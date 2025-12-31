Tекст: Денис Тельманов

ак передает Die Welt, европейские государства в составе так называемой коалиции желающих подготовили детальные планы по развертыванию от десяти до пятнадцати тысяч военных на Украину после заключения перемирия между Киевом и Москвой.

По сведениям издания, гарантии безопасности для украинской стороны уже полностью проработаны британскими и французскими военными экспертами совместно с сотрудниками из Брюсселя.

Источник издания заявил: «Планы, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, уже окончательно разработаны. В основном они подготовлены военными экспертами британских и французских вооруженных сил при сотрудничестве с Брюсселем».

Франция и Британия выразили готовность осуществлять контроль за соблюдением перемирия даже без мандата ООН или Евросоюза, считая достаточным только приглашение украинских властей.

Контроль с воздуха и на море, согласно проекту, будет возложен на соседние с Украиной страны, в то время как решающую роль предлагается отвести Турции.

Москва выступает против любых инициатив, связанных с присутствием западных военных контингентов на Украине, о чем неоднократно заявляли представители власти России. В частности, Дмитрий Песков отмечал, что такая позиция остается неизменной, а Сергей Лавров указывал, что любые иностранные военные гарантии недопустимы для России.

