Иран заявил о военном сотрудничестве с Россией и Китаем
Россия и Китай продолжают предоставлять Ирану военное сотрудничество, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью телеканалу MS NOW.
Россия и Китай предоставляют Ирану разного рода помощь, включая военное сотрудничество, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает Politico. По словам Арагчи, Россия и Китай являются стратегическими партнерами Тегерана в противостоянии с США и Израилем.
Министр отметил: «У нас было тесное сотрудничество в прошлом, которое продолжается и сейчас, включая военное сотрудничество». Он также добавил, что Иран сохраняет хорошие отношения с обеими странами на политическом, экономическом и военном уровнях.
Отдельно Арагчи прокомментировал ситуацию в Ормузском проливе, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа. Он подчеркнул, что пролив закрыт только для судов и танкеров США, Израиля и их союзников, при этом для остальных судов проход остается открытым.
Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что президент России Владимир Путин мог бы «немного помогать» Ирану, отмечая при этом поддержку Вашингтоном Киева.
В 2021 году Иран и Китай заключили 25-летний экономический договор, предусматривающий поставки иранской нефти в Китай.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва поддерживает регулярные рабочие контакты с иранским руководством и выражает готовность содействовать восстановлению мира в ближневосточном регионе.