Небензя назвал условие прекращения героизации нацистов на Украине

Питерский 300-балльник объяснил высокие результаты на ЕГЭ везением

Tекст: Татьяна Косолапова

«В школе мне в целом обучение давалось легко, не вызывало трудностей. По непрофильным предметам нас сильно не загружали. Среди профильных предметов наиболее трудным был русский язык: множество правил и исключений зачастую невозможно логически объяснить, их приходится лишь запоминать. Другие профильные тоже не вызывали особых трудностей», – делится Хорошавин.



К сдаче ЕГЭ выпускника в основном готовили школьные учителя, однако для достижения высокого результата школьнику пришлось дополнительно заниматься самостоятельно. При этом к помощи репетиторов он не прибегал.

«Конечно, мне помогла моя подготовка добиться таких результатов, и все-таки она гарантирует лишь 90 или даже 95 баллов. А чтобы набрать 100, тебе должно повезти не допустить ошибок из-за какой-нибудь оплошности», — рассказал выпускник из Санкт-Петербурга. Он отметил, что эффективная подготовка к экзаменам должна начинаться с детального изучения теории по каждому предмету. После этого, по его мнению, следует переходить к практике – решению пробных вариантов и отработке отдельных типов заданий.

При этом выпускник подчеркнул, что важно не просто заучивать задания ЕГЭ, а понимать принципы их решения.

«Я планирую поступать в ИТМО или СПбГУ на направления, связанные с нейросетями, созданием игр и программированием в целом. Хотя не отказался бы и от физики, но обязательно должно быть программирование. С ним я и планирую связать свою будущую профессию и жизнь», – заключил Хорошавин.

Ранее трижды стобалльник из Ростова-на-Дону Амир Хузиев поделился в беседе с газетой ВЗГЛЯД секретом успешной сдачи ЕГЭ. Достичь безупречных результатов ему помогли личные качества – упорство, настойчивость и желание достичь своей цели, а также большое количество часов, проведенных за занятиями с педагогами, репетиторами и самостоятельно за книгами.

В 2026 году в стране насчитали около десяти тысяч стобалльных результатов ЕГЭ, сообщил на совещании с правительством глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. На этом фоне московская выпускница Екатерина Малкова сумела впервые за четверть века существования экзамена взять предельные 500 баллов сразу по пяти предметам. К этому достижению добавились еще восемь ребят, набравших по 400 баллов за четыре дисциплины, а трехсотбалльный рубеж покорился 76 школьникам из 23 регионов страны.