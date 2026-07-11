США ведут свою ничем не спровоцированную войну на фоне главного спортивного события года – чемпионата мира по футболу, являясь принимающей стороной. Это первый случай в истории, когда страна совмещает проведение мундиаля с открытым вооруженным нападением на другую страну.5 комментариев
Небензя назвал условие прекращения героизации нацистов на Украине
Небензя: Героизацию нацизма остановит конец режима Зеленского
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал ликвидацию режима Зеленского условием остановки героизации нацизма на Украине.
Остановить героизацию нацизма можно только путем ликвидации текущего киевского руководства, считает постпред России при ООН Василий Небензя.
«Есть способ воздействовать. Это чтобы режим Зеленского наконец перестал существовать», – заявил он РИА «Новости».
Ранее, 1 июля, Верховная рада поддержала законопроект о создании «украинского национального пантеона». В этот мемориальный список намерены включить членов запрещенной в России экстремистской и террористической организации ОУН*-УПА*.
До этого Зеленский лично участвовал в церемонии перезахоронения одного из главарей националистов. Кроме того, он официально присвоил одному из подразделений вооруженных сил наименование в честь боевиков УПА*, что привело к скандалу с Польшей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ сообщили о растущей зависимости киевского режима от ультранационалистов. В Германии призвали прекратить финансирование Киева из-за культа нацизма.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ