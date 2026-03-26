Поисковики «ЛизаАлерт» сообщили о возможных зонах пропажи семьи Усольцевых

«В последние дни поиска снега в некоторых точках было по колено. Даже по рельефу этого снега мы не скажем, если там кто-то лежит. Но есть несколько основных мест наших предположений, в которых можно работать только с исчезнувшим снежным покровом», – рассказал он ТАСС .

Сергеев добавил, что у поисковиков есть предположения о местах, где мог произойти несчастный случай с семьей Усольцевых.

«Конечно, у них есть с собой куча металлических предметов. Они собрались в короткий такой походик, как минимум, там ключи от машины, брелок, еще что-то. Это все можно найти при помощи беспилотника. Теоретически. На практике мы там, где мы находимся, в точке, где за 11 суток мы этого сделать не смогли. У нас есть предположение основных зон, где мог произойти несчастный случай», – сказал он.

Поиски семьи Усольцевых начались после того, как Ирина Усольцева не вышла на работу. Следователи осмотрели автомобиль семьи и обнаружили там крупную сумму денег, однако туристического снаряжения найдено не было. Члены семьи были одеты легко, а по дороге на гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи последний раз был в сети вечером в день исчезновения.

