании страны в войну
    Исполнительницу песни «Матушка Земля» Макееву внесли на сайт «Миротворец»

    Украина прощается с мечтой о нероссийском газе

    Проект Киева по поставке азербайджанского газа через Румынию на Украину продлился всего месяц. Уже в сентябре все заглохло. А это значит, что Украина по-прежнему сильно зависит от российского газа, который получает через посредников – Венгрию и Словакию. И если не лукавить, то без России и остальных энергоресурсов у страны бы не было. Подробности

    Перейти в раздел

    Убийство соратника Трампа толкает США к гражданской войне

    «События в Юте – это точный расчет либералов». Такими словами политологи комментируют убийство одного из самых знаковых соратников президента США. Почему Трамп назвал убитого «великим и даже легендарным», чем был известен этот человек, за что он критиковал Украину и к каким последствиям приведет это преступление? Подробности

    Перейти в раздел

    «Мы синхронизировались со страной». Как на Урале изменилось отношение к ветеранам СВО

    «Мы синхронизировались со страной», говорят ветераны СВО из Свердловской области, где весной обновилось региональное руководство. Вернувшиеся с фронта бойцы рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД, как за последние полгода изменился подход к участникам спецоперации в Уральском регионе. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа введет комендантский час против «мягкой силы» Китая

    Французская молодежь в опасности – и больше всего ее благополучию угрожает социальная сеть TikTok. К такому выводу пришла комиссия, созданная французским парламентом. Теперь звучат требования вовсе запретить соцсети для детей до 15 лет, а для молодежи от 15 до 18 ввести «цифровой комендантский час». Чем на самом деле недовольны французские власти и почему возможные запреты коснутся не только Франции, но и всего ЕС? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации