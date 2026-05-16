Эксперты «ЛизаАлерт» призвали ограничить доступ к месту поисков Усольцевых

Tекст: Катерина Туманова

«Очень рассчитываем на то, что местные власти помогут избавить место поиска от столпотворения желающих приехать, потому что поиск оброс всякими мифами и легендами за зиму, это стало какой-то такой меккой, и это излишне. Конечно, это очень мешает и повышает даже риски для тех людей, которые там будут, соответственно, находиться», – сказал он ТАСС.

По словам Сергеева, группа придерживается версии с несчастного случая из-за погоды как причины пропажи семьи.

«Но на самом деле, пока мы не закончили поисковое мероприятие, думать, что именно произошло, не очень правильно, потому что может быть, на самом деле, все что угодно», – добавил он.

Как сообщил сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов, в июне поиски семьи начнутся снова, и участвовать в них будет большая команда поисковиков, о чем сообщил Сергеев.

«Мы сделаем команду из Московского региона, который туда поедет, из других регионов и, конечно, Красноярский край. Больше того, ребята, сибирские ребята, это будет и Иркутская область, и Красноярская, и Кемеровская область, Томская, Омская, Новосибирская», – сказал он.

Напомним, семья Усольцевых – супруги Ирина и Сергей с пятилетней дочерью – пропала в сентябре 2025 года во время туристического похода. Их исчезновение стало известно после того, как Ирина не вышла на работу, а в их автомобиле были обнаружены деньги, но отсутствовало туристическое снаряжение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, поисковики «ЛизаАлерт» сообщили о возможных зонах пропажи семьи Усольцевых.