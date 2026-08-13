В Башкирии два человека пострадали во время атаки дронов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Всего был 21 беспилотник, 16 из них сбили в Салавате. Целью остальных стал логистический центр в Чишминском районе», – указал Хабиров в Max.

Глава региона добавил, что на территории логистического комплекса возникло возгорание. К ликвидации огня оперативно привлекли специальный пожарно-спасательный вертолет Ка-32.

В результате происшествия травмы получили два человека. Сейчас они находятся под наблюдением врачей, пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, в четверг дроны ВСУ атаковали город Салават в Башкортостане. Произошло возгорание на одном из объектов Wildberries.