Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ.10 комментариев
Захарова дала оценку планам Зеленского установить памятник Мазепе в Киеве
Захарова: Зеленский предает предков установкой памятника Мазепе в Киеве
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала планы Владимира Зеленского поставить в Киеве памятник Ивану Мазепе еще одним «решением наркодиктатора».
«Зеленский заявил, что памятник Мазепе будет установлен на проспекте Шевченко. Это и грустно, и смешно», – отметила дипломат в Telegram-канале.
«Вот так приблудный пес Мазепа теперь соединил свою судьбу с великим сыном украинского народа Тарасом Шевченко благодаря решению наркодиктатора, в очередной раз предавшего своих собственных предков», – уточнила она.
По ее словам, народу навязывают откровенную ложь, полностью игнорируя истинное отношение Тараса Шевченко к гетману.
В своих текстах поэт именовал исторического деятеля бродячим псом. Иван Мазепа вошел в историю как политик рубежа XVII и XVIII веков, который во время Северной войны перешел на сторону шведского короля Карла XII. Из-за измены присяге русскому царю гетмана лишили всех государственных наград и предали церковной анафеме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала мракобесием планы установки бюста Ивана Мазепы у Киево-Печерской лавры.
Месяцем ранее дипломат рассказала о намерениях украинских властей создать масштабный мемориал коллаборационистам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил лидерство киевского режима в уничтожении исторических монументов.