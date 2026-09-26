Tекст: Катерина Туманова

По словам дипломата, Зеленский не держится за своих людей и неоднократно сдавал команду ради личной выгоды.

«Сейчас Зеленский никого не интересует в смысле его снесения в среднесрочной перспективе, интересует перехват управления, за это идет борьба», – заявил он ТАСС.

Мирошник подчеркнул, что глава киевского режима легко меняет руководителей офиса, заместителей, помощников, премьеров и генеральных прокуроров.

Для него эти люди являются лишь расходным материалом. Главной целью, по мнению Мирошника, остаются финансовые потоки и возможность назначать лояльных людей для их контроля.

«Вот за это идет сейчас борьба на Украине», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин уличил Запад в поддержке украинского терроризма на высшем уровне. Захарова ранее отмечала, что Зеленский предает предков установкой памятника Мазепе в Киеве.

Эксперты объяснили, что объединяет предателя Мазепу и Зеленского.