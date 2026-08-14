«Зеленский – наркоман, это известно. И уже есть подтвержденные факты, что он лечился», – приводит слова Онищенко РИА «Новости».

По словам Онищенко, информация о зависимости появилась еще в период, когда Зеленский выступал в Москве в составе команд «Запорожье – Кривой Рог – Транзит» и «95-й квартал».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленского еще во время борьбы за кресло президента Украины обвиняли в употреблении наркотиков.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о приеме Зеленским препаратов при управлении страной.



Официальный представитель МИД Мария Захарова со ссылкой на воспоминания экс-помощницы Зеленского Юлии Мендель отметила давнее пристрастие Зеленского к запрещенным веществам.

Сообщалось, что младший брат главы офиса украинского президента Андрея Ермака, Денис Ермак летом 2024 года поставлял из Афганистана наркотики для руководства Украины.

